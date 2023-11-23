https://ukraina.ru/20231123/1051264573.html

Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос

Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос - 23.11.2023 Украина.ру

Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос

Президент Владимир Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. Об этом 22 ноября заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос

2023-11-23T08:24

2023-11-23T08:24

2023-11-23T08:17

владимир зеленский

кривонос

всу

мем

новости

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По его мнению, Зеленский "не исполняет обязанности, он играет обязанности президента".Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html

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2023

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владимир зеленский, кривонос, всу, мем, новости