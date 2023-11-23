https://ukraina.ru/20231123/1051262805.html

12 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу России

12 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу России - 23.11.2023 Украина.ру

12 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу России

Передача в суд обвинительного заключения в отношении "российской шпионской сети" — попытка потерявшей власть партии "Право и Справедливость" повысить свой рейтинг накануне местных и европейских выборов

2023-11-23T07:15

2023-11-23T07:15

2023-11-23T08:00

эксклюзив

польша

россия

конрад рэнкас

пис

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В среду, 22 ноября, Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были "частью российской шпионской сети"."Прокуратура обвинила их в участии в организованной преступной группировке (статья 258 УК Польши) и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Польши (статья 130 УК Польши)" – сообщил СМИ прокурор Кароль Борхольский из пресс-группы Национальной прокуратуры. Действия, которые инкриминируют обвиняемым, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.По словам Борхольского, в связи с реальными опасениями, что обвиняемые могут сбежать, по ходатайству прокурора к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Более детальной информации нет, но, судя по всему, единственный оставшийся на свободе – 16-летний подросток с Украины.Стоит отметить, что среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое – граждане Белоруссии, и лишь один россиянин – хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги "Заглембе Сосновец".А вообще, эта история тянется с середины марта 2023-го, когда глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский сообщил, что ABW задержало девять человек, которых считают причастными к шпионской сети, действовавшей в интересах РФ. В отношении шести из них суд сразу же избрал мерой пресечения арест."Доказательства указывают на то, что группа занималась мониторингом железнодорожных маршрутов. В её задачи входило выявление, мониторинг и документирование перевозок оружия, которые осуществлялись для Украины", – рассказывал тогда Каминьский.По его словам, подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок оборудования, оружия и помощи Киеву, поскольку сотрудники ABW изъяли камеры, электронное оборудование и GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на грузы, идущие на Украину."Группа также получила задание осуществлять пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию польско-украинских отношений, разжигание враждебных настроений в Польше в отношении стран НАТО и атаки на политику польского правительства в отношении Украины", – сказал тогда польский министр.Остальных обвиняемых задержали в апреле-августе 2023 года, и лишь тогда польские власти вынуждены были признать, что большинство членов "российской шпионской сети" составляют граждане Украины, – как жившие в Польше до начала СВО, так и получившие статус беженца после её начала.Национальная прокуратура Польши ныне мало что добавила к мартовским заявлениям Каминского. "Обвиняемые осуществляли деятельность, связанную, среди прочего, с разведкой объектов критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты", – сказано в официальном сообщении.Добавлено также, что обвиняемые "действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медыке, Перемышле, Жешуве (города на границе с Украиной – прим.), Варшаве, а также в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье". Полученную информацию они будто бы "регулярно передавали своим руководителям, которые вербовали их, в частности, через социальные сети".Сам же Мариуш Каминьский 22 ноября опубликовал лишь короткое сообщение: "Обвинительным актом завершено расследование ABW шпионской сети, работающей на русских. Выявление и арест 16 подозреваемых по этому делу – огромный успех польской контрразведки. Безопасность Польши и поляков для нас важнее всего".При этом французское агентство AFP написало – мол, обвиняемые "признались, что собирали информацию о поставках вооружений в Украину и планировали диверсии", хотя в польских СМИ речи об этом не было. Возможно, французским журналистам об этом сообщил сам Каминьский, которого обширно цитировало агентство."У меня, как у человека, попавшего в подобную историю в Польше в мае 2018 года, сразу возник вопрос: чем шантажировали и запугивали этих якобы "признавшихся" в шпионаже? В моём случае сразу после задержания по доносу проживающих в Польше украинцев пришла страшная баба в камуфляже и стала стращать, что если я не признаю себя шпионкой, то мою одиннадцатилетнюю дочку отдадут в приемную семью", – рассказала изданию Украина.ру россиянка Екатерина Цивильская, журналист, преподаватель и переводчик с польского языка, проживающая ныне в Воронеже."Естественно, лучший способ надавить на мать – несовершеннолетний ребенок, остающийся без опеки с точки зрения права в чужой стране. Слава богу, обошлось только депортацией, и наркоту не додумались подбросить. Да и дочь через пару месяцев удалось вернуть в Россию – после вмешательства российского и белорусского консулов", – вспоминает Екатерина."