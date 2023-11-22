https://ukraina.ru/20231122/1051239629.html
Экс-тренер из Дагестана перешел в ВСУ, его объявили в розыск
Экс-тренер из Дагестана перешел в ВСУ, его объявили в розыск - 22.11.2023 Украина.ру
Экс-тренер из Дагестана перешел в ВСУ, его объявили в розыск
Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмад Ахмедов объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ. По информации российских правоохранительных органов, гражданин совершил госизмену и воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Силовики"
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
2023-11-22T14:33
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всу
тероборона
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спорт
тренер
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"По предварительной информации, Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене за участие в боях на стороне Киева", - сказано в сообщении ТГ-канала.Ахмад Ахмедов 1975 года рождения является заслуженным тренером России. С 2017 года он проживает на Украине, где возглавляет "Всеукраинский конгресс народов Дагестана".В начале СВО Ахмедов вступил в украинскую тероборону, а затем в "Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля". О своём участии в этих украинских вооружённых формированиях бывший дагестанский тренер рассказывал в интервью западным и украинским СМИ.
https://ukraina.ru/20231122/1051236714.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, тероборона, дагестан, спорт, тренер, сво
Новости, Украина, ВСУ, тероборона, Дагестан, спорт, тренер, СВО
Экс-тренер из Дагестана перешел в ВСУ, его объявили в розыск
Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмад Ахмедов объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ. По информации российских правоохранительных органов, гражданин совершил госизмену и воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Силовики"