Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт Украины - 22.11.2023 Украина.ру
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Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт Украины
Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт Украины - 22.11.2023 Украина.ру
Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт Украины
Министерство культуры Украины 22 ноября в своих соцсетях заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме
2023-11-22T13:44
2023-11-22T13:44
скифское золото
новости
музей
минкульт
крым
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"МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировалась на выставке "Крым - золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета", - говорится в материале.Как отметили в ведомстве, нидерландский музей отказался от взыскания денег за девятилетнее хранение музейных экспонатов.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
https://ukraina.ru/20231023/1050420148.html
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скифское золото, новости, музей, минкульт, крым
скифское золото, Новости, музей, Минкульт, Крым

Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт Украины

13:44 22.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗолотая пряжка скифов - экспонат выставки в ГИМ
Золотая пряжка скифов - экспонат выставки в ГИМ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
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Министерство культуры Украины 22 ноября в своих соцсетях заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме
"МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировалась на выставке "Крым - золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета", - говорится в материале.
Как отметили в ведомстве, нидерландский музей отказался от взыскания денег за девятилетнее хранение музейных экспонатов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.
В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли.
Фрагмент пекторали - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 17:28
Полиция Мадрида изъяла у двух украинцев и троих испанцев скифское золотоСтоимость 11 драгоценностей, имеющих "большую историческую ценность", оценивается в 60 млн евро
 
скифское золотоНовостимузейМинкультКрым
 
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