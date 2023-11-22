"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста - 22.11.2023 Украина.ру
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"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста
"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста - 22.11.2023 Украина.ру
"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста
В Главном управлении разведки Украины (ГУР) намекнули на возможный удар по Крымскому мосту. Видео разместила пресс-служба ГУР в телеграм-канале
2023-11-22T11:53
2023-11-22T11:53
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крымский мост
главное управление разведки украины (гур)
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Видео начинается с вида на Крымский мост издалека. После этого автор опускает камеру и показывает лавочку, на которой, вероятно, сидит. На лавочке лежит телефон, на экран которого вывели украинский влаг, и рядом на клочке бумаги надпись: "ГУР Артан". После этого автор снова показывает отдалённо Крымский мост и приближает его.Осенью 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины.Летом 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста.В последствии корабли Черноморского флота РФ неоднократно уничтожали украинские безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост.
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новости, украина, россия, крым, крымский мост, главное управление разведки украины (гур), гур моу
Новости, Украина, Россия, Крым, Крымский мост, Главное управление разведки Украины (ГУР), ГУР МОУ

"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста

11:53 22.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Главном управлении разведки Украины (ГУР) намекнули на возможный удар по Крымскому мосту. Видео разместила пресс-служба ГУР в телеграм-канале
"Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует…", - говорится в сообщении украинского ведомства.
Видео начинается с вида на Крымский мост издалека. После этого автор опускает камеру и показывает лавочку, на которой, вероятно, сидит. На лавочке лежит телефон, на экран которого вывели украинский влаг, и рядом на клочке бумаги надпись: "ГУР Артан". После этого автор снова показывает отдалённо Крымский мост и приближает его.
Осенью 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины.
Летом 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста.
В последствии корабли Черноморского флота РФ неоднократно уничтожали украинские безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост.
Дроноподавление
22 октября, 11:22
"Они ко всему адаптируются". Западные эксперты высоко оценивают способность России защищатьсяНедавние сообщения о том, что Запад секретно передал Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми она атаковала военный аэродром в Бердянске, очень воодушевили украинских "ястребов войны"
 
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