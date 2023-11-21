https://ukraina.ru/20231121/1051206777.html

Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января

Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января - 21.11.2023 Украина.ру

Довел до инсульта и не приходит в суд: заседание по делу против Милонова отложено до 30 января

Иск к Милонову, возможно, будет рассматриваться в закрытом судебном порядке – из-за якобы "военной тайны". С ходатайством об этом выступил адвокат депутата Милонова, сообщил журналист Дмитрий Борисенко в телеграм-канале

2023-11-21T16:39

2023-11-21T16:39

2023-11-21T16:39

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21 ноября Кировский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска активистки ЛДПР Ирины Воскобойниковой о защите чести и достоинства к депутату Госдумы от "Единой России" Виталию Милонову.Поводом послужил конфликт, случившийся 15 июля. В тот день Милонов пришел в офис ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Воскобойникову в работе на ВСУ. По его мнению, женщина "сливала" в сеть персональные данные российских военных, а также места их расположения. За это он грозил женщине обращениями в прокуратуру и проверками. Но ни того, ни другого не случилось. Видеозапись конфликта распространили в соцсетях.У женщины же после визита депутата Госдумы случился инсульт, сообщили в СМИ. Он стал вторым. Первый она перенесла ранее после потери сына на СВО. В отделении ЛДПР она оказывала бесплатные юридические консультации.В августе Воскобойникова подала в суд иск к Милонову о защите чести и достоинства – в его соцсетях было опубликовано видео, где он якобы "разоблачает" женщину в работе на ВСУ. Дело рассматривают по месту регистрации ответчика. На первое заседание ни юрист ЛДПР, ни депутат не пришли. Первая в Горловке, а ответчик проводил в одной из школ Санкт-Петербурга урок "О важном". Адвокат Милонова Геннадий Алексеев заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом порядке, пишут местные СМИ. Первый причиной стала необходимость обследования истца – такие данные могут являться медицинской тайной. Вторая – военная и государственная тайна, так как в суд возможно потребуется вызывать в качестве свидетелей военных. Третья причина – Милонов приехал в штаб ЛДПР, являясь военным, и выполнял какое-то задание. Станет ли это все поводом для закрытия дела станет ясно 30 января. Судья отложил заседание на 30 января 2024 года.

https://ukraina.ru/20231026/1050518665.html

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новости, сво, милонов