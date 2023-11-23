На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы - 23.11.2023 Украина.ру
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На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы - 23.11.2023 Украина.ру
На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
Чтобы решить вопрос нехватки кадров во время войны, украинские угольные предприятия начнут отправлять женщин на работы под землей. Об этом 23 ноября пишет издание Korrespodent.net
2023-11-23T13:14
2023-11-23T13:14
новости
украина
шахты
женщины
шахтеры
работа
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После того, как на одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин отправились воевать, руководство угольного предприятия приняло радикальное решение - впервые в истории Украины женщинам разрешили работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек, пишет издание.По словам одной из девушек, которая в течение пяти месяцев работала техником на глубине 470 метров под землей, такая работа интересная, но тяжелая. Девушка пошла на эту работу потому что "началась война, а другой работы не было".На том же руднике работал ее старший брат до ухода на фронт.По данным предприятия, женщины работают только на вспомогательных подземных работах, не требующих напряженного физического труда.Напомним, что на Украине женщины работали на шахтах и до начала СВО, но правительство не разрешало им работать под землей, поскольку считало эту работу физически тяжелой.
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новости, украина, шахты, женщины, шахтеры, работа
Новости, Украина, шахты, женщины, шахтеры, работа

На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы

13:14 23.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахты Донбасса
Шахты Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Чтобы решить вопрос нехватки кадров во время войны, украинские угольные предприятия начнут отправлять женщин на работы под землей. Об этом 23 ноября пишет издание Korrespodent.net
После того, как на одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин отправились воевать, руководство угольного предприятия приняло радикальное решение - впервые в истории Украины женщинам разрешили работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек, пишет издание.
По словам одной из девушек, которая в течение пяти месяцев работала техником на глубине 470 метров под землей, такая работа интересная, но тяжелая. Девушка пошла на эту работу потому что "началась война, а другой работы не было".
На том же руднике работал ее старший брат до ухода на фронт.
"Парней наших забрали на фронт, и теперь нужно их поддерживать: больше некому работать в шахте", - объяснила девушка.
По данным предприятия, женщины работают только на вспомогательных подземных работах, не требующих напряженного физического труда.
Напомним, что на Украине женщины работали на шахтах и до начала СВО, но правительство не разрешало им работать под землей, поскольку считало эту работу физически тяжелой.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 18:27
Правительство Украины отправило зеков в шахтыЭнергетическая безопасность Украины теперь "в надёжных руках", так как теперь она зависит от труда отправленных вв угольные шахты заключённых. Об этом 27 октября посредством личного аккаунта в соцсети сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
 
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