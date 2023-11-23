https://ukraina.ru/20231123/1051275799.html

На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы

На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы - 23.11.2023 Украина.ру

На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы

Чтобы решить вопрос нехватки кадров во время войны, украинские угольные предприятия начнут отправлять женщин на работы под землей. Об этом 23 ноября пишет издание Korrespodent.net

2023-11-23T13:14

2023-11-23T13:14

2023-11-23T13:14

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После того, как на одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин отправились воевать, руководство угольного предприятия приняло радикальное решение - впервые в истории Украины женщинам разрешили работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек, пишет издание.По словам одной из девушек, которая в течение пяти месяцев работала техником на глубине 470 метров под землей, такая работа интересная, но тяжелая. Девушка пошла на эту работу потому что "началась война, а другой работы не было".На том же руднике работал ее старший брат до ухода на фронт.По данным предприятия, женщины работают только на вспомогательных подземных работах, не требующих напряженного физического труда.Напомним, что на Украине женщины работали на шахтах и до начала СВО, но правительство не разрешало им работать под землей, поскольку считало эту работу физически тяжелой.

https://ukraina.ru/20231028/1050576845.html

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новости, украина, шахты, женщины, шахтеры, работа