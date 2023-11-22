https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html

"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"

"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому" - 22.11.2023 Украина.ру

"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"

Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили блогеру-певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.В осуществлении видеозвонка пранкерам помогал актёр-пародист Максим Комикадзе. Ему удалось спародировать голос Зеленского. Внешне актер очень похож на президента Украины.Шарлот не заметил подмены и с удовольствием прочитал гимн Украины и проскандировал русофобскую речёвку.В начале видео некто от имени Зеленского беседует с Шарлотом касательно получения украинского гражданства и интересуется, готов ли блогер принести присягу Украине и знает ли он гимн Украины."Могу выучить его (гимн Украины. – Ред.) и спеть!" - восхищенно отвечает Шарлот.После ему позвонил собственно "Зеленский" и попросил исполнить гимн Украины."Для меня это будет честь!" - гордо заявил Шарлот, уточнив лишь, что ему нужно открыть текст.После того как Шарлот кое-как дочитал украинский гимн, псевдо-Зеленский оценил его старания. И попросил блогера поскакать, выкрикивая русофобскую кричалку о "москалях".Довольный Эдик принялся выполнять. Проговорив нужный текст он с улыбкой на лице прыгнул на диван. И так дважды.Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот сегодня, 22 ноября, вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".

https://ukraina.ru/20231122/1051242700.html

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новости, украина, россия, вован и лексус, пранкеры, владимир зеленский, гражданство, гимн