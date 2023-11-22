https://ukraina.ru/20231122/1051237065.html

С официальным дружественным визитом. Как прошла поездка делегации издания Украина.ру в Китай

С официальным дружественным визитом. Как прошла поездка делегации издания Украина.ру в Китай - 22.11.2023 Украина.ру

С официальным дружественным визитом. Как прошла поездка делегации издания Украина.ру в Китай

С 11 по 18 ноября 2023 года КНР посетила делегация журналистов во главе с директором дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандером Хисамовым. Это был ответный визит - после приезда в сентябре нынешнего года делегации китайских блогеров, посетивших Москву, ДНР и Крым

2023-11-22T14:47

2023-11-22T14:47

2023-11-22T14:47

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Всю неделю пребывания российских журналистов в Пекине организаторы поездки постарались максимально насытить важными встречами, которые в ближайшем будущем должны воплотиться в совместные проекты.Центральным событием визита стало подписание "Меморандума о сотрудничестве" между мультимедийным изданием "Украина.ру" и компанией "APRIL MEDIA", объединяющей многих китайских блогеров-"миллионников". Это конкретный шаг в налаживании информационного сотрудничества между нашими странами, который поможет лучше (и не только из официальных источников) узнавать о жизни соседних народов, в рамках политики "народной дипломатии" содействовать укреплению доверительных отношений между ними.Церемонии подписания меморандума в офисе компании "APREL MEDIA" предшествовала конференция "Новые СМИ: диалог Китая и России", в рамках которой наши друзья высказали весьма интересные суждения о российско-китайских отношениях и ходе СВО. Так, военный обозреватель Хун Юань провел интересную аналогию с китайской историей: когда в 1949 году армия Мао Цзэдуна вышла на берег Янцзы, стал вопрос об её форсировании – нужно ли переходить реку ради продолжения борьбы. После дискуссии было принято решение форсировать реку и Гражданская война в Китае закончилась полной победой КПК. "Как тогда для китайцев была Янцзы, сегодня для вас – Днепр. Мы ждем вашей Победы!", - подчеркнул Хун Юань, считая, что Россия должна довести до конца начатую СВО, а не останавливаться на полпути.Влиятельный китайской публицист Ли Су сделал больше 300 выпусков программ о российско-украинском конфликте, где давал военную, экономическую и политическую аналитику по России. Сейчас он не только блогер-фрилансер, но и консультант на Центральном телевидении Китая. В отношении России китайское общественное мнение расколото раскололось, считает эксперт: с началом СВО "Путин стал для большинства китайцев героем", но когда война начала затягиваться, "общество опять поляризовалось". И, соответственно, российской стороне предстоит многое сделать, чтобы разъяснить собственную правоту. Для Китая очень важна победа России на Украине, подчеркнул Ли Су: "Она перевернет сознание китайцев".В своем выступлении еще один участник встречи, писатель и режиссер Хун Гокан обратил внимание на значимость открытия официальной страницы издания Украина.ру в китайской социальной сети Weibo с донесением российской точки зрения на сегодняшние события: "До 2022 года американцы доминировали в сетевом пространстве и в Китае, и в России. СМИ и социальные сети создают образы и смыслы, и США преуспели в этом, но сейчас ситуация изменилась. Наша задача – создавать свои образы и смыслы в наших странах".На конференции "Новые СМИ: диалог Китая и России" было высказано еще немало ценных суждений наших китайских друзей, но суть их едина: китайское общество нуждается в информации из России. Впрочем, и россияне должны больше знать о жизни в Китае – в этом суть политики "народной дипломатии" в информационной сфере.Обсуждению роли социальных сетей в обмене информацией была посвящена и встреча с руководством корпорации Weibo, которая является основной мультифункциональной платформой социальных медиа в Китае. Здесь представлены аккаунты СМИ, различных знаменитостей, предприятий и государственных органов. Заходы на платформу лишь в октябре составили порядка 6 млрд посещений. Среди российских СМИ представлены, в частности, наши коллеги из RT, Спутник, РИА Новости; теперь к ним присоединится и мультимедийное издание Украина.ру.Налаживанию связей с лидерами информационного рынка были посвящены переговоры в офисах интернет-корпорации Baidu (крупнейшая поисковая платформа Китая) и Tech Group General Information, а организации стажировок молодых журналистов встречи в Китайском университете коммуникаций и Университете Циньхуа. Теперь и эти профессиональные контакты находятся в сфере интересов российских журналистов. Пользуясь случаем, искренне благодарим Посольство России в КНР, которое оказывало делегации разнообразную помощь в организации работы.Конечно же, были встречи и неформальные, однако тоже чрезвычайно интересные. Из совокупности официальных и неофициальных бесед можно сделать вывод, что Китай сегодня находится в непростой ситуации. Его экономика, серьезно пострадавшая от эпидемии ковида, еще не восстановилась полностью, а люди основательно встревожены хрупкостью так называемого китайского экономического чуда, во многом зависящего от западных рынков сбыта. Задействованные жесточайшие меры по изоляции населения, потеря миллионов рабочих мест, долговременные последствия тайваньского кризиса и прочие неблагоприятные факторы пробудили в обществе дискуссию по поводу дальнейшего пути развития государства.И хотя ее формат почти не выходит за рамки дозволенных партией рамок, однако, как мы помним, идеологический кризис эпохи перестройки тоже случился за дымовой завесой внутрипартийной дискуссии. Городской образованный класс испытывает серьезное влияние Запада – кто учился в западных университетах, кто работал или работает на западные корпорации, кто просто имеет родственников странах Запада. И СВО дала прозападным элементам возможность опосредованно, но яростно атаковать курс Си Цзиньпина на укрепление дружбы с Россией.Таким образом российское присутствие в китайском информационном пространстве – не каприз и не блажь. Это необходимость обеспечения надёжного тыла нашего государства путем сохранения и укрепления доверительных отношений между Россий и Китаем. Чем и продолжим заниматься.Дальше — вместеОсновной целью визита было установление деловых связей с представителями информационного бизнеса, продвижение бренда "Украина.ру", ознакомление с внутриполитической ситуацией в КНР.Кроме того, в рамках программы визита в Пекине делегацияпри содействии Посольства Российской Федерации в Китае посетила с экскурсией Национальный музей Китая и Музей Коммунистической партии Китая. В рамках ознакомления с традициями Китая — Великую Китайскую стену.Визит начался с посещения Посольства Российской Федерации в КНР. На встрече со стороны Посольства присутствовали глава отдела культуры Посольства Максим Чернышов и пресс-атташе Посольства Георгий Егоров. В центре обсуждения были вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со стороны российского посольства. В частности, представители Посольства готовы содействовать при регистрации аккаунта издания Украина.ру как иностранного СМИ в социальной сети Weibo, а также помогать в дальнейшей работе ленты станицы в виде поддержки и репостов постов.Обсуждалось сотрудничество в таких направлениях:- информационное и медийное;- в области культуры (презентация в Китае и продвижение совместного музыкального клипа "Катюша" Ван Фан и Таисии Повалий и др.);- визовая поддержка бизнесменам из КНР, которые приедут на планирующийся российско-китайский экономический форум в Республику Крым в январе 2024 года.Встреча в Российском культурном центре. Делегация издания "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество, поддержку мероприятий центра на сайте, на своих страницах в китайской социальной сети Weibo и в российских социальных медиа. Обсуждались такие проекты, как возможность презентаций книг Библиотеки "Украина.ру", выступления авторов издания.Посещение сетевого оптового продуктового рынка (маркет-плейса) Синьфади (Beijing Xinfadi Agricultural Products Wholesale Market). Его название в переводе на русский означает "Новая Земля, где богатеют". Этот оптовый продовольственный хаб снабжает миллионы китайских семей продуктами питания, что позволяет выполнять государственную продовольственную задачу, поддерживать аграрный сектор страны. На 2020 год рынок обеспечивал более 90% пекинских фруктов и овощей, поэтому его называют "овощной корзиной" и "фруктовой вазой" города. Занимает площадь в 112 гектаров.На встрече присутствовал основатель продуктового хаба Китая, овощной компании Xinfadi Village, член КПК господин Чжан Юси / Zhāng Yùxǐ.Xinfadi Agricultural Products Wholesale Market заинтересован в российских товарах, в частности, в поставках пшеничной муки, шоколада, сладостей, также отмечалась необходимость прямых экономических связей и договоров.Китайский университет коммуникаций и музей истории СМИ. Китайский университет коммуникации — один из самых престижных китайских вузов в области журналистики.Во встрече принимали участие руководитель отдела по работе с иностранными СМИ (созданного совместно с Союзом журналистов Китая) Hongyn Wang, руководитель data-аналитики иностранной прессы Hao Shen, который, в частности, занимается изучением контента в российском сегменте телеграм.Задачами отдела по работе с иностранными СМИ являются общение с представителями иностранных СМИ (как традиционными, так и цифровыми), расширение с ними связей, продвижение лучших китайских журналистских работ на международном медиарынке, объяснение позиции Китая.На встрече обсуждалась необходимость создания разработки системы информационного сопротивления – "информационного оружия" – посредством развития системы социальных медиа и СМИ, задействования технологических новинок в информационной среде. Достигнуты договорённости о встречных стажировках молодых журналистов для более глубокого понимания России, русского языка, который изучают в этом вузе.Достигнуты соглашения о:- обмене телепрограммами по культуре и спорту;- проведении практик и стажировок иностранных журналистов в "Украина.ру" и наоборот;- проведение исследовательских проектов по анализу интернета.Музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций – образовательное пространство для изучения становления и развития медиа в Китае. В рамках экспозиции музея показано, что китайские СМИ развивались в общемировых тенденциях, но имеют свои национальные особенности. В частности, развитие радио решало не только информационные, но просветительские и образовательные задачи, а советский киноэкран повлиял на становление китайского киноискусства. Например, китайцы очень любят советский фильм "А зори здесь тихие!", и поэтому смотрят его как в советской, так и с собственной китайской версии.Но в целом советский контекст представлен в музее медиа недостаточно.Кинокомпания ABB и галерея современного искусства. Кинокомпания АBB обладает мощностями как для создания контента для региональных телестудий Китая, так и съемок популярных китайских сериалов. Делегация побывала на премьерном показе остросюжетного фильма, который скоро выйдет на китайские киноэкраны. Кинокомпания АBB является неким аналогом китайского Голливуда и работает с российскими киноподрядчиками.Идея пекинской галереи современного искусства состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников. Потенциально возможен обмен экспозициями.Университет Циньхуа, факультет журналистики и медиакоммуникаций. Этот факультет известен тем, что подготовил практически всю элиту китайской журналистики, которая работает как в стране, так и за её пределами.Присутствовали декан факультета, профессор Zhou Qing’an, директор центра по работе с цифровыми медиа, профессор Jiang Qiaolei, директор отдела по международным отношениям Li Chengzhang.Факультет журналистики и медиакоммуникаций образовался в 2002 году, первым деканом был редактор газеты "Жэньминь жибао". Сейчас есть 5 направлений подготовки:1) марксистское понимание журналистики с китайской спецификой; выпускники- дикторы центрального ТВ;2) международная подача журналистики; выпускники – собкоры китайских изданий, работающие за рубежом;3) финансовая и экономическая журналистики. Здесь учатся 20 человек из России, всего – из 70 стран;4) ТВ и документалистика;5) новые медиа и искусственный интеллект.Отмечалось, что сейчас – после начала росийско-украинского конфликта – информационные правила нарушены, нет баланса в подаче информации, наблюдается усиление англоязычных и американских СМИ. Украинский конфликт разделил китайское общество, но при этом в обществе нет правильного понимания событий.На факультете учат студентов системно смотреть на события, на их исторические причины.В Китае насчитывается 900 млн интернет-пользователей и большинство из них не имеют системной картинки в оценке событий, системной подачи информации.Достигнуты договорённости:- о стажировке китайских и российских студентов,- о проведении онлайн-лекций ведущих экспертов издания "Украина.ру",- об участии в тематических онлайн-конференциях, которые проходят по четвергам на платформе zoom.Цель визита – понять и проанализировать структуру и принципы построения информационного сотрудничества между изданием Украина.ру и блогерским сообществом компании APRIL MEDIA – достигнута:1) есть понимание о структуре блогерского сообщества компании APRILMEDIA;2) есть понимание особенностей работы в информационной, пропагандисткой сфере китайского интернет-сегмента;3) есть понимание о достижениях и недоработках (связанных с политическими и экономическими факторами) в китайском интернет-сегменте;4) есть понимание строительства структуры связей, которым должно обладать российское СМИ, выходящее на китайский медиарынок.Итоги визита. Участники делегации "Украина.ру" провели большую работу по знакомству и последующему анализу будущей организации информационной работы в китайском сегменте интернет.Получена поддержка Посольства России в Китае, усилены связи с блогерским сообществом компании APRIL MEDIA, налажены отношения с представителями образовательных учреждений Китая, получены рекомендации для регистрации страниц издания Украина.ру и последующей работы на китайских платформах и в социальных сетях.Визит делегации Украина.ру можно охарактеризовать не только примером "народной дипломатии", но и этапом начала установления системных связей между российским СМИ, китайским блогерским сообществом, структурой и акторами китайской интернет-сети.План работ на будущее:Информационное сотрудничество:1. Регистрация аккаунта мультимедийного издания Украина.ру в китайской социальной сети Weibo со статусом иностранного СМИ.2. Пробный перевод видеопрограмм издания Украина.ру, в частности "Украинского досье", выпусков "Вести недели с Дмитрием Киселевым", на китайский язык для распространения в китайской блогосфере.3. Сотрудничество с китайской платформой https://www.bilibili.com/index.html для размещения видеопродукции издания "Украина.ру".Сотрудничество в сфере культуры:4. Создание совместного музыкального клипа песни "Катюша" в исполнении китайской певицы Ван Фан и российско-украинской певицы Таисии Повалий.Сотрудничество в сфере образования:5. Организация стажировок молодых студентов - журналистов из факультета журналистики и медиакоммуникаций Университета Чиньхуа и Университета коммуникаций.6. Участие молодых китайских блогеров во Всемирном Фестивале молодёжи в СочиБизнес-сотрудничество:7. Организация российско-китайского экономического форума, запланированного на вторую половину января 2024 году в Ялте, с участием бизнесменов из КНР, предпринимателей и руководства Республики Крым, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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