В Хмельницкой области Украины звучат взрывы

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева Первый памятник легендарным основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди был установлен в 1982 году, но находится он довольно далеко от центра города – на набережной, рядом с безымянным холмом, увенчанным Матерью-Родиной. 21 ноября 2001 года был открыт новый памятник – прямо на обновлённом Майдане. Но кто такие эти "легендарные основатели"?