Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября - 21.11.2023 Украина.ру
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Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября
Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября - 21.11.2023 Украина.ру
Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября
Европейские лидеры поздравляют Киев с годовщиной госпереворота; в Варшаве планируют масштабное перевооружение; польские фермеры не пропускают украинских дальнобойщиков через границу
2023-11-21T18:00
2023-11-21T18:00
эксклюзив
хроники
майдан
владимир зеленский
украина
польша
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Юбилей МайданаДесять лет назад, 21 ноября 2013, в центре Киева начались антиправительственные и антикоррупционные протесты, которые в начале 2014-го года привели к насильственной смене власти, а весной того же года – к началу боевых действий на востоке Украины.В связи с этой датой в Киев приехали американские и европейские политики, президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ, а в России прокомментировали "достижения" Украины за минувшее десятилетие.Днем первого, Оранжевого (революции) Майдана, тоже считается 21 ноября, поэтому в своей речи Зеленский поздравил Украину с "Днем Достоинства и Свободы", а события десятилетней давности назвал "первым контрнаступлением украинцев против беззакония, попытки лишить [украинцев] европейского будущего, против несвободы [украинцев]"."Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в круге звезд на флаге ЕС, который символизирует единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины", - сказал он в обращении.Британский таблоид The Sun опубликовал пятнадцатиминутное интервью с Зеленским, в котором он рассказал о потребностях ВСУ, многократных покушениях на него и смещении фокуса мирового внимания с Украины на Израиль.Кроме того, он заявил, что "Украина имеет право" совершить покушение на президента России Владимира Путина. В Кремле ответили:"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту The Sun Джерому Старки Зеленский произнес и слово "майдан", но во внезапно негативном ключе. По его мнению, Россия может попытаться устроить на Украине "Майдан-3", такая операция "была разработана в Кремле", и должна была быть исполнена в этом, 2023 году."Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Свои симпатии Украине традиционно продемонстрировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также назвав послемайданную историю страны "десятилетием достоинства, гордости и свободы":"Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу", - написала она на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив видео своих визитов в Киев и объятий с Зеленским.Для участия в мемориальных мероприятиях в Киев прибыли министр обороны Германии Борис Писториус, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду – она, вместе с украинским президентом и Первой леди Украины Еленой Зеленской, возложила цветы к памятнику погибшим на Майдане.Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак прокомментировал изданию "Украина.ру" визит президента Молдавии Санду в Киев: накануне ее визита Молдавия получила очередную партию западной бронетехники. Власти продолжают курс на милитаризацию Молдавии и её интеграцию в НАТОвские структуры."На этом фоне разного рода провокации против Приднестровья могут показаться кому-то весьма удобным способом отвлечь внимание: для официального Кишинева - от внутриполитических неудач, для Киева - от трудностей на фронте", - считает эксперт.Ястребчак выразил надежду на адекватность "если не молдавского и украинского руководства, то хотя бы на их ключевых внешних партнеров, мнение которых чаще всего является определяющим".В одной тональности со своими европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу".Традиционно агрессивно высказалась в юбилей Майдана филолог, профессор, экс-депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион:"За те 10 лет нация спрогрессировала только к войне, которая до сих пор не научила ее стать нацией в идеологическом смысле", - посетовала она.Фарион полагает, что термин "национальная революция" не пошёл бы в массы, учитывая "убожество мышления большинства".В свою очередь Песков призвал журналистов называть вещи своими именами, и не забывать, что под словом "майдан" подразумевается государственный переворот:Милитаризация ПольшиЦелью Польши является создание сильнейшей сухопутной армии в Европе, —заявил во вторник министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщает медиагруппа Grupy PTWP."В настоящее время у нас уже более 193 тыс. военнослужащих. В это число входят профессиональные солдаты, военнослужащие территориальной обороны и добровольной основной военной службы. Наша цель - создать самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал он.Во вторник в Высокой Глоговской под Жешувом состоялась встреча Блащака с министром обороны США Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что армия США является важным примером для польских военных, которые в будущем должны стать самой сильной сухопутной армией в Европе."Можно сказать, что Польша является важнейшим союзником США на восточном фланге НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих", - подчеркнул министр.Польское издание Rzechpospolita, ссылаясь на Генштаб Вооруженных Сил Польши, также сообщает о подготовке крупнейших военных учений "Дракон-24", которые начнутся 25 февраля – дата приурочена к началу российской спецоперации на Украине.