Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Президент Владимир Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. Об этом 22 ноября заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос
По его мнению, Зеленский "не исполняет обязанности, он играет обязанности президента".
"И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать", — сказал Кривонос, отметив, что в странах Запада он превратился в мем, особенно, в части одежды его и его команды.
Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.
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