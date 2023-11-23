Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского - 23.11.2023 Украина.ру
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Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского
Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского - 23.11.2023 Украина.ру
Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского
Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. Арестовано также имущество его матери и бывшей жены, сообщает 22 ноября издание "СтранаUA"
2023-11-23T16:55
2023-11-23T16:55
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Согласно судебному решению, под арест попало 22 объекта недвижимости, 8 земельных участков и 15 автомобилей. Такую меру инициировало Госбюро расследований, подозревающее Дубинского в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.Среди арестованного имущества матери нардепа – Maserati Coupe Cambiocorsa, Toyota Land Cruiser и другие автомобили. Также ей принадлежит около двух десятков квартир и домов.По мнению следователей, доходы самого Дубинского, а также его жены и матери кратно ниже стоимости приобретённого ими имущества.Александр Дубинский с 14 ноября находится в следственном изоляторе. СБУ и другие силовые ведомства Украины считают нардепа виновным в ряде преступлений, в том числе в измене государству. По версии следователей, оппонент президента Украины Владимира Зеленского работал на российскую военную разведку с позывным "Буратино".
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новости, новости украины, александр дубинский, гру, сбу, гбр, оппозиция, диссиденты, украина, верховная рада, нардеп, криминал
Новости, Новости Украины, Александр Дубинский, ГРУ, СБУ, ГБР, оппозиция, диссиденты, Украина, Верховная Рада, нардеп, криминал

Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского

16:55 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ДубинскийАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Дубинский
Читать в
Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. Арестовано также имущество его матери и бывшей жены, сообщает 22 ноября издание "СтранаUA"
Согласно судебному решению, под арест попало 22 объекта недвижимости, 8 земельных участков и 15 автомобилей. Такую меру инициировало Госбюро расследований, подозревающее Дубинского в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.
Среди арестованного имущества матери нардепа – Maserati Coupe Cambiocorsa, Toyota Land Cruiser и другие автомобили. Также ей принадлежит около двух десятков квартир и домов.
По мнению следователей, доходы самого Дубинского, а также его жены и матери кратно ниже стоимости приобретённого ими имущества.
Александр Дубинский с 14 ноября находится в следственном изоляторе. СБУ и другие силовые ведомства Украины считают нардепа виновным в ряде преступлений, в том числе в измене государству. По версии следователей, оппонент президента Украины Владимира Зеленского работал на российскую военную разведку с позывным "Буратино".
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 17:57
Дубинский назвал имена настоящих госизмеников на УкраинеУкраинский депутат считает, что офис Зеленского сфабриковал уголовные дела против него, для того, чтобы переложить на него ответственность за вмешательство в выборы в США в 2019/2020 году
 
НовостиНовости УкраиныАлександр ДубинскийГРУСБУГБРоппозициядиссидентыУкраинаВерховная Раданардепкриминал
 
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