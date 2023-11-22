https://ukraina.ru/20231122/1051251045.html

Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину

Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину - 22.11.2023 Украина.ру

Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину

Редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте и освобождение Авдеевки, объяснил, почему РФ не старается любой ценой победить в информационной войне, развязанной Киевом, и оценил шансы на скорое прекращение боевых действий и переход к мирному урегулированию конфликта

2023-11-22T17:42

2023-11-22T17:42

2023-11-22T17:42

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украина

владимир зеленский

валерий залужный

сво

авдеевка

конфликт

спецоперация

фронт

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00:23 – ситуация на фронте: замысел российского командования насчёт Авдеевки;03:48 – почему Минобороны РФ сообщает очень мало информации о том, как проходит операция по освобождению Авдеевки?06:19 – пессимизм украинских медиа: куда делись победные реляции?08:40 – кто побеждает в информационной войне – Россия или Украина?13:44 – конфликт Зеленского и Залужного: реальность или постановка?22:54 – шансы Зеленского удержаться у власти вопреки провалам на фронте;26:40 – насколько поставки западных вооружений влияют на ход спецоперации.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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