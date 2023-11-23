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Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского
Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского - 23.11.2023 Украина.ру
Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского
Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. Арестовано также имущество его матери и бывшей жены, сообщает 22 ноября издание "СтранаUA"
2023-11-23T16:55
2023-11-23T16:55
2023-11-23T16:55
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Согласно судебному решению, под арест попало 22 объекта недвижимости, 8 земельных участков и 15 автомобилей. Такую меру инициировало Госбюро расследований, подозревающее Дубинского в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.Среди арестованного имущества матери нардепа – Maserati Coupe Cambiocorsa, Toyota Land Cruiser и другие автомобили. Также ей принадлежит около двух десятков квартир и домов.По мнению следователей, доходы самого Дубинского, а также его жены и матери кратно ниже стоимости приобретённого ими имущества.Александр Дубинский с 14 ноября находится в следственном изоляторе. СБУ и другие силовые ведомства Украины считают нардепа виновным в ряде преступлений, в том числе в измене государству. По версии следователей, оппонент президента Украины Владимира Зеленского работал на российскую военную разведку с позывным "Буратино".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, александр дубинский, гру, сбу, гбр, оппозиция, диссиденты, украина, верховная рада, нардеп, криминал
Новости, Новости Украины, Александр Дубинский, ГРУ, СБУ, ГБР, оппозиция, диссиденты, Украина, Верховная Рада, нардеп, криминал
Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского
Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. Арестовано также имущество его матери и бывшей жены, сообщает 22 ноября издание "СтранаUA"
Согласно судебному решению, под арест попало 22 объекта недвижимости, 8 земельных участков и 15 автомобилей. Такую меру инициировало Госбюро расследований, подозревающее Дубинского в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.
Среди арестованного имущества матери нардепа – Maserati Coupe Cambiocorsa, Toyota Land Cruiser и другие автомобили. Также ей принадлежит около двух десятков квартир и домов.
По мнению следователей, доходы самого Дубинского, а также его жены и матери кратно ниже стоимости приобретённого ими имущества.
Александр Дубинский с 14 ноября находится в следственном изоляторе. СБУ и другие силовые ведомства Украины считают нардепа виновным в ряде преступлений, в том числе в измене государству. По версии следователей, оппонент президента Украины Владимира Зеленского работал на российскую военную разведку с позывным "Буратино".