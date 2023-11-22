"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому" - 22.11.2023 Украина.ру
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"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"
"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому" - 22.11.2023 Украина.ру
"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"
Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус
2023-11-22T17:58
2023-11-22T17:58
новости
украина
россия
вован и лексус
пранкеры
владимир зеленский
гражданство
гимн
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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили блогеру-певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.В осуществлении видеозвонка пранкерам помогал актёр-пародист Максим Комикадзе. Ему удалось спародировать голос Зеленского. Внешне актер очень похож на президента Украины.Шарлот не заметил подмены и с удовольствием прочитал гимн Украины и проскандировал русофобскую речёвку.В начале видео некто от имени Зеленского беседует с Шарлотом касательно получения украинского гражданства и интересуется, готов ли блогер принести присягу Украине и знает ли он гимн Украины."Могу выучить его (гимн Украины. – Ред.) и спеть!" - восхищенно отвечает Шарлот.После ему позвонил собственно "Зеленский" и попросил исполнить гимн Украины."Для меня это будет честь!" - гордо заявил Шарлот, уточнив лишь, что ему нужно открыть текст.После того как Шарлот кое-как дочитал украинский гимн, псевдо-Зеленский оценил его старания. И попросил блогера поскакать, выкрикивая русофобскую кричалку о "москалях".Довольный Эдик принялся выполнять. Проговорив нужный текст он с улыбкой на лице прыгнул на диван. И так дважды.Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот сегодня, 22 ноября, вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".
https://ukraina.ru/20231122/1051242700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вован и лексус, пранкеры, владимир зеленский, гражданство, гимн
Новости, Украина, Россия, Вован и Лексус, пранкеры, Владимир Зеленский, гражданство, Гимн

"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"

17:58 22.11.2023
 
© Вован и Лексус / Telegram
© Вован и Лексус / Telegram
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Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили блогеру-певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.
В осуществлении видеозвонка пранкерам помогал актёр-пародист Максим Комикадзе. Ему удалось спародировать голос Зеленского. Внешне актер очень похож на президента Украины.
Шарлот не заметил подмены и с удовольствием прочитал гимн Украины и проскандировал русофобскую речёвку.
"Добро пожаловать на Украину, Шарлот!" - подписали пранкеры видеоролик.
В начале видео некто от имени Зеленского беседует с Шарлотом касательно получения украинского гражданства и интересуется, готов ли блогер принести присягу Украине и знает ли он гимн Украины.
"Могу выучить его (гимн Украины. – Ред.) и спеть!" - восхищенно отвечает Шарлот.
После ему позвонил собственно "Зеленский" и попросил исполнить гимн Украины.
"Для меня это будет честь!" - гордо заявил Шарлот, уточнив лишь, что ему нужно открыть текст.
После того как Шарлот кое-как дочитал украинский гимн, псевдо-Зеленский оценил его старания. И попросил блогера поскакать, выкрикивая русофобскую кричалку о "москалях".
Довольный Эдик принялся выполнять. Проговорив нужный текст он с улыбкой на лице прыгнул на диван. И так дважды.
Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот сегодня, 22 ноября, вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.
Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
15:24
Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьямПевцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих
 
НовостиУкраинаРоссияВован и ЛексуспранкерыВладимир ЗеленскийгражданствоГимн
 
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