https://ukraina.ru/20231123/1051238260.html

Александр Александровский: В застенках СБУ участников Харьковского сопротивления превращали в месиво

Александр Александровский: В застенках СБУ участников Харьковского сопротивления превращали в месиво - 23.11.2023 Украина.ру

Александр Александровский: В застенках СБУ участников Харьковского сопротивления превращали в месиво

В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию

2023-11-23T04:07

2023-11-23T04:07

2023-11-23T04:07

интервью

сбу

евроинтеграция

майдан

харьков

виктор янукович

геннадий кернес

михаил добкин

украина

россия

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Украина.ру продолжает серию публикаций о том, как эти события встретили жители различных украинских регионов, к чему они привели и чего ждать сейчас.СБУ работала на раскол Харьковского сопротивления изнутри, внедряя своих агентов в руководство групп протестующих, рассказал в интервью изданию Украина.ру один из лидеров харьковского Антимайдана, вынужденный покинуть родной город в 2014 году, ныне эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский.- Александр, вы были одним из лидеров харьковского Антимайдана. Когда стало ясно, что события на Майдане – это организованный нацистский шабаш, который ведет страну в никуда, и надо защищать Харьков?- До событий января 2013-2014 годов основная масса харьковчан серьезно не относилась, к тому, что происходило на Майдане в Киеве. Хотя на антимайдан из Харькова приезжали неравнодушные граждане, чтобы показать позицию Восточной Украины.Стартом печальных событий в Харькове стали события 22-23 февраля 2014 года, когда должен был пройти съезд депутатов юго-восточных регионов Украины с участием президента Януковича. После того, как Янукович, на этом собрании не появился, стало ясно, что этот бой проигран, но была надежда на то, что консолидация жителей юго-востока не даст этой заразе расползтись по Украине.Первые стычки в Харькове начались в ночь с 22-го на 23-е, когда приезжие из Киева, "Правый сектор"*, "Патриот Украины", проследовали колонной через весь город к памятнику Ленина и попытались его свалить. Но громадный памятник устоял. Харьковчане собрались на площади и начали их бить. Спасаясь бегством, они побежали через площадь в здание обладминистрации. Милиция получила приказ во избежание кровопролития пропустить евромайдановцев в здание. Те потом с гордостью объявили, что захватили обладминистрацию, хотя на самом деле, они укрылись от побоев.- К чему сводились требования харьковского Антимайдана?- Мы не очень любили, когда нас называли Антимайданом, мы считали себя защитниками Харькова. Консолидированная позиция сводилась к следующему: статус русского языка как государственного, внеблоковый статус Украины, о федерализации никто не говорил, но был запрос на наведение порядка в стране и на расширение полномочий регионов относительно внешнеэкономического сотрудничества. К примеру, Харьковская область граничит с Россией, значит нам выгодно сотрудничать с Россией, и не испытывать при этом проблем. Кроме того, был запрос на проведение референдума о том, куда идет страна. Призывы к федерализации появились позже, когда в Донбассе началась так называемая АТО.Не обошлось без СБУ, которая очень грамотно манипулировала, имея разветвленную сеть агентов внутри харьковской протестной массы. В некоторых группировках их люди находились в руководстве. Поэтому через провокацию отдельно взятых групп СБУ и действовала. К примеру, прозвучал призыв всем записываться в народные дружины. Люди бросились составлять списки, которые потом попали в СБУ. И то, что протестное движение не смогло предложить консолидированную позицию и выдвинуть единого лидера, говорит о том, что СБУ грамотно работала на раскол.После того, как произошли крымские события, на митинги стали приходить провокаторы, которые раскачивали радикальную повестку, потом все это на пикетах и митингах фиксировали журналисты с камерами. Эти слова потом трактовали как призывы к территориальным изменениям. Хотя Верховный суд впоследствии доказал, что поскольку у Украины нет договоров о демаркации границ с соседями, значит обвинения не состоятельны.- А какую оценку вы дадите деятельности в эти месяцы главы Харьковской обладминистрации Михаила Добкина и городского головы Харькова Геннадия Кернеса?