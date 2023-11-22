В Хмельницкой области Украины звучат взрывы - 22.11.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области Украины звучат взрывы
В Хмельницкой области Украины звучат взрывы - 22.11.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области Украины звучат взрывы
По информации украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях. В Хмельницкой области звучат взрывы
2023-11-22T03:48
2023-11-22T03:49
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взрывы
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Украинские телеграм-каналы сообщают об атаке ударных БПЛА на аэродром ВСУ Староконстантинов.Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской и Житомирской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, всу, аэродромы, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, ВСУ, аэродромы, СВО

В Хмельницкой области Украины звучат взрывы

03:48 22.11.2023 (обновлено: 03:49 22.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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По информации украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях. В Хмельницкой области звучат взрывы
Украинские телеграм-каналы сообщают об атаке ударных БПЛА на аэродром ВСУ Староконстантинов.
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА в ночь на 22 ноября объявлялась в большинстве областей Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской и Житомирской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Киев герб Украины Кий Щек Хорив Лыбидь Лыбедь - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 18:00История
Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании КиеваПервый памятник легендарным основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди был установлен в 1982 году, но находится он довольно далеко от центра города – на набережной, рядом с безымянным холмом, увенчанным Матерью-Родиной. 21 ноября 2001 года был открыт новый памятник – прямо на обновлённом Майдане. Но кто такие эти "легендарные основатели"?
 
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