https://ukraina.ru/20231122/1051251045.html
Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину
Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину - 22.11.2023 Украина.ру
Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину
Редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте и освобождение Авдеевки, объяснил, почему РФ не старается любой ценой победить в информационной войне, развязанной Киевом, и оценил шансы на скорое прекращение боевых действий и переход к мирному урегулированию конфликта
2023-11-22T17:42
2023-11-22T17:42
2023-11-22T17:42
новости
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
сво
авдеевка
конфликт
спецоперация
фронт
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00:23 – ситуация на фронте: замысел российского командования насчёт Авдеевки;03:48 – почему Минобороны РФ сообщает очень мало информации о том, как проходит операция по освобождению Авдеевки?06:19 – пессимизм украинских медиа: куда делись победные реляции?08:40 – кто побеждает в информационной войне – Россия или Украина?13:44 – конфликт Зеленского и Залужного: реальность или постановка?22:54 – шансы Зеленского удержаться у власти вопреки провалам на фронте;26:40 – насколько поставки западных вооружений влияют на ход спецоперации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сво, авдеевка, конфликт, спецоперация, фронт, китай, сша, запад, палестина, пётр скоробогатый, видео
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, СВО, Авдеевка, конфликт, Спецоперация, фронт, Китай, США, Запад, Палестина, Пётр Скоробогатый
Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать Украину
Редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте и освобождение Авдеевки, объяснил, почему РФ не старается любой ценой победить в информационной войне, развязанной Киевом, и оценил шансы на скорое прекращение боевых действий и переход к мирному урегулированию конфликта
00:23 – ситуация на фронте: замысел российского командования насчёт Авдеевки;
03:48 – почему Минобороны РФ сообщает очень мало информации о том, как проходит операция по освобождению Авдеевки?
06:19 – пессимизм украинских медиа: куда делись победные реляции?
08:40 – кто побеждает в информационной войне – Россия или Украина?
13:44 – конфликт Зеленского и Залужного: реальность или постановка?
22:54 – шансы Зеленского удержаться у власти вопреки провалам на фронте;
26:40 – насколько поставки западных вооружений влияют на ход спецоперации.