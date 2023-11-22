https://ukraina.ru/20231122/1051224476.html

С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне

С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне - 22.11.2023 Украина.ру

С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне

Польша пока не отказывается от планов создания 300-тысячной армии. Для этого может понадобиться возобновление воинского призыва, и в нормативном плане страна к такому развитию событий готова.

2023-11-22T09:47

2023-11-22T09:47

2023-11-22T09:47

эксклюзив

польша

зарубежье

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Министр обороны США Ллойд Остин по дороге из Киева на родину посетил польский город Жешув, на аэродроме которого фактически создана американская военная база – тут дислоцировано почти две тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.Американец встретился со своим польским визави Мариушем Блащаком, который с 13 ноября является лишь и. о. министра обороны страны, поскольку правительство Матеуша Моравецкого сложило полномочия перед новоизбранным составом Сейма. Хотя Моравецкий и получил от президента Польши Анджея Дуды мандат на формирование нового правительства, очевидно, что в результате его создадут леволибералы, имеющие большинство в парламенте.Однако сама встреча Остина с Блащаком послужила своеобразным предупреждением для грядущих властей Польши: США ожидают от них продолжения той политики в оборонной сфере, которую на протяжении восьми предыдущих лет проводили правительства консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС).Мариуш Блащак на встрече с американским начальством эту политику описал в концентрированной форме. Во-первых, он подчеркнул важность того, что за оборону отвечают национальные государства, а не "какая-то воображаемая европейская армия", и выступил против передачи полномочий в этой сфере на европейский уровень. "Я настаиваю, что любая конкуренция между НАТО и ЕС, когда дело касается безопасности, очень плоха", – отметил польский чиновник.Во-вторых, Блащак прокомментировал заявления леволибералов о том, что стране не нужно столько оружия, сколько закупается сейчас, и "глубокую веру в то, что немцы нас защитят". По его словам, из такого "крайне вредного для Польши подхода вытекает, что кто-то другой, а именно Германия будет защищать Польшу от российской агрессии, – и это ошибка".В-третьих, он заявил, что армия США является важным образцом для подражания для Вооруженных сил Польши, которые в будущем должны стать сильнейшей сухопутной армией в Европе. "Наша цель – создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Именно такой, я искренне надеюсь, будет польская армия. Мы делаем все, чтобы это произошло, чтобы Войско Польское было численно больше, чтобы Войско Польское было оснащено современным вооружением", – сказал Блащак.Блащак отметил, что нынешняя численность польской армии составляет более 193 тысяч человек, и доведение их численности до 300 тысяч всё ещё достижимо. "Я подчеркиваю, что у нас под ружьём уже имеется более 193 тысяч военнослужащих. В это число входят профессиональные солдаты, солдаты территориальной обороны и добровольной основной воинской службы. Следует отметить, что 300-тысячную армию создать реально, нужно просто захотеть этого и уметь это сделать", – сказал он.Днём ранее Мариуш Блащак написал в социальной сети Х (ранее Твиттер*), мол, "истории некоторых политиков о том, что у нас нет демографического потенциала для 300-тысячной армии, стоит отнести к сказкам". Это был ответ на соответствующее заявление зампреда либеральной "Гражданской коалиции" (ГК), министра обороны Польши в 2011-2015 годах Томаша Семоняка. Стоит отметить, что он является одним из ближайших соратников лидера ГК Дональда Туска, который с высочайшей вероятностью станет следующим премьер-министром Польши.По мнению Семоняка, оптимальный вариант для Польши – 220 тысяч военнослужащих, в том числе 150-тысячная профессиональная армия, плюс 30-40 тысяч в территориальной обороне, и 20-30 тысяч военных на добровольной основной воинской службе. Политик также отметил, что с тех пор, как в ПиС объявили о создании 300-тысячной профессиональной армии, её ряды покинуло "рекордное количество людей".Действительно, в начале этого года оборонное ведомство Польши предполагало, что к концу 2023-го в общей сложности в рядах Вооружённых сил будет находиться более 200 тысяч человек. Этого числа достигнуть не удалось, несмотря на введение в 2022 году нового вида военной службы – так называемой добровольной основной.