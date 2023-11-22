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Кеннеди шестьдесят лет спустя. На место убитого президента метит попасть его племянник Роберт

Кеннеди шестьдесят лет спустя. На место убитого президента метит попасть его племянник Роберт - 22.11.2023 Украина.ру

Кеннеди шестьдесят лет спустя. На место убитого президента метит попасть его племянник Роберт

В среду, 22 ноября, исполнилось ровно 60 лет со дня убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это произошло в городе Далласе, организаторы убийства (заказчики) и некоторые исполнители так и остались неизвестными широкой мировой общественности. И именно в эти дни в США стала восходить звезда другого Кеннеди, племянника покойного президента

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:25

2023-11-22T14:25

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В ноябре 2023 года опрос общественного мнения в США показал сенсационный результат: если бы выборы в Америке происходили сегодня, независимый кандидат Роберт Кеннеди набрал бы 22 процента голосов.Для независимого кандидата такой высокий результат - большая неожиданность.Неужели "независимый", которого не поддерживает пропагандистская машина ни одной из партий, способен получить почти четверть голосов избирателей?Роберт Кеннеди - интересный, необычный человек. И это тот редкий случай, когда его знаменитая фамилия - не при чём.Хотя, конечно, это не совсем правда. Популярности она ему добавляет. Но Кеннеди знаменит совершенно по другому поводу. Не как "один из тех самых Кеннеди".МладшийЕщё его зовут Роберт Кеннеди - второй или РФК - младший.Роберт Френсис Кеннеди. Так же звали его отца.У него есть сын, тоже Роберт, которого в прессе называют Роберт Кеннеди - третий. РФК, конечно.И уже есть четвертый! Но возраст его совсем мал, два годика, поэтому РФК - четвертого зовут пока просто Бобби.Он сын сенатора и генерального прокурора США Роберта Кеннеди, племянник президента Джона Кеннеди и сенатора Теда Кеннеди. Его маме Этель исполнилось 95 лет в 2023 году, и она сейчас - самый старший представитель клана Кеннеди.Его отца убили, когда он стал основным претендентом на место президента, его дядю убили, когда он был президентом. РФК - младший тоже беспокоится о своей безопасности.Но главное, конечно, не это. К нему приковано внимание уже только из-за знаменитой фамилии.С такой родословной трудно что-то доказывать в обществе. Всё равно все окружающие будут постоянно сравнивать тебя со знаменитыми родственниками.Это одна из причин того, что дети великих отцов часто просто живут обычной жизнью обывателей или прожигают её в развлечениях.РФК - младший выбрал другой путь. Он стал заниматься делом, которое не предполагало должностей и привилегий. Но при этом он сразу стал заметной, публичной личностью, у него брали многочисленные интервью, и совершенно не о том, "каково это, быть племянником и сыном Кеннеди".Охрана среды, против прививокЕщё в 80-е годы прошлого века он стал бороться против загрязнения окружающей среды и за права коренных народов Америки. Многого добился, в том числе как юрист. Пользовался заслуженным уважением общества.РФК выигрывал "исторические судебные баталии" против крупных корпораций - загрязнителей среды. С его помощью были разработаны стандарты и нормы охраны природы. Он преподавал эту дисциплину в университете.В последние годы, после эпидемии коронавируса, о Кеннеди стали говорить все. Он ещё с 2005 года является активным противником вакцинации.Написал по этому поводу несколько книг, они стали бестселлерами: "Настоящий Энтони Фаучи" и "Письмо либералам". В этих книгах и своих интервью он выступает как противник Билла Гейтса, Джо Байдена и "Биг Фармы".Он активно выступал против биолабораторий США и прямо обвинял власти в создании биологического оружия. В том числе, Кеннеди утверждал, что биологическое оружие создавалось в лабораториях на территории Украины.Его выступления до сих пор часто блокируются цензурой.Давайте посмотрим, что он говорит? Какие тезисы использует? Какова его предвыборная кампания?ПолитикаСовременное положение США он описывает как:"Тёпленький социализм для богатых и жестокий, беспощадный капитализм для бедных".Он выступает за спасение малого бизнеса. Он сторонник " массового прощения долгов" по студенческим кредитам (огромная проблема в США, люди платят кредиты, взятые на учебу в вузе, десятилетиями).Основное, чего хочет и что декларирует Кеннеди:"Положить конец войнам, компаниям бомбардировок, тайным операциям, переворотам и всему остальному, что стало настолько обычным, что большинство людей не знают, что происходит".Он непосредственно обвиняет в этом демократов и президента Байдена:"Демократическая партия стала партией войны ".Он призывает начать закрывать американские военные базы по всему миру.Россия и УкраинаВ конфликте на Украине он обвиняет Зеленского, который не выполнял Минские соглашения, размещал на Украине оружие, в том числе ракетные установки США, способные нести ядерные заряды.Особый интерес Кеннеди вызывают биолаборатории США на Украине, в которых, он утверждает, синтезировали биологическое оружие "против отдельных рас".Но конечно же, Кеннеди не такой уж друг России. То, что он против сегодняшней Украины - это очевидно. Но это совершенно не значит, что он при этом "за" Россию.Да, он называет роль США в конфликте на Украине "ужасной", а украинцев - "пешками". Утверждает, что именно США занимались провокациями на Украине, что Белый дом занимается геополитическими фантазиями на территории Украины с 2014 года.Говорит про обман России со стороны США, и о том что русские хотели всего лишь отказа от продвижения НАТО на Восток. Тогдашний государственный секретарь Джеймс Бейкер, по словам Кеннеди, пообещал, что альянс не продвинется ни на один дюйм на восток."С тех пор мы продвинулись на 1.000 миль, в 14 стран, разместили ракетные системы в Румынии и Польше, рядом с границей России," заявил Кеннеди.Но в то же самое время его сын Коннор воевал на Украине как наёмник. И папа этим гордится.Клан КеннедиСемья Кеннеди, кстати, его пока не поддерживает. Точнее, мнения разделились.Его родная сестра Керри: "Я люблю своего брата Бобби, но не разделяю его мнения".Его двоюродная сестра, единственный живущий сегодня ребенок Джона Кеннеди, Кэролайн, наоборот, поддерживает РФК и работает у него.Сын Кэролайн, Джек Шлоссберг, племянник РФК, назвал его предвыборную кампанию "позором" и "проектом тщеславия".Семья, большой клан Кеннеди, до сих пор имеющий большой политический вес, по сути, разделился.Кроме личных мнений, существуют и политические связи. Как говорят, клан Кеннеди и клан Байдена связаны друг с другом, оказывают невидимые услуги друг другу."Леваки" КеннедиИнтересно поразмышлять: насколько РФК-младший продолжает дело своего дяди и своего отца? Он - бунтарь или часть системы, часть истеблишмента?Его дядя и отец, Джон и Роберт Кеннеди, остались в памяти американского народа как борцы за "права чёрных" и как "леваки".Но это, скорее, устойчивая легенда.Как сказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий: "это было позже придумано в качестве бренд легенды, что они были такими леваками и за мир. Эти Кеннеди устроили Карибский кризис, давайте не будем забывать, причём намеренно. Эскалация во Вьетнаме, эскалация на Кубе - это всё Кеннеди".Но что же сегодняшний Роберт Кеннеди - удачно развивает этот миф о "леваках Кеннеди" или действительно радикально выступает против " истеблишмента"?Он имеет репутацию настоящего бунтаря. Но так ли это на самом деле?Давайте посмотрим, кто финансирует его предвыборную кампанию сейчас.ФинансыКак говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Правило действует и в отношении доноров. Наверное, даже в большей степени.Кто финансирует Кеннеди?Это Тимати Меллон, один из "мегадоноров" республиканцев, соратник Трампа. Член богатейшего американского семейства Меллонов. Дедушка, Эндрю Меллон, был министром финансов США с 1921 по 1932 год.Это "Эбби" Эбигейл Рокфеллер. Из знаменитого семейства Рокфеллеров, дочь Дэвида. Известная экоактивистка, защитница природы, феминистка.Американский миллиардер Гэвин де Беккер. Специалист по теории безопасности, сотрудник в прошлом секретных служб, автор нескольких бестселлеров.Его книга "Всего две секунды: использование времени и пространства" - учебник для бодигардов всего мира. Консультант и эксперт множества крупных юридических сенсационных процессов в Америке.Несколько лет работал на "Амазон" и Джеффа Безоса, владельца "Вашингтон пост".Американский пастор Марк ли Диксон. Самый влиятельный противник абортов в США. Называет себя "38-летний девственник". Сторонник Трампа. Участник митинга 6 января.Считает убийством все аборты без исключения. Борется за право на жизнь для тех, кого собираются отключать от систем жизнеобеспечения в больницах.Вот такая интереснейшая компания "доноров". Один другого интересней!И это ещё здесь нет многочисленных сторонников разнообразных "теорий заговоров". А они уже тоже жертвуют деньги для РФК!Просто их суммы - десятки тысяч долларов, пока не могут конкурировать с сотнями от Рокфеллеров, Меллонов и других миллиардеров.Кеннеди - вполне "в тренде". Просто это другой "тренд". Это "другие миллиардеры".Наибольшую поддержку Кеннеди получает от тех, кто разочарован в сегодняшней американской политике. Среди них есть и миллионеры, и миллиардеры.За Кеннеди идёт разочарованная молодежь. Но не только. Вообще все, кому надоели "эти лицемеры" во власти.Семейный тандемИ у него есть неожиданная поддержка от другого очень интересного члена семьи.Руководит его предвыборной компанией его невестка, жена Роберта Кеннеди - третьего, Амариллис Кеннеди. Совершенно неугомонная женщина. Тоже в своем роде разоблачитель и борец, как и РФК.Она бывший офицер ЦРУ, проработала там десять лет, написала об этом довольно скандальную книгу. Последние годы была телеведущей, вела на Нетфликс сериал "Наркотические войны".Сегодня у неё двое совсем маленьких детей, и она полностью поглощена предвыборной кампанией отца своего мужа.Агент хаосаРФК обвиняют в том, что он - "проект Трампа", "агент хаоса", которого специально запустил Трамп, чтобы превратить предвыборную кампанию в политический балаган и смешать все политические карты.Это вполне может быть, хотя бы частично, и так. Все опросы подтверждают, что за РФК гораздо больше выступают приверженцы республиканцев.Его фигура постоянно вызывает бурю возмущения в прессе.Как сказал телеведущий Такер Карлсон, "никогда не было кандидата в президенты, которого СМИ ненавидели бы больше, чем Роберта Кеннеди младшего."Но интересно, что "проект хаоса" и "проект тщеславия" может в итоге стать фаворитом президентской гонки.Если уже сейчас его результаты - в определенной степени сенсация - то что же будет дальше?

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, роберт кеннеди-младший, президент сша, опрос, президентские выборы, украина, владимир зеленский