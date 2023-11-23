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Украинский релокант в Польше убил жену и дочерей

Украинский релокант в Польше убил жену и дочерей - 23.11.2023 Украина.ру

Украинский релокант в Польше убил жену и дочерей

Гражданин Украины призывного возраста, переехавший в Польшу, убил свою жену и дочерей, после чего сдался охраннику торгового центра в Познани и признался в содеянном, сообщает издание Ofeminin

2023-11-23T17:15

2023-11-23T17:15

2023-11-23T17:15

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"42-летний гражданин Украины убил свою жену, потому что она возмущалась тем, что он не смог найти работу", - сказано в публикации.Издание выяснило, что мужчина был шеф-поваром известного ресторана. Он работал в Польше с 2018 года, затем перевёз из Украины свою семью. Потеряв работу, он начал злоупотреблять алкоголем, а также имел проблемы с азартными играми."13 ноября он пробрался в спальню и задушил свою 29-летнюю жену, пока она спала. В это время одна из двух дочерей проснулась, поэтому мужчина убил и ее. Позже он лишил жизни вторую девочку. 29-летняя Юлия, 4-летняя Дарья и 1,5-летняя Мария скончались одна за другой", - сообщило польское издание.В это время дома еще находился 11-летний сын Юлии от предыдущих отношений. Мужчина обманул его, сказав, что его мать и сёстры были госпитализированы из-за коронавирусной инфекции.Через пять дней после убийства он пришёл к охраннику торгового центра в Познани и признался в убийстве. Полиция обнаружила тела убитых и задержала украинского релоканта.

https://ukraina.ru/20231123/1051279182.html

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новости, украинцы, украина, украина-ес, украинские беженцы, шеф-повар, криминал, ес, убийство, убийца, релоканты