До 2009 года в Польше действовал всеобщий призыв на обязательную основную военную службу. Призыву подлежали мужчины, которым исполнилось 19 лет, а также мужчины старшего возраста, ранее не служившие в армии, и женщины, имеющие нужную для армии квалификацию.Но в августе 2008 года тогдашний министр национальной обороны, либерал Богдан Клих, объявил, что принудительного призыва в польскую армию больше не будет. Соответствующие поправки к закону вступили в силу в начале 2009 года. С 2010 года в Польше была только профессиональная армия, после прихода ПиС к власти появились ещё и войска территориальной обороны, также основанные на профессиональном принципе.Таким образом, всеобщей воинской повинности в Польше нет, а призыв превратился в "воинскую квалификацию", служащую лишь для оценки годности к военной службе. Её проходят мужчины в 19 лет, и признанные годными отправляются на воинские сборы, которые продолжаются несколько недель.Кроме того, с 2022 года можно пройти добровольную основную военную службу сроком в один год, на протяжении которой мужчина или женщина получают зарплату в 4960 злотых (более 1,1 тысячи евро) – что выше средней по стране. Несмотря на это, особого наплыва желающих надеть военную форму среди поляков не наблюдается.После прохождения сборов граждане переходят в резерв, а завершившие добровольную основную военную службу, то есть получившие военно-учётную специальность, – в так называемый "активный резерв".И вот за несколько дней до встречи Остина и Блащака стало известно, что Министерство обороны Польши приняло распоряжение, подробно регламентирующее прохождение обязательной основной военной службы. В ведомстве сразу же пояснили, что "в настоящее время обязанность прохождения обязательной военной службы приостановлена, восстанавливать ее не планируется, а предлагаемое распоряжение издается в целях реализации установленных законом о защите Родины полномочий"."Положения этого распоряжения будут реализованы только при введении обязанности прохождения обязательной военной службы, что вытекает из строго определенного порядка" – добавили в Минобороны Польши. На практике это означает, что они начнут применяться только тогда, когда президент Польши введет такую ​​обязанность специальным указом – по представлению правительства. Однако вся нормативная база для этого теперь существует.Кроме этого, с 1 февраля по 30 апреля 2024 года будет проведена воинская квалификация, в ходе которой перед военно-лечебными комиссиями должны предстать около 230 тысяч молодых людей – причём не только мужчин, но и женщин, имеющих необходимые для армии специальности (в первую очередь медицинские). Сколько из этих людей Минобороны Польши планирует отправить на военные сборы, пока неизвестно, но их заранее предупредили, что "неявка по вызову комиссии может привести к штрафу или принудительной доставке на место полицией".Реализовывать все эти решения будет уже новое леволиберальное правительство Польши. Но тут возможна коллизия, если выдвиженец ПиС президент Анджей Дуда, как верховный главнокомандующий, решит объявить призыв в армию самостоятельно, без представления Кабмина. На такой шаг Дуда может пойти, например, в случае разгрома украинских войск и начала их отступления в сторону западной границы.Хотя подобное решение и будет формальным нарушением закона, однако правительство Польши, скорее всего, его выполнит. Ведь, несмотря на упомянутые выше заявления о численности армии, вряд ли новые польские власти будут пацифистами. Тот же Томаш Семоняк подчёркивал, что текущие расходы на армию будут сохранены на уровне минимум 3% ВВП."Мы никак не можем сократить наши оборонные расходы. Они должны быть более рациональными и эффективными, но, и это основа, нам придётся тратить много денег на нашу безопасность в ближайшие годы", – заявлял бывший глава Минобороны.Польские комментаторы отметили, что, несмотря на подготовку леволибералов к получению власти в Польше, Ллойд Остин не встретился ни с Дональдом Туском, ни с Томашем Семоняком, которому опять прочат кресло министра обороны. Понятно, что американец был на польской земле лишь несколько часов, и Варшаву не посещал. Однако при его желании любой польский политик сам приехал бы на аудиенцию в Жешув. А поскольку такого желания не было, значит, Вашингтон в военном плане на берегах Вислы всё устраивает. Новому правительству Польши просто придётся принять это к исполнению.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231121/1051207951.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье