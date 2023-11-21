Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину - 21.11.2023 Украина.ру
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Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину
Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину - 21.11.2023 Украина.ру
Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину
Парламент Словакии 21 ноября поддержал стратегию правительства премьер-министра Роберта Фицо, предусматривающую прекращение государственной военной помощи Киеву, а также сокращение бюджетного дефицита и налоговую реформу. Об этом сообщает информагенство Reuters
2023-11-21T17:29
2023-11-21T17:29
новости
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словакия
ес
украина-ес
роберт фицо
антироссийские санкции
восточная европа
военная помощь
реформы
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Президент страны Зузана Чапутова в четвертый раз назначила Роберта Фицо премьер-министром по итогам победы на выборах. Правящая коалиция Фицо объединяет его партию с небольшой левой партией и небольшой националистической партией. Эта коалиция на прошлой неделе приняла свою политическую программу и парламент поддержал её, выразив во вторник вотум доверия.Программа включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии нынешнему руководству Украины, признавая при этом границы бывшей УССР до госпереворота 2014 года.Фицо также подтвердил противодействие стремлению евробюрократии отменить национальное право вето государств-членов Евросоюза. Программа также обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам при установлении специальных сборов со сверхприбылей.Словацкое правительство в своей программе стремиться сократить дефицит сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в 2024 году."Страна столкнулась с самым большим дефицитом в еврозоне, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП", - констатировало информагентство.Ранее ряд стран ЕС, в том числе Словакия, выступили против демпинговых поставок зерна, выращенного на Украине крупными западными компаниями. Победившая в Словакии партия также выступила против ужесточения незаконных антироссийских санкций и продолжения милитаризации Украины. По мнению Фицо, Киев должен сесть за стол приговоров и обсудить с Россией условия прекращения СВО.
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новости, украина, словакия, ес, украина-ес, роберт фицо, антироссийские санкции, восточная европа, военная помощь, реформы
Новости, Украина, Словакия, ЕС, Украина-ЕС, Роберт Фицо, антироссийские санкции, Восточная Европа, военная помощь, реформы

Парламент Словакии подтвердил прекращение военных поставок на Украину

17:29 21.11.2023
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Читать в
Парламент Словакии 21 ноября поддержал стратегию правительства премьер-министра Роберта Фицо, предусматривающую прекращение государственной военной помощи Киеву, а также сокращение бюджетного дефицита и налоговую реформу. Об этом сообщает информагенство Reuters
Президент страны Зузана Чапутова в четвертый раз назначила Роберта Фицо премьер-министром по итогам победы на выборах. Правящая коалиция Фицо объединяет его партию с небольшой левой партией и небольшой националистической партией. Эта коалиция на прошлой неделе приняла свою политическую программу и парламент поддержал её, выразив во вторник вотум доверия.
Программа включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии нынешнему руководству Украины, признавая при этом границы бывшей УССР до госпереворота 2014 года.
Фицо также подтвердил противодействие стремлению евробюрократии отменить национальное право вето государств-членов Евросоюза. Программа также обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам при установлении специальных сборов со сверхприбылей.
Словацкое правительство в своей программе стремиться сократить дефицит сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в 2024 году.
"Страна столкнулась с самым большим дефицитом в еврозоне, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП", - констатировало информагентство.
Ранее ряд стран ЕС, в том числе Словакия, выступили против демпинговых поставок зерна, выращенного на Украине крупными западными компаниями. Победившая в Словакии партия также выступила против ужесточения незаконных антироссийских санкций и продолжения милитаризации Украины. По мнению Фицо, Киев должен сесть за стол приговоров и обсудить с Россией условия прекращения СВО.
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Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции Словакия может продлить запрет на ввоз агропромышленной продукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не решит проблему переизбытка дешёвых поставок из Украины. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач
 
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