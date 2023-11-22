В Хмельницкой области Украины звучат взрывы
03:48 22.11.2023 (обновлено: 03:49 22.11.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
По информации украинского министерства цифровой трансформации на 03:30 мск, воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях. В Хмельницкой области звучат взрывы
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