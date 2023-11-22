Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела" - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051246516.html
Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела"
Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела" - 22.11.2023 Украина.ру
Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела"
Фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности, считает языковой обмудсмен Украины Тарас Кремень
2023-11-22T16:20
2023-11-22T16:20
новости
новости украины
украинский
украинский язык
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_33:0:747:401_1920x0_80_0_0_f1a0649eba2dde426f73e9cea638a893.jpg
В интервью телеканалу ТСН Тарас Кремень заявил, что сегодня на Украине небезопасно говорить на русском языке. Особенно это актуально на передовой.По его мнению, разговор на украинском языке гарантирует безопасность человеку:"Украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой-чужой", - заявил Кремень.Ранее он же заявил, что русскоговорящих украинцев не существует, их придумала российская пропаганда.
https://ukraina.ru/20231122/1051245004.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_128:0:668:405_1920x0_80_0_0_af6453c33e7477933c97bdbb3dd5fee6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украинский, украинский язык, русский язык
Новости, Новости Украины, украинский, украинский язык, Русский язык

Языковой обмудсмен: "Русская речь на Украине – повод для выстрела"

16:20 22.11.2023
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
Читать в
Фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности, считает языковой обмудсмен Украины Тарас Кремень
В интервью телеканалу ТСН Тарас Кремень заявил, что сегодня на Украине небезопасно говорить на русском языке. Особенно это актуально на передовой.

"С началом специальной военной операции фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности нашей идентичности и культуры, и это маркер "свой-чужой". И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел, – сказал он.

По его мнению, разговор на украинском языке гарантирует безопасность человеку:
"Украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой-чужой", - заявил Кремень.
Ранее он же заявил, что русскоговорящих украинцев не существует, их придумала российская пропаганда.
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
15:58
Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существуетЯзыковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. С таким мнением он выступил в эфире "Радио Свобода"*
 
НовостиНовости Украиныукраинскийукраинский языкРусский язык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала