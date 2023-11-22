https://ukraina.ru/20231122/1051246516.html

Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела"

Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела" - 22.11.2023 Украина.ру

Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела"

Фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности, считает языковой обмудсмен Украины Тарас Кремень

2023-11-22T16:20

2023-11-22T16:20

2023-11-22T16:20

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В интервью телеканалу ТСН Тарас Кремень заявил, что сегодня на Украине небезопасно говорить на русском языке. Особенно это актуально на передовой.По его мнению, разговор на украинском языке гарантирует безопасность человеку:"Украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой-чужой", - заявил Кремень.Ранее он же заявил, что русскоговорящих украинцев не существует, их придумала российская пропаганда.

https://ukraina.ru/20231122/1051245004.html

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