В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ.Сценарий учений предполагает "военный ответ Польши на нападение с востока", отмечает издание.Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.По информации Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.Проблемы на польско-украинской границеОчередь на пункте пропуска Рава-Русская со стороны Польши достигла 53-х километров, сообщают украинские СМИ.Они утверждают, что среди заблокированных фур есть и те, что перевозят топливо для ВСУ и гуманитарную помощь для украинцев.Время ожидания на другом пункте – Медика, по информации Национальной налоговой администрации Польши, составляет около 108 часов, пишет издание Polska Agensja Prasowa.В комментарии изданию спикер Бещадского отдела пограничной службы подполковник Петр Закеляжа объяснил, что польская погранслужба действует в соответствии с потребностями пересекающих границу, а пробки вызваны исключительно протестом перевозчиков, которые не пускают на польскую территорию украинских дальнобойщиков.Протестующие требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний для перевозки товаров, с исключением только для гуманитарных грузов и грузов, предназначенных для украинской армии.По данным телеканала "Суспільне Львів", украинские перевозчики устроили ответную акцию протеста.Они вывесили баннеры на фурах, стоящих на пункте пропуска "Краковец-Корчова", требуя от поляков снять блокаду"Снимите блокаду, верните украинских водителей домой" - написано на большинстве баннеров.Ситуация на границе накаляется с каждым часом. По информации издания "СтранаUA", один из польских протестующих угрожал украинским дальнобойщикам топором и опустил оружие, только тогда, когда понял, что его снимают на видео.
https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, майдан, владимир зеленский, украина, польша
Эксклюзив, Хроники, Майдан, Владимир Зеленский, Украина, Польша

Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября

18:00 21.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейские лидеры поздравляют Киев с годовщиной госпереворота; в Варшаве планируют масштабное перевооружение; польские фермеры не пропускают украинских дальнобойщиков через границу
Юбилей Майдана
Десять лет назад, 21 ноября 2013, в центре Киева начались антиправительственные и антикоррупционные протесты, которые в начале 2014-го года привели к насильственной смене власти, а весной того же года – к началу боевых действий на востоке Украины.
В связи с этой датой в Киев приехали американские и европейские политики, президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ, а в России прокомментировали "достижения" Украины за минувшее десятилетие.
Днем первого, Оранжевого (революции) Майдана, тоже считается 21 ноября, поэтому в своей речи Зеленский поздравил Украину с "Днем Достоинства и Свободы", а события десятилетней давности назвал "первым контрнаступлением украинцев против беззакония, попытки лишить [украинцев] европейского будущего, против несвободы [украинцев]".
"Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в круге звезд на флаге ЕС, который символизирует единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины", - сказал он в обращении.
Британский таблоид The Sun опубликовал пятнадцатиминутное интервью с Зеленским, в котором он рассказал о потребностях ВСУ, многократных покушениях на него и смещении фокуса мирового внимания с Украины на Израиль.
Кроме того, он заявил, что "Украина имеет право" совершить покушение на президента России Владимира Путина. В Кремле ответили:
"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 17:33
"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса Украинский кризис и так стал в тягость многим западным странам, а с обострением на Ближнем Востоке – тем более. На минувшей неделе известный американский экономист Джеффри Сакс представил своё видение, как положить конец этой истории
В интервью журналисту The Sun Джерому Старки Зеленский произнес и слово "майдан", но во внезапно негативном ключе. По его мнению, Россия может попытаться устроить на Украине "Майдан-3", такая операция "была разработана в Кремле", и должна была быть исполнена в этом, 2023 году.
"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Свои симпатии Украине традиционно продемонстрировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также назвав послемайданную историю страны "десятилетием достоинства, гордости и свободы":
"Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу", - написала она на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив видео своих визитов в Киев и объятий с Зеленским.
Для участия в мемориальных мероприятиях в Киев прибыли министр обороны Германии Борис Писториус, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду – она, вместе с украинским президентом и Первой леди Украины Еленой Зеленской, возложила цветы к памятнику погибшим на Майдане.
Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак прокомментировал изданию "Украина.ру" визит президента Молдавии Санду в Киев: накануне ее визита Молдавия получила очередную партию западной бронетехники. Власти продолжают курс на милитаризацию Молдавии и её интеграцию в НАТОвские структуры.
"На этом фоне разного рода провокации против Приднестровья могут показаться кому-то весьма удобным способом отвлечь внимание: для официального Кишинева - от внутриполитических неудач, для Киева - от трудностей на фронте", - считает эксперт.
