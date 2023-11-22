Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту" - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051218144.html
Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту" - 22.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
Практически все военные эксперты не сомневаются: участь Авдеевки предрешена. Авдеевскому гарнизону остались недели. Потом город займет российская армия. О том, почему быстрый уход из города – единственная возможность для Киева спасти от гибели украинских солдат, изданию Украина.ру объяснил донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"
2023-11-22T04:31
2023-11-22T04:33
авдеевка
эксклюзив
всу
спецоперация
сво
украина
вс рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050974180_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_6dcd6dc070afe7d99e7eac9282dc35d7.jpg.webp
Вот как он обрисовал печальные украинские перспективы на этом участке донбасского фронта:"Чтобы понимать, почему мы уверенно делаем прогноз о том, что в ближайшее время Авдеевка перейдет под наш контроль, надо учитывать несколько моментов.Обо всех – в том числе политическом и внешнеполитическом - говорить не буду. Скажу о главном из них - военном. Украина стоит на грани военного поражения: только двухсотыми с июня месяца она потеряла 120 тысяч человек; не меньше трети, а то и половина тяжелой техники уничтожено; наступать нечем, американская военная помощь сокращается; авиации в достаточной мере нет, на многих участках фронта чувствуется снарядный голод. Продолжать контрнаступление – это фактически ускорить свою катастрофу.И самое первое, что может сделать украинское командование – прекратить попытки наступления и перейти к обороне. Это поможет замедлить потери в живой силе. Замедлить, но не спасти ситуацию. Если вы не наступаете, то наступают на вас. Если наступают, то рано или поздно вы будете разгромлены.Второе, надо прекратить держаться за неперспективные с точки зрения успешной обороны участки фронта, чтобы опять же прекратить терять людей и технику. И таким неперспективным участком [для Украины] является Авдеевка".Между северным и южным флангами российской армии уже меньше шести километров. Единственная дорога, которая еще осталась у ВСУ, по которой с большими трудностями снабжается их гарнизон – через Орловку. Расстояние между флангами неуклонно сокращается. Рано или поздно ловушка захлопнется. И тогда останется только одно: позорное повторение Мариуполя."Поэтому у ВСУ только один выход: вывести пока не поздно весь авдеевский гарнизон, а также оставить близлежащие населенные пункты: Нетайлово, Ласточкино, Орловку, Марьинку, Красногоровку (ту, что на западе Донецка; та, что на севере – под нами) и занять новые позиции под Курахово и Селидово. Кстати, за этими городками уже Покровск/Красноармейск, а за ним начинается Днепропетровская область. Для принятия этого единственно правильного в сложившейся ситуации решения остаются недели. Иначе гибель гарнизона. Можно еще надеется отсидеться в подвалах Авдеевского коксохима и на то, что будет очередной "экстракшн". Но тут ведь до "экстракшна" доживут не все - ФАБы с кассетными боеприпасами, которыми будут разносить завод, оставляют ВСУ мало надежд. Вы поймите, даже просто окружение Авдеевки – это фактически наш контроль над ней. ВСУ ничем не сможет помочь оставшемуся гарнизону – сил для деблокирования у ВСУ нет.Это наглядно показало их неудачное наступление на Горловку, чтобы отвлечь наше внимание от Авдеевки. Что из всего этого вышло? Ну захватили ВСУ полтеррикона, который мы в итоге отбили обратно. А дальше-то что? Ничего. Потому что для продолжения наступления на Горловку у Киева больше нет сил. А откуда ж тогда они появится, чтобы деблокировать Авдеевку. Конец неминуем", - констатировал "Оцелот".Наш собеседник говорит, что потери у российской армии есть. Их просто не может не быть в наступлении, но все "идет по графику". ВС РФ применяют на авдеевском фронте тактику наступления не в одном месте, а сразу во многих, что затрудняет украинцам возможность маневрировать резервами. В ходе наступления применяются "Солнцепеки" и дроны-камикадзе. Если первые выжигают украинские укрепы, то вторые – украинскую технику.
https://ukraina.ru/20231118/1051125387.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050974180_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_935eab58efc0c4f661123d2216cbbf4c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, эксклюзив, всу, спецоперация, сво, украина, вс рф, потери всу
Авдеевка, Эксклюзив, ВСУ, Спецоперация, СВО, Украина, ВС РФ, потери ВСУ

Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"