Вообще, они могут любого человека обвинить в чём угодно, это беспредельщики, давно потерявшие берега. Защищаться по-любому не сможешь, и никогда не докажешь, что не нарушил ни одного закона Польши, поскольку ни тебе самому не предъявят ничего конкретного (ибо предъявить нечего, там мыльный пузырь!), ни даже адвокату не дадут ознакомиться с собранными на тебя материалами – государственная безопасность, низзя! В случае если дело и дойдет до суда, и суд захочет проанализировать твою "вину", польский абвер – ABW – точно так же ответит и суду: нельзя, государственная тайна, опасен и всё, а джентльменам верят на слово", – иронизирует она.По словам Екатерины Цивильской, в польских судах по таким делам дату и время рассмотрения как будто нарочно назначают так, что невозможно успеть донести/дослать какие-либо документы, и физически ни заявитель, ни его поверенный не смогут присутствовать. "То есть чтобы был формальный повод отклонить апелляцию или решить всё заведомо не в твою пользу", – говорит россиянка.Стоит отметить, что о дате судебного заседания по делу "российской шпионской группы" пока никакой информации нет. При этом упомянутый министр Каминьский, как и министр юстиции – генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, который 22 ноября тоже распространял информацию о передаче обвинительного акта в суд, ныне пребывают в статусе исполняющих обязанности.Дело в том, что сформированное консервативной партией "Право и Справедливость" (ПиС) правительство Матеуша Моравецкого ещё 13 ноября сложило полномочия перед новоизбранным составом сейма. Хотя Моравецкий и получил от президента Польши Анджея Дуды мандат на формирование нового правительства, очевидно, что в результате его создадут леволибералы, имеющие большинство в парламенте. Новым премьером с высочайшей вероятностью станет лидер либеральной "Гражданской коалиции" (ГК) Дональд Туск.Потому напоминание со стороны ПиС о "русских шпионах" перед оставлением привычных за 8 лет кабинетов призвано решить как минимум две задачи. Во-первых, новые власти попадут в западню, если дело начнёт рассыпаться в суде из-за отсутствия доказательств.Тогда в случае, если обвиняемые выйдут на свободу, консервативная оппозиция обвинит леволибералов в "работе на Москву". Если же новый генпрокурор, как и Збигнев Зёбро в последние годы, будет давить на суд с требованием вынести обвинительный приговор, несмотря ни на что, то он может быть отменён Европейским Судом. А это уже создаст для нового правительства Польши проблемы в отношениях с Брюсселем.Во-вторых, политики "Права и Справедливости" ныне в первую очередь думают о выборах Европейского парламента и местных выборах в Польше, которые состоятся весной 2024 года. ПиС явно пойдёт на них под лозунгами защиты национальной безопасности, а это в современной Польше означает запредельную русофобию, которую исповедует как большинство электората этой партии, так и значительная часть польского общества вообще.И тут ПиС получил отличный аргумент для атаки своих оппонентов: мы "русских шпионов" поймали, а леволибералы их осудить не могут, – может, они сами "агенты Кремля"?..Ожидать же вынесения приговора даже в суде первой инстанции по делу "российской шпионской сети" до весны 2024-го не приходится – подобные процессы в Польше тянутся чрезвычайно долго. Так, в 2016 году бывший депутат сейма Польши и лидер партии "Смена" Матеуш Пискорский был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая. Только в 2018 году было подготовлено обвинительное заключение (в основном секретное). Пискорский провел под стражей три года, в мае 2019-го суд освободил политика после внесения залога в 200 тысяч злотых (около 50 тысяч долларов). Суд над Пискорским продолжается и по сей день, но приговор так и не вынесен.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру заявил, что своими действиями уходящие власти Польши в очередной раз напомнили: прокиевский и антироссийский курс страны не изменится ни при каких обстоятельствах."Именно так следует понимать министра Мариуша Каминьского, хвастающегося теми же успехами, что и в марте этого года, то есть привлечением к суду "16 шпионов из-за восточной границы", обвиняемых как в "подготовке к пуску под откос поездов", так и в попытках расстроить "вечную дружбу Польши и Украины". Каминьский напоминает нам, что он держит руку на пульсе, но кому он это напоминает? Вероятно, не польскому обществу, уже достаточно уставшему от официальной любви к Украине и запуганному подобной последовательной линией политиков, прокуроров и СМИ", – говорит Рэнкас.По его мнению, заявления польского министра адресованы тем, кто действительно правит Польшей. "Накануне смены правительства в Польше Каминьский напоминает о себе англосаксонскому гегемону. Пока "Гражданская коалиция" и её партнёры по будущему правительству пытаются заверить Вашингтон, Лондон и Киев, что они не изменят нынешнюю линию, Каминьский и другие члены ПиС должны превзойти в рвении своих преемников. Эта гонка не кончается, и её жертвами становятся простые поляки, которые борются за сохранение польской исторической памяти или интересы польских предпринимателей", – считает эксперт.По его словам, в Варшаве фактически ничего не меняется. "Тут по-прежнему ищут "российских шпионов" под каждой кроватью, а в Польше по-прежнему сажают людей в тюрьму за то, что они рассказали правду о Волынской резне и бандеровцах. Политики всех основных партий по-прежнему будут делать все, чтобы Киев зарабатывал деньги за счет польских транспортных компаний, фермеров и производителей. Ничего не меняется, потому что ничего не может измениться, пока Польша находится под англо-американским господством. Строительство УкроПолина продолжается", – констатировал Конрад Рэнкас.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231122/1051224476.html

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, россия, конрад рэнкас, пис