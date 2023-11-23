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Кто к нам на Новый год спешит? Будет ли Пугачёва выступать в России

Кто к нам на Новый год спешит? Будет ли Пугачёва выступать в России - 23.11.2023 Украина.ру

Кто к нам на Новый год спешит? Будет ли Пугачёва выступать в России

Приближается Новый год. Чувствуете уже? Или ещё не очень? А вот артисты очень чувствуют. Особенно те, кто зарабатывает "на ёлках" на целый год безбедной жизни

2023-11-23T16:50

2023-11-23T16:50

2023-11-23T16:50

эксклюзив

новый год

артисты

российские артисты

алла пугачева

релоканты

валерий меладзе

иноагенты

запад

гастарбайтеры

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Мы уже привыкли, что среди нашего "артистического отряда" появились артисты - "релоканты", иноагенты. Но, оказывается, появилась ещё одна категория: гастарбайтеры!Они имеют недвижимость за рубежом и очень боятся её потерять. Они очень боятся осуждения своих же "заклятых друзей" из тусовки релокантов. Но желание не пропустить "сезон ёлок" сильнее, чем эти страхи. Встречайте! Сбежавшие возвращаются - тихо, как мыши. Но хотят получить за это очень нескромные суммы денег.Большинство уже прекрасно поняло: на Западе им ничего не светит. Поэтому многие начинают покусывать локти и искать пути "на корпоративы"."Гастарбайтеры" выставляют новые ценники. И новые условия. Чтобы никаких фото, никакого видео. И вообще лучше о них не упоминать всуе.Пугачёва - 46!Возглавляет эту группу, конечно же, Алла Пугачёва. Ее "ценник" - 46 миллионов рублей, пишет "Вечерняя Москва". И чтобы никаких фото, видео, никаких упоминаний...Интересно, захочет ли кто-нибудь позвать Пугачёву выступить?И почему такая скрытность, такая конспирация? Они боятся преследования со стороны властей?Конечно же, нет. Если бы кто-то боялся властей России, то даже и мысли бы не было о корпоративах. Своя шкурка дороже. Они до смерти боятся "своих". Тех "совестливых релокантов", которым путь в Россию закрыт. Кто уже успел наговорить слишком много слишком глупых речей. Или находится на зарплате у соответствующих групп влияния.Писал же иноагент Дмитрий Быков о поездке Пугачёвой в Москву. Как у него буквально замерло сердце: неужели? Как он подумал недоброе!"Ну неужели она пошла на компромисс? Неужели она приехала тихо покаяться и будет сосуществовать с этими властями на базе давнего успеха? - написал иноагент. - Но я прогнал от себя эту гадкую мысль. Потому что должны быть люди, о которых мы не думаем плохого... В чьё предательство, в чей конформизм мы не верим".Потом успокоился. "Наше знамя", как любовно называет иноагент Быков Пугачёву, не пошла на то, что он назвал "гадкая мысль". Уехала из России.А кстати, уехала ли? Странное посещение Пугачёвой России было, очень странное. Фотографии её въезда в Россию были сделаны многочисленными свидетелями на границе. Потом - посещение звукозаписывающей студии в Твери. И дальше след Пугачёвой потерялся.Конечно, Галкин* опубликовал фото на фоне прибалтийского пейзажа. Но что мешало ему сделать это фото с супругой заранее? Такого же рода - фотографии, сделанные членами семьи на Кипре. Сомнения остаются. Почему нет фото выезда? Свидетелей?Возможно, прав наш знаменитый певец Юрий Антонов, который сказал: "с Пугачёвой что-то случилось, что-то страшное", но попросил дальше тему не развивать.Да, возможно, Пугачёва вернулась в Россию лечиться. Тогда понятно, чем был вызван её странный и скрытный визит.Но даже такой короткий (возможно, короткий) и странный приезд Аллы Пугачёвой в Москву вызвал у беззаветных релокантов приступ икоты и бешенства. "Сделку с Кремлём" они не потерпят. "Наше знамя", Алла Пугачёва, получит от них такой заряд ненависти, что мало не покажется.Ярость уехавшихВообще, эти слухи о корпоративах вызывают гнетущее молчание в среде "релокантов". Концерт в России? Полмиллиона долларов?А "макаревичи" что же? Должны довольствоваться пивными пабами в Тель-Авиве? Ну, ладно, ладно, не будем нагнетать. У самого иноагента, Макаревича Андрея, отлично прошли гастроли по Европе. Залы по 500-700 человек были полнёхоньки!На зависть остальным, и это не насмешка. У большинства нет и таких залов.Но не только концерт, а даже частный визит Пугачёвой в Москву вызывает истерику. При этом то, что, скорее всего, в Кремле даже не заметили визита Пугачёвой, совершенно не важно. В узком мирке "эмигрантов - релокантов" такие новости реально вызывают цунами.Даже слухи о неожиданной профессиональной активности Пугачёвой вызывают у них оторопь. Разве так можно?Их ненависть - совсем не шутка. Это может привести к катастрофическим последствиям в одном чувствительном для любого релоканта вопросе. Вопрос называется "зарубежная недвижимость".Что будет с недвижимостью иноагента Галкина и супруги его Пугачёвой, которая находится за рубежом? Её просто отберут - это совсем не пустая угроза.Поэтому и приходится бедным релокантам изворачиваться, проникать в страну тихонько и так же тихонько уезжать. Но деньги-то нужны! И сами себя они не заработают.Посещения происходят, уже давно, но очень тихо."Гастарбайтер" ЛеонтьевУже приезжал в Россию Валерий Леонтьев. В феврале 2022 года он покинул Россию под предлогом болезни: надо лечиться в США. Что не помешало ему позже прилетать и проводить частные концерты. Готов прилететь и на новый год. Цена - 11 миллионов рублей.Некоторые коллеги уже назвали его "гастарбайтером".Но готовы приехать и многие другие.Валерий Меладзе решительно готов появиться в Москве за 12 миллионов рублей.Кристина Орбакайте готова спеть за 5 миллионов.Наверняка есть и другие тихие "релоканты", которые хотели бы рискнуть и приехать за "скромный ценник" в новогоднюю ночь в Москву.Но только тихо, тихо! Зорко следят за ними чьи-то глаза из-за рубежа.А вообще, как говорят продюсеры, денег на развлечения сейчас стало меньше. Праздновать будут, но не с таким размахом, как в прошлые годы.Чаще стараются выбирать артистов с ясной патриотической позицией. Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Владимира Преснякова.И скоро, очень скоро для тихих и "громких" релокантов наступит настоящая катастрофа: забвение. Собственно, оно уже почти наступило. Многие из них это очень хорошо понимают.Поэтому и стараются "хоть тушкой, хоть чучелом"... Этот старый, очень старый анекдот был про выезд человека с попугаем из СССР. Какая ирония судьбы, что теперь его легко можно рассказать про тех, кто уехал из России, и очень хочет, но не всегда уже может вернуться назад.* Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20231112/1050958576.html

https://ukraina.ru/20231105/1050788829.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

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