04:31 22.11.2023 (обновлено: 04:33 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Практически все военные эксперты не сомневаются: участь Авдеевки предрешена. Авдеевскому гарнизону остались недели. Потом город займет российская армия. О том, почему быстрый уход из города – единственная возможность для Киева спасти от гибели украинских солдат, изданию Украина.ру объяснил донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"
Вот как он обрисовал печальные украинские перспективы на этом участке донбасского фронта:
"Чтобы понимать, почему мы уверенно делаем прогноз о том, что в ближайшее время Авдеевка перейдет под наш контроль, надо учитывать несколько моментов.
Обо всех – в том числе политическом и внешнеполитическом - говорить не буду. Скажу о главном из них - военном. Украина стоит на грани военного поражения: только двухсотыми с июня месяца она потеряла 120 тысяч человек; не меньше трети, а то и половина тяжелой техники уничтожено; наступать нечем, американская военная помощь сокращается; авиации в достаточной мере нет, на многих участках фронта чувствуется снарядный голод. Продолжать контрнаступление – это фактически ускорить свою катастрофу.
И самое первое, что может сделать украинское командование – прекратить попытки наступления и перейти к обороне. Это поможет замедлить потери в живой силе. Замедлить, но не спасти ситуацию. Если вы не наступаете, то наступают на вас. Если наступают, то рано или поздно вы будете разгромлены.
Второе, надо прекратить держаться за неперспективные с точки зрения успешной обороны участки фронта, чтобы опять же прекратить терять людей и технику. И таким неперспективным участком [для Украины] является Авдеевка".
Между северным и южным флангами российской армии уже меньше шести километров. Единственная дорога, которая еще осталась у ВСУ, по которой с большими трудностями снабжается их гарнизон – через Орловку. Расстояние между флангами неуклонно сокращается. Рано или поздно ловушка захлопнется. И тогда останется только одно: позорное повторение Мариуполя.
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 07:28
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК*В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города
"Поэтому у ВСУ только один выход: вывести пока не поздно весь авдеевский гарнизон, а также оставить близлежащие населенные пункты: Нетайлово, Ласточкино, Орловку, Марьинку, Красногоровку (ту, что на западе Донецка; та, что на севере – под нами) и занять новые позиции под Курахово и Селидово. Кстати, за этими городками уже Покровск/Красноармейск, а за ним начинается Днепропетровская область.
Для принятия этого единственно правильного в сложившейся ситуации решения остаются недели. Иначе гибель гарнизона. Можно еще надеется отсидеться в подвалах Авдеевского коксохима и на то, что будет очередной "экстракшн". Но тут ведь до "экстракшна" доживут не все - ФАБы с кассетными боеприпасами, которыми будут разносить завод, оставляют ВСУ мало надежд.
Вы поймите, даже просто окружение Авдеевки – это фактически наш контроль над ней. ВСУ ничем не сможет помочь оставшемуся гарнизону – сил для деблокирования у ВСУ нет.
Это наглядно показало их неудачное наступление на Горловку, чтобы отвлечь наше внимание от Авдеевки. Что из всего этого вышло? Ну захватили ВСУ полтеррикона, который мы в итоге отбили обратно. А дальше-то что? Ничего. Потому что для продолжения наступления на Горловку у Киева больше нет сил. А откуда ж тогда они появится, чтобы деблокировать Авдеевку. Конец неминуем", - констатировал "Оцелот".
Наш собеседник говорит, что потери у российской армии есть. Их просто не может не быть в наступлении, но все "идет по графику". ВС РФ применяют на авдеевском фронте тактику наступления не в одном месте, а сразу во многих, что затрудняет украинцам возможность маневрировать резервами. В ходе наступления применяются "Солнцепеки" и дроны-камикадзе. Если первые выжигают украинские укрепы, то вторые – украинскую технику.
 
АвдеевкаЭксклюзивВСУСпецоперацияСВОУкраинаВС РФпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
04:55Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:50Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
04:40Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
04:31Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
04:30Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье
04:22Лариса Шеслер: Майдан оставил Николаев без кораблей, воды и людей, но Россия превратит его в жемчужину
04:20"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
04:15Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех
04:00Петр Скоробогатый: Россия прижала ВСУ в пяти местах, загнала Запад в ловушку, но пропустила мощный удар
04:00Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину
03:48В Хмельницкой области Украины звучат взрывы
03:29Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
03:03Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:49Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях
02:01План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
01:31Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года
01:10В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
00:43На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
00:13Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
Лента новостейМолния