Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051206777.html
Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января
Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января - 21.11.2023 Украина.ру
Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января
Иск к Милонову, возможно, будет рассматриваться в закрытом судебном порядке – из-за якобы "военной тайны". С ходатайством об этом выступил адвокат депутата Милонова, сообщил журналист Дмитрий Борисенко в телеграм-канале
2023-11-21T16:39
2023-11-21T16:39
новости
сво
милонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355569_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_c28199372aba5546ec2c7c40e3af15c2.jpg
21 ноября Кировский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска активистки ЛДПР Ирины Воскобойниковой о защите чести и достоинства к депутату Госдумы от "Единой России" Виталию Милонову.Поводом послужил конфликт, случившийся 15 июля. В тот день Милонов пришел в офис ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Воскобойникову в работе на ВСУ. По его мнению, женщина "сливала" в сеть персональные данные российских военных, а также места их расположения. За это он грозил женщине обращениями в прокуратуру и проверками. Но ни того, ни другого не случилось. Видеозапись конфликта распространили в соцсетях.У женщины же после визита депутата Госдумы случился инсульт, сообщили в СМИ. Он стал вторым. Первый она перенесла ранее после потери сына на СВО. В отделении ЛДПР она оказывала бесплатные юридические консультации.В августе Воскобойникова подала в суд иск к Милонову о защите чести и достоинства – в его соцсетях было опубликовано видео, где он якобы "разоблачает" женщину в работе на ВСУ. Дело рассматривают по месту регистрации ответчика. На первое заседание ни юрист ЛДПР, ни депутат не пришли. Первая в Горловке, а ответчик проводил в одной из школ Санкт-Петербурга урок "О важном". Адвокат Милонова Геннадий Алексеев заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом порядке, пишут местные СМИ. Первый причиной стала необходимость обследования истца – такие данные могут являться медицинской тайной. Вторая – военная и государственная тайна, так как в суд возможно потребуется вызывать в качестве свидетелей военных. Третья причина – Милонов приехал в штаб ЛДПР, являясь военным, и выполнял какое-то задание. Станет ли это все поводом для закрытия дела станет ясно 30 января. Судья отложил заседание на 30 января 2024 года.
https://ukraina.ru/20231026/1050518665.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355569_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e111e468d970ce7a26d36c195d4b7590.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, милонов
Новости, СВО, Милонов

Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января

16:39 21.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое заседание Госдумы РФ нового созыва
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Иск к Милонову, возможно, будет рассматриваться в закрытом судебном порядке – из-за якобы "военной тайны". С ходатайством об этом выступил адвокат депутата Милонова, сообщил журналист Дмитрий Борисенко в телеграм-канале
21 ноября Кировский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска активистки ЛДПР Ирины Воскобойниковой о защите чести и достоинства к депутату Госдумы от "Единой России" Виталию Милонову.
Поводом послужил конфликт, случившийся 15 июля. В тот день Милонов пришел в офис ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Воскобойникову в работе на ВСУ. По его мнению, женщина "сливала" в сеть персональные данные российских военных, а также места их расположения. За это он грозил женщине обращениями в прокуратуру и проверками. Но ни того, ни другого не случилось. Видеозапись конфликта распространили в соцсетях.
У женщины же после визита депутата Госдумы случился инсульт, сообщили в СМИ. Он стал вторым. Первый она перенесла ранее после потери сына на СВО. В отделении ЛДПР она оказывала бесплатные юридические консультации.
В августе Воскобойникова подала в суд иск к Милонову о защите чести и достоинства – в его соцсетях было опубликовано видео, где он якобы "разоблачает" женщину в работе на ВСУ. Дело рассматривают по месту регистрации ответчика.
На первое заседание ни юрист ЛДПР, ни депутат не пришли. Первая в Горловке, а ответчик проводил в одной из школ Санкт-Петербурга урок "О важном".
Адвокат Милонова Геннадий Алексеев заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом порядке, пишут местные СМИ. Первый причиной стала необходимость обследования истца – такие данные могут являться медицинской тайной. Вторая – военная и государственная тайна, так как в суд возможно потребуется вызывать в качестве свидетелей военных. Третья причина – Милонов приехал в штаб ЛДПР, являясь военным, и выполнял какое-то задание. Станет ли это все поводом для закрытия дела станет ясно 30 января. Судья отложил заседание на 30 января 2024 года.
26 октября, 16:57
Гражданство через СВО: Милонов предложил проверять мигрантов на верность РоссииМигрантов нужно отправлять на СВО перед получением российского гражданства. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова 26 октября процитировал "Абзац"
 
НовостиСВОМилонов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53"Помощь Украине будет минимизирована": Грег Вайнер объяснил цель визита главы Пентагона в Киев
16:42Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины
16:39Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января
16:14Визит американского инспектора в Киев, тактика растаскивания ВСУ. О чём говорили эксперты 21 ноября
16:13Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому
15:45Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"
15:44Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана
15:42Высокотехнологичные повстанцы. Кто такие хуситы и почему они смогли бросить вызов Западу
15:39Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт
15:37Мэр Ивано-Франковска потребовал заменить "глуповатые" крупные тендеры на мелкие
15:10Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился
14:47Песков рассказал о многочисленных покушениях на Путина с Украины
14:43НАТО планирует отметить начало СВО России на Украине крупнейшими военными учениями
14:28"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией
14:18"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
14:17Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
14:17"Навёрстывают упущенное": эксперт рассказал о целях визита Санду в Киев
14:14Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun
13:55Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
13:53Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев
Лента новостейМолния