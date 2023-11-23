https://ukraina.ru/20231123/1051265641.html

Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября

Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября - 23.11.2023 Украина.ру

Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах очередной встречи в формате "Рамштайн". Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в ЕС, заявила вице-премьер Ольга Стефанишина

2023-11-23T09:40

2023-11-23T09:40

2023-11-23T09:40

эксклюзив

хроники

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О том, что происходило на встрече с министрами обороны стран-союзников, Умеров написал у себя в соцсетях."Мощная встреча в формате "Рамштайн". Ко встрече Контактной группы по обороне Украины присоединились более 50 стран. Поддержка Украины остается непреклонной. Благодарен нашим партнёрам, которые уже начали объявлять о новых пакетах военной помощи", - написал Умеров.Он подчеркнул, что "самые большие и самые мощные" пакеты военной помощи разглашать не будут. Из того, о чём можно говорить, Умеров упомянул пять итогов."Первое. Важное достижение сегодня: сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). Лидеры – Германия и Франция. В коалицию вошли 20 стран. Обеспечение наших городов дополнительными ПВО – один из приоритетов этой зимы. Второе. Нидерланды подготовили €2 млрд на военную помощь Украине. Третье. Лидер IT-коалиции – Эстония – предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере €10 млн. Четвёртое. Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы ещё больше усилить безопасность в Чёрном море. Пятое. Совместно с коллегами в Брюсселе продолжаем работу над Дорожной картой взаимосовместимости. С Ллойдом Остином в Киеве два дня назад я говорил о необходимости падающего движения Украины в НАТО. Украинская армия должна отвечать всем критериям НАТО. Необходимо изменяться для полной взаимосовместимости с партнёрами", - отметил Умеров.Примечательно, что вместе с Умеровым был на встрече и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный."Впервые принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте осложнена, однако контролируется. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время. Поблагодарил партнёров за работу коалиции способностей, которая значительно укрепляет наши позиции и возможности. Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие", - написал Залужный в своём телеграм-канале.На встрече также присутствовал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.Ранее британские СМИ сообщили об упаднических настроениях в ВСУ. 21 ноября издание The Telegraph опубликовало статью под названием "Украинские солдаты говорят, что боятся проиграть "войну на истощение" против России".Как сообщило издание, после "провального контрнаступления ВСУ", численность украинских подразделений на фронте сейчас на 20-40% ниже, чем раньше. Кто-то погиб, кто-то — получил тяжёлые ранения. Так, по информации The Telegraph, за время боевых действий количество людей с инвалидностью на Украине увеличилась на 300 тыс. человек и на данный момент составляет 3 млн человек.Как отмечало издание, ряды ВСУ, когда-то состоявшие из добровольцев, теперь пополняются за счёт призывников. Последние проходят лишь краткий курс подготовки. Кроме того, украинские солдаты винят своих командиров с их советским воспитанием. По мнению бойцов ВСУ, жёсткая тактика их командиров не принесла успеха, но была чревата большими жертвами.Права венгровУкраина ведёт индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на её территории, для выполнения критерия Европейской комиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС, но не будут делать "особых исключений" ни для одного меньшинства, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью журналистке "Украинской правды" Софии Середе.Она обвинила руководство Венгрии в том, что то "громче всех кричит" о венграх на Украине. Однако это, по словам Стефанишиной, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика"."Мы в таком же диалоге, например, с румынской стороной. Румынское меньшинство – одно из крупнейших меньшинств в Украине. Так же Молдавия признала румынский национальным языком, теперь румыноязычное население в Украине ещё увеличится. Но мы в диалоге и нет такого крика", - заявила она.По словам Стефанишиной, Украина изменит законодательство о нацменьшинствах прежде всего учитывая вопрос с образовательным процессом."Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность относительно организации учебного процесса", – отметила Стефанишина.До этого, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.Позже стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс её вступления в ЕС. Об этом сообщило 22 ноября издание Politico со ссылкой на письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю.Как писало издание, венгерский премьер в этом письме указал, что никаких решений о финансовой помощи Украине, начале переговоров о её вступлении в ЕС или о любых дополнительных санкциях против России не может быть принято, пока лидеры блока не проведут "стратегическое обсуждение" в Брюсселе в середине декабря."Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - якобы писал Орбан.Кроме того, в письме говорилось, что Евросовет должен провести "откровенную и открытую дискуссию" об осуществимости целей Евросоюза на Украине."Считаем ли мы эти цели по-прежнему реально достижимыми? Устойчива ли эта стратегия без мощной поддержки со стороны Соединённых Штатов?" - указывал премьер-министр Венгрии.Также в письме указано, что Будапешт может использовать право вето, чтобы заблокировать выделение финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Также, отмечало издание, Орбан может заблокировать военную помощь Киеву на сумму €500 млн, а также начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.За несколько дней до этого — 17 ноября — на заседании Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT) в пятницу Орбан говорил о положении венгров за рубежом и заявил, что "в самой плохой ситуации" сейчас находятся закарпатские венгры в Украине.Орбан подчеркнул, что политическое руководство Украины "идёт по пути, который ведет в никуда" и который официальный Будапешт не может поддержать.

https://ukraina.ru/20231122/1051252421.html

https://ukraina.ru/20231122/1051233500.html

https://ukraina.ru/20231122/1051222621.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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