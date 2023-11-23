Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос - 23.11.2023 Украина.ру
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Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос
Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос - 23.11.2023 Украина.ру
Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос
Президент Владимир Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. Об этом 22 ноября заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос
2023-11-23T08:24
2023-11-23T08:17
владимир зеленский
кривонос
всу
мем
новости
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По его мнению, Зеленский "не исполняет обязанности, он играет обязанности президента".Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.
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владимир зеленский, кривонос, всу, мем, новости
Владимир Зеленский, Кривонос, ВСУ, мем, Новости

Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос

08:24 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Читать в
Президент Владимир Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. Об этом 22 ноября заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос
По его мнению, Зеленский "не исполняет обязанности, он играет обязанности президента".
"И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать", — сказал Кривонос, отметив, что в странах Запада он превратился в мем, особенно, в части одежды его и его команды.
Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
04:43
Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоровВоенно-промышленный комплекс США потерял репутацию. Полагали, что потрясающее американское оружие превосходит российское, а оказалось, что оно не гарантирует такую же легкую победу, какая была у США над Ираком, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
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