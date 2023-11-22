Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник - 22.11.2023 Украина.ру
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Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник
Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник - 22.11.2023 Украина.ру
Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник
Депутат от Гражданской коалиции Марцин Юзефачук преподавал детям украинских беженцев семь предметов, среди которых физика, физкультура, польский язык, информатика и английский
2023-11-22T11:51
2023-11-22T11:51
новости
польша
депутат
учитель
татуировка
министр образования
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Министром образования в Польше может стать новый народный депутат от Гражданской коалиции Марцин Юзефачук – неоязычник, увлеченный метафизикой и альтернативной медициной и преподаватель семи предметов. Об этом 22 ноября сообщил польский портал TVP.До избрания на должность депутата польского Сейма, Юзефачук работал заместителем директора Комплекса ремесленных школ в Лодзи. До этого он был директором школы, но ушел с этой должности после окончания пятилетнего контракта.Бурю негодования в польском обществе вызвал его интервью, в котором на вопрос может ли он стать министром образования, новоизбранный депутат без колебаний ответил – почему бы и нет? При этом Юзефачук добавил, что его политические амбиции сдерживает любовь к учительской работе и молодежи.Юзефачук признался в том, что он неоязычник и увлечен метафизикой и альтернативной медициной. Он уточнил, что верит во взаимодействие человека с природой, в ее силу и уважает других "второстепенных божеств", таких как "духи леса или рек".По словам самого Юзефачука, он не только учитель, но и "мастер рейки и конширования". Рейки "является системой исцеления", а конширование, "методом, при котором в ухо вставляют дымоход и в нем сжигают определенные вещи, в результате чего эфирные масла оседают в ухе, а эффект дымохода вытягивает различные вредные вещества", - пояснил польский депутат.Юзефачук также неоднократно пытался побить мировой рекорд и рекорд Гиннеса в беге на беговой дорожке и вел телепрограмму "Подростки правят деньгами". Всесторонний учитель и новый депутат парламента привлек к себе внимание польской общественности во время принятия присяги. По информации СМИ, он явился на церемонию в "в белой рубашке с открытым воротником, на котором были видны некоторые татуировки, покрывающие его тело". В интервью Gazeta Wyborcza Юзефачук рассказал, что первой из его многочисленных татуировок была пентаграмма.Юзефачук говорит, что он не отказался бы от должности министра образования, потому что это дало бы ему возможность реально повлиять на польское образование. Единственная проблема в том, что в таком случае ему пришлось бы отказаться от преподавания."Мое сердце в классе. Кроме того, какой пример я бы подал своим ученикам, если бы оставил их ради временной карьеры?", - рассказал Марцин Юзефачук.Напомним, Юзефачук получил депутатский мандат как десятый кандидат в списке "Гражданской коалиции". Он не является членом какой-либо партии.В школе в Лодзи в 2022 году он запускал подготовительную программу для детей украинских беженцев - не владеющих польским языком и без аттестата зрелости.
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новости, польша, депутат, учитель, татуировка, министр образования
Новости, Польша, депутат, учитель, татуировка, министр образования

Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник

11:51 22.11.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / marcinjozefaciuk
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / marcinjozefaciuk
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Депутат от Гражданской коалиции Марцин Юзефачук преподавал детям украинских беженцев семь предметов, среди которых физика, физкультура, польский язык, информатика и английский
Министром образования в Польше может стать новый народный депутат от Гражданской коалиции Марцин Юзефачук – неоязычник, увлеченный метафизикой и альтернативной медициной и преподаватель семи предметов. Об этом 22 ноября сообщил польский портал TVP.
До избрания на должность депутата польского Сейма, Юзефачук работал заместителем директора Комплекса ремесленных школ в Лодзи. До этого он был директором школы, но ушел с этой должности после окончания пятилетнего контракта.
Бурю негодования в польском обществе вызвал его интервью, в котором на вопрос может ли он стать министром образования, новоизбранный депутат без колебаний ответил – почему бы и нет? При этом Юзефачук добавил, что его политические амбиции сдерживает любовь к учительской работе и молодежи.
Юзефачук признался в том, что он неоязычник и увлечен метафизикой и альтернативной медициной. Он уточнил, что верит во взаимодействие человека с природой, в ее силу и уважает других "второстепенных божеств", таких как "духи леса или рек".
По словам самого Юзефачука, он не только учитель, но и "мастер рейки и конширования". Рейки "является системой исцеления", а конширование, "методом, при котором в ухо вставляют дымоход и в нем сжигают определенные вещи, в результате чего эфирные масла оседают в ухе, а эффект дымохода вытягивает различные вредные вещества", - пояснил польский депутат.
Юзефачук также неоднократно пытался побить мировой рекорд и рекорд Гиннеса в беге на беговой дорожке и вел телепрограмму "Подростки правят деньгами".
Всесторонний учитель и новый депутат парламента привлек к себе внимание польской общественности во время принятия присяги. По информации СМИ, он явился на церемонию в "в белой рубашке с открытым воротником, на котором были видны некоторые татуировки, покрывающие его тело". В интервью Gazeta Wyborcza Юзефачук рассказал, что первой из его многочисленных татуировок была пентаграмма.
Юзефачук говорит, что он не отказался бы от должности министра образования, потому что это дало бы ему возможность реально повлиять на польское образование. Единственная проблема в том, что в таком случае ему пришлось бы отказаться от преподавания.
"Мое сердце в классе. Кроме того, какой пример я бы подал своим ученикам, если бы оставил их ради временной карьеры?", - рассказал Марцин Юзефачук.
Напомним, Юзефачук получил депутатский мандат как десятый кандидат в списке "Гражданской коалиции". Он не является членом какой-либо партии.
В школе в Лодзи в 2022 году он запускал подготовительную программу для детей украинских беженцев - не владеющих польским языком и без аттестата зрелости.
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