https://ukraina.ru/20231123/1051286588.html

Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского

Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского - 23.11.2023 Украина.ру

Печерский суд арестовал имущество депутата Рады Дубинского

Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. Арестовано также имущество его матери и бывшей жены, сообщает 22 ноября издание "СтранаUA"

2023-11-23T16:55

2023-11-23T16:55

2023-11-23T16:55

новости

новости украины

александр дубинский

гру

сбу

гбр

оппозиция

диссиденты

украина

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/81/1027898153_0:71:1198:744_1920x0_80_0_0_206298a1433624992ee92f8fcbadb72c.jpg

Согласно судебному решению, под арест попало 22 объекта недвижимости, 8 земельных участков и 15 автомобилей. Такую меру инициировало Госбюро расследований, подозревающее Дубинского в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.Среди арестованного имущества матери нардепа – Maserati Coupe Cambiocorsa, Toyota Land Cruiser и другие автомобили. Также ей принадлежит около двух десятков квартир и домов.По мнению следователей, доходы самого Дубинского, а также его жены и матери кратно ниже стоимости приобретённого ими имущества.Александр Дубинский с 14 ноября находится в следственном изоляторе. СБУ и другие силовые ведомства Украины считают нардепа виновным в ряде преступлений, в том числе в измене государству. По версии следователей, оппонент президента Украины Владимира Зеленского работал на российскую военную разведку с позывным "Буратино".

https://ukraina.ru/20231120/1051176690.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, александр дубинский, гру, сбу, гбр, оппозиция, диссиденты, украина, верховная рада, нардеп, криминал