- Михаил Добкин играл вторую, а то и третью роль, поэтому в те дни все смотрели на Кернеса. Геннадий Адольфович был ярко выраженным региональным лидером, у него не было амбиций стать премьером или президентом. Его интересовал Харьков. Кернес и Добкин, в первый же день, после того, как не приехал Янукович, улетели в Москву. Как показывал общий контекст последующих событий, они предлагали некий формат Крымского сценария, но получили отказ. После этого Кернес стремился перехватить внутреннюю повестку, избежать кровопролития и договаривался с представителями Евромайдана, чтобы они ушли из обладминистрации.Кернес стремился не допустить в Харькове беспорядков. На все провокации, когда была перестрелка с "Азовом"*, он приезжал лично с охраной без бронежилета. В Харькове он пользовался беспрекословным авторитетом. По всему Харькову у него была сеть спортивной и криминальной молодежи, поэтому он мог находить общий язык со всеми.У меня особое отношение к Геннадию Адольфовичу. Были и неприятные моменты, связанные с его деятельностью как градоначальника. Например, при нем снесли памятник основанию Советской Украины. Но в 2014 году он не позволил городу скатиться в хаос, несмотря на то, что в Харьков для подавления протестов отправили его заклятого врага Арсена Авакова (исполнявшего в тот момент должность министра внутренних дел Украины - Ред.).- В чем же все-таки причина неудачи Харьковского восстания?- Неорганизованная сила всегда проиграет организованной. Это аксиома. То, что произошло в Донбассе имело массу своих нюансов, включая местные элиты, которые заняли более радикальную позицию. В Харькове такого не было. Харьков всегда считался интеллектуальным центром Украины. Там очень много вузов, развита торговля, то есть в Харькове привыкли договариваться. Между войной в городе и отсрочкой этой войны на 8 лет горожане выбрали второе. Попытки провозглашения ХНР не удались, уже было поздно. Без внешней поддержки Российской Федерации все эти попытки были обречены. Тем более вскоре пошли массовые аресты. Посадили Константина Долгова, Юрия Апухтина, Сергея Юдаева.СБУ в то время не действовала открыто, ко всем задержаниям она привлекала милицию, привезенную из западных регионов Украины, "Правый сектор"*. Эти ребята похищали людей, отвозили их на подвал, били, пытали. Одного нашего парня, комсомольца, мы смогли выкупить лишь за большие деньги. И это не единственный эпизод. Зачастую нам возвращали не человека, а какое-то месиво, которое надо было лечить и восстанавливать. С мая СБУ хватала людей в открытую. Людей везли в суд, где им назначали два месяца ареста. Человеку потом продлевали меру пресечения, и он сидел без обвинения.- Какие надежды вы связываете со специальной военной операцией?- Нам, конечно, не нужна вся Украина. Но юго-восток до Одессы только приобретет от воссоединения с Россией. На Украине люди устали от войны, они не верят в победу. Процент людей, которые разочаровались в режиме Зеленского, растет. Когда по Харькову и Киеву ездят очень дорогие автомобили последних моделей за сотни тысяч долларов, люди понимают, откуда эти деньги и кто за рулем этих машин. Все знают, как процветает коррупция на Украине. С одной стороны, сын обычного работяги ушел на фронт, получил инвалидность, и теперь не может оформить выплату и поставить протез. С другой, кто-то на украденные на войне деньги купил себе Land Rover.- При этом Зеленский пугает Майданом-3.- Это комичная ситуация, ведь на Украине Майдан всегда считался чем-то святым и хорошим. А теперь Майдан – это плохо. Зеленский сломал парадигму и посягнул на святость Майдана.Время работает против Украины. Так называемое контрнаступление показало все, на что способна Украина и западное сообщество. Дальше все будет хуже. Нам тоже будет тяжело, но у нас есть все, чтобы одержать победу: человеческий, экономический и интеллектуальный потенциал. У Украины остался только человеческий ресурс. Порядка 3,5 млн человек еще можно загрести под мобилизацию. Но это будет финал.*Деятельность организации запрещена в России

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сбу, евроинтеграция, майдан, харьков, виктор янукович, геннадий кернес, михаил добкин, украина, россия, владимир зеленский, антимайдан, киев