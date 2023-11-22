https://ukraina.ru/20231122/1051218144.html

Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"

Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту" - 22.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"

Практически все военные эксперты не сомневаются: участь Авдеевки предрешена. Авдеевскому гарнизону остались недели. Потом город займет российская армия. О том, почему быстрый уход из города – единственная возможность для Киева спасти от гибели украинских солдат, изданию Украина.ру объяснил донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"

2023-11-22T04:31

2023-11-22T04:31

2023-11-22T04:33

авдеевка

эксклюзив

всу

спецоперация

сво

украина

вс рф

потери всу

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Вот как он обрисовал печальные украинские перспективы на этом участке донбасского фронта:"Чтобы понимать, почему мы уверенно делаем прогноз о том, что в ближайшее время Авдеевка перейдет под наш контроль, надо учитывать несколько моментов.Обо всех – в том числе политическом и внешнеполитическом - говорить не буду. Скажу о главном из них - военном. Украина стоит на грани военного поражения: только двухсотыми с июня месяца она потеряла 120 тысяч человек; не меньше трети, а то и половина тяжелой техники уничтожено; наступать нечем, американская военная помощь сокращается; авиации в достаточной мере нет, на многих участках фронта чувствуется снарядный голод. Продолжать контрнаступление – это фактически ускорить свою катастрофу.И самое первое, что может сделать украинское командование – прекратить попытки наступления и перейти к обороне. Это поможет замедлить потери в живой силе. Замедлить, но не спасти ситуацию. Если вы не наступаете, то наступают на вас. Если наступают, то рано или поздно вы будете разгромлены.Второе, надо прекратить держаться за неперспективные с точки зрения успешной обороны участки фронта, чтобы опять же прекратить терять людей и технику. И таким неперспективным участком [для Украины] является Авдеевка".Между северным и южным флангами российской армии уже меньше шести километров. Единственная дорога, которая еще осталась у ВСУ, по которой с большими трудностями снабжается их гарнизон – через Орловку. Расстояние между флангами неуклонно сокращается. Рано или поздно ловушка захлопнется. И тогда останется только одно: позорное повторение Мариуполя."Поэтому у ВСУ только один выход: вывести пока не поздно весь авдеевский гарнизон, а также оставить близлежащие населенные пункты: Нетайлово, Ласточкино, Орловку, Марьинку, Красногоровку (ту, что на западе Донецка; та, что на севере – под нами) и занять новые позиции под Курахово и Селидово. Кстати, за этими городками уже Покровск/Красноармейск, а за ним начинается Днепропетровская область. Для принятия этого единственно правильного в сложившейся ситуации решения остаются недели. Иначе гибель гарнизона. Можно еще надеется отсидеться в подвалах Авдеевского коксохима и на то, что будет очередной "экстракшн". Но тут ведь до "экстракшна" доживут не все - ФАБы с кассетными боеприпасами, которыми будут разносить завод, оставляют ВСУ мало надежд. Вы поймите, даже просто окружение Авдеевки – это фактически наш контроль над ней. ВСУ ничем не сможет помочь оставшемуся гарнизону – сил для деблокирования у ВСУ нет.Это наглядно показало их неудачное наступление на Горловку, чтобы отвлечь наше внимание от Авдеевки. Что из всего этого вышло? Ну захватили ВСУ полтеррикона, который мы в итоге отбили обратно. А дальше-то что? Ничего. Потому что для продолжения наступления на Горловку у Киева больше нет сил. А откуда ж тогда они появится, чтобы деблокировать Авдеевку. Конец неминуем", - констатировал "Оцелот".Наш собеседник говорит, что потери у российской армии есть. Их просто не может не быть в наступлении, но все "идет по графику". ВС РФ применяют на авдеевском фронте тактику наступления не в одном месте, а сразу во многих, что затрудняет украинцам возможность маневрировать резервами. В ходе наступления применяются "Солнцепеки" и дроны-камикадзе. Если первые выжигают украинские укрепы, то вторые – украинскую технику.

https://ukraina.ru/20231118/1051125387.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, эксклюзив, всу, спецоперация, сво, украина, вс рф, потери всу