Ястребчак выразил надежду на адекватность "если не молдавского и украинского руководства, то хотя бы на их ключевых внешних партнеров, мнение которых чаще всего является определяющим".
В одной тональности со своими европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу".
Ростислав Ищенко интервью
14 ноября, 08:22
Ростислав Ищенко: Украина поверила в лампу Аладдина, чтобы стать Европой, но погрузилась в нацизмДаже если бы Украина не спровоцировала войну с Россией, не произошел бы переворот и гражданская война, сама идея, что можно жить хорошо, не прилагая усилий, привела бы общество в состояние когнитивного диссонанса, считает политолог Ростислав Ищенко
Традиционно агрессивно высказалась в юбилей Майдана филолог, профессор, экс-депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион:
"За те 10 лет нация спрогрессировала только к войне, которая до сих пор не научила ее стать нацией в идеологическом смысле", - посетовала она.
Фарион полагает, что термин "национальная революция" не пошёл бы в массы, учитывая "убожество мышления большинства".
В свою очередь Песков призвал журналистов называть вещи своими именами, и не забывать, что под словом "майдан" подразумевается государственный переворот:
"То, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна."
Милитаризация Польши
Целью Польши является создание сильнейшей сухопутной армии в Европе, —заявил во вторник министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщает медиагруппа Grupy PTWP.
"В настоящее время у нас уже более 193 тыс. военнослужащих. В это число входят профессиональные солдаты, военнослужащие территориальной обороны и добровольной основной военной службы. Наша цель - создать самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал он.
Во вторник в Высокой Глоговской под Жешувом состоялась встреча Блащака с министром обороны США Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что армия США является важным примером для польских военных, которые в будущем должны стать самой сильной сухопутной армией в Европе.
"Можно сказать, что Польша является важнейшим союзником США на восточном фланге НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что в Польше размещено около 10 тысяч американских военнослужащих", - подчеркнул министр.
Польское издание Rzechpospolita, ссылаясь на Генштаб Вооруженных Сил Польши, также сообщает о подготовке крупнейших военных учений "Дракон-24", которые начнутся 25 февраля – дата приурочена к началу российской спецоперации на Украине.
В учениях примут участие 15 000 польских солдат и несколько тысяч солдат из стран-союзников. Всего около 20 000 из девяти стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии, Испании, Турции и Польши. Будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ.
Сценарий учений предполагает "военный ответ Польши на нападение с востока", отмечает издание.
Местом проведения тренировок станут не только полигоны (в Дравско, Новой Дембе и Бемово-Песках), но и в так называемые "авантюрные зоны", т. е. за пределами полигонов.
По информации Polska Zbrojna, как минимум один из эпизодов учений "Дракон-24" будут наблюдать в прямом эфире, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса и члены Военного комитета НАТО.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 16:17
Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - ФедосоваЗаместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру оценила глубину раскола в украинской власти и вероятность мирного урегулирования украинского конфликта, а также подвела итоги саммита АТЭС в Сан-Франциско
Проблемы на польско-украинской границе
Очередь на пункте пропуска Рава-Русская со стороны Польши достигла 53-х километров, сообщают украинские СМИ.
Они утверждают, что среди заблокированных фур есть и те, что перевозят топливо для ВСУ и гуманитарную помощь для украинцев.
Время ожидания на другом пункте – Медика, по информации Национальной налоговой администрации Польши, составляет около 108 часов, пишет издание Polska Agensja Prasowa.
В комментарии изданию спикер Бещадского отдела пограничной службы подполковник Петр Закеляжа объяснил, что польская погранслужба действует в соответствии с потребностями пересекающих границу, а пробки вызваны исключительно протестом перевозчиков, которые не пускают на польскую территорию украинских дальнобойщиков.
Протестующие требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний для перевозки товаров, с исключением только для гуманитарных грузов и грузов, предназначенных для украинской армии.
По данным телеканала "Суспільне Львів", украинские перевозчики устроили ответную акцию протеста.
Они вывесили баннеры на фурах, стоящих на пункте пропуска "Краковец-Корчова", требуя от поляков снять блокаду
"Снимите блокаду, верните украинских водителей домой" - написано на большинстве баннеров.
Ситуация на границе накаляется с каждым часом. По информации издания "СтранаUA", один из польских протестующих угрожал украинским дальнобойщикам топором и опустил оружие, только тогда, когда понял, что его снимают на видео.
16:14
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