https://ukraina.ru/20231123/1051275367.html

Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября

Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября - 23.11.2023 Украина.ру

Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября

Умер раненный в Запорожской области корреспондент "России 24" Борис Максудов. ФСБ пресекла попытку организованного украинскими спецслужбами теракта в Воронеже. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-23T13:00

2023-11-23T13:00

2023-11-23T13:00

хроники

эксклюзив

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Утром 23 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели российского журналиста Бориса Максудова."От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на токмакском направлении, скончался корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", - написал Балицкий в своём телеграм-канале.До этого о гибели Максудова сообщил Владимир Соловьёв в эфире "Соловьев LIVE"."Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", — рассказал журналист.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, комментируя РИА "Новости" гибель Максудова, подчеркнул, что журналист пал смертью отважного воина, а профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.Соболезнования родным и близким корреспондента принёс телеканал "Россия 24"."Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия 24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", — заявила ведущая в эфире.Коллега Максудова военкор Григорий Вдовин рассказал о том, каким был его товарищ."Боря был очень интересным собеседником. Сам себя он позиционировал как либерала, немного шутливо и с провокацией, но ставя собеседника таким образом в довольно шаткое дискуссионное положение – ведь где либерализм в его отечественном изводе, начиная от народовольцев и заканчивая ЛДПР – и где СВО? Но Боря работал в Донецке с энергией и отдачей. Он все понимал – кто здесь враг, а кто кому – друг. И "как либерал либералу" задавал так называемым либералам вполне неудобные вопросы. Это был эдакий либерализм здорового человека. Когда наши командировки пересекались, у нас было негласное разделение труда – наши были выезды на передовую, а он отрабатывал прилеты в городе. Потом мы менялись исходниками – и получался полноценный сюжет и у него, и у нас. Вот тебе и передовая, Боря. Вчера выдохнули все, если честно, когда написали, что угрозы жизни нет. За этот комментарий хочется спросить отдельно. Ведь мы и пошутили даже. Но ты все не отвечал и не отвечал на отправленное сообщение, тоже шутливое. Ведь ты и ответил бы так же шутливо. Но сообщение ты даже не прочитал. Теперь понятно, почему. Боря, Боря. Это была война и твоя, и не твоя. Но теперь она твоя навсегда. Покойся с миром, мы все доделаем. И не дадим упасть твоему знамени. Как в твоем канале было написано - рупор здравого смысла. Он будет вещать дальше, не беспокойся", - написал Вдовин в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Readovka опубликовал отрывок видео телеканала "Россия 24", снятого после атаки украинского дрона на журналистов.Попытка терактаПресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооружённых сил России."Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего", — отмечалось в релизе.По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его "путём закладки и подрыва взрывного устройства".У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации СВУ по радиоканалу, а также поддельный российский паспорт, используя который он собирался выехать из страны после совершения преступления.Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.Видео задержания также было предоставлено СМИ. На нём были зафиксированы и признательные показания задержанного."Я — гражданин Украины. В сентябре 2022 года был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины для совершения теракта на территории России. В Харькове прошёл обучение по сбору и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приёмам конспирации и слежки. Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года. Проживал в Белгороде. Потом — в Воронеже. В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских. Мне были переданы компоненты, из которых я собрал взрывное устройство по инструкции. В него добавил большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий эффект. Для конспирации мне передали поддельный российский паспорт. Ещё куратор сказал купить силиконовую маску, имитирующую человеческую лицо. Потом я следил за военным. Когда я ехал на место, где я должен был заложить взрывное устройство, я был задержан сотрудниками ФСБ", - рассказывал мужчина.Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудил дело по статье за незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). В ведомстве добавили, что дело собираются переквалифицировать на "приготовление к теракту" (статьи 30 и 205 УК).ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 72 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпущено 215 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы пяти населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Липовое."Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. трёх детей, в Петровском и Кировском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 3 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм и 14 снарядов калибром 152 мм.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов ранена мирная жительница этого города.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 57 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 13; Великая Лепетиха — 6; Песчановка — 9; Казачьи Лагеря — 10; Алёшки — 11; Тарасовка — 8", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Крынки, Подстепное, Кардашинка, Раденск. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 23 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по территории этого региона России со стороны ВСУ."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлёвка – установлено 11 прилётов. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 миномётных снаряда, а также с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство", - указывалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе в селе Логачевка украинские военные сбросили с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Во всех упомянутых случаях пострадавших и повреждений не было.Позже Гладков сообщил о ещё одной украинской атаке."Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва также поврежден один автомобиль", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231123/1051265641.html

https://ukraina.ru/20231122/1051252421.html

https://ukraina.ru/20231122/1051233500.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив