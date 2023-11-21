https://ukraina.ru/20231121/1051205108.html

Визит американского инспектора в Киев, тактика растаскивания ВСУ. О чём говорили эксперты 21 ноября

Визит американского инспектора в Киев, тактика растаскивания ВСУ. О чём говорили эксперты 21 ноября - 21.11.2023 Украина.ру

Визит американского инспектора в Киев, тактика растаскивания ВСУ. О чём говорили эксперты 21 ноября

Украина.ру, 21.11.2023

2023-11-21T16:14

2023-11-21T16:14

2023-11-21T16:14

эксклюзив

сша

ллойд остин

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Остин прибыл заслушать доклад ВСУНакануне в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.Как отметили в российском экспертном сообществе, глава Пентагона попытается решить с украинскими властями четыре основных вопроса: финансовая помощь и поставки вооружений со стороны США, провал "контрнаступа" и необходимость перехода к стратегической обороне, тотальная мобилизация на Украине, а также конфликт Зеленского с Залужным.Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что это приезд американского инспектора. Он приехал, чтобы заслушать доклады.Для Остина украинская армия – подчиненные, подчёркивает эксперт. Он может требовать от ее верхушки объяснений, как и от любого американского генерала. Но самолюбие украинских генералов от этого нисколько не страдает."Остин скажет: "Мы дали вам оружие и денег. Почему нет результата?". Украинские власти в ответ спросят: "Какие там деньги? Вы львиную долю того, что обещали нам, перенаправили в Израиль". А Остин им на это прочтет сказку на ночь: "Подождите. Мы решим свои проблемы. Вопрос с финансированием с повестки дня не снят".Остин заслушает доклады о том, как украинское командование видит дальнейшие перспективы проведения "контрнаступа", который сильно нажал на тормоза", – сообщил Баранец.Если же конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует, то Ллойд Остин будет принимать решение о судьбе своего подчиненного Залужного, отмечает военный обозреватель."Я не знаю, будет ли главком ВСУ включаться в президентскую гонку. Но авторитет Залужного в украинской армии и в обществе достаточно высок.Если это правда, то Зеленский сам вырастил себе достойного конкурента в борьбе за власть.Но мы должны понимать, что кто бы ни стал президентом Украины, он не снимет со своей физиономии американский поводок. Потому что политическое и военное руководство в Киеве – филиал Белого дома и филиал Пентагона", – заявил Баранец."Четвёртая украинская армия"Запад сейчас пытается создать уже четвертую украинскую армию, считает офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Перед началом СВО, поясняет он, ВС РФ и ВСУ были самыми сильными европейскими армиями. А сейчас Запад вовсю накачивает Польшу, чтобы потом заменить ею Украину.Крапивник говорит, что Запад может предоставить ВСУ современную технику, но США и Запад никогда не ставили целью победу Украины над Россией."Если бы Украина каким-то чудом победила, неизвестно, что бы из этого получилось. Сейчас Запад хочет, чтобы Украина пролила как можно больше русской крови и вынудила бы Россию потратить как можно больше ресурсов, чтобы попытаться расшатать Россию изнутри.А параллельно с этим Запад будет накачивать армии НАТО американским оружием, взамен более старого оружия и того, что было передано Украине", – заявил Крапивник.По его мнению, пока не будет крупного российского наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, "ничего у нас не получится"."Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью. Поэтому он сделает все, чтобы не проиграть", – сказал военный.Растаскивание и истощение украинских войскЧто касается ситуации на фронте, сейчас мы находимся в приятной для нас ситуации, потому что российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту, отмечает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Это вызывает оптимизм. Но не дает нам повода для преждевременных победных реляций.Противник, подчёркивает Скоробогатый, сохраняет возможности к сопротивлению. С вооружением, включая бронетехнику, у него тоже все в порядке."Да, у Киева есть некоторые проблемы со снарядами и традиционные проблемы с авиацией. Но мобилизация, которая была проведена летом, играет очень важную роль для украинской обороны. Поэтому нам легко не будет.Тем не менее, очень хорошо, что российская армия пытается давить сразу в нескольких местах. Я могу выделить сразу пять-шесть точек. Купянск, Авдеевка, Марьинка, Угледар (с попыткой обхода через Новомихайловки) и Запорожское направление.Можно предположить, что мы используем следующую тактику. Мы не сосредотачиваем большое количество ресурсов на той же Авдеевке для прорыва линии фронта. Мы пытаемся давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения.Тактика – та же самая. Просто если раньше мы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь пытаемся истощить ВСУ в наступлении.Мы продвигаемся там, где у противника слабые места, и навязываем борьбу, где у него оборона крепкая", – рассказал журналист.Плюс, в Авдеевке есть фактор Артемовска – очень важной точки притяжения ВСУ, добавил эксперт. По военной логике противник должен отводить оттуда войска, но из-за медийной значимости сделать он этого не может. Он подбрасывает войска и на флангах, и в глубине Авдеевки. А мы все лучше и лучше контролируем пути логистики."Таким образом, наличие таких больших и разных направлений для удара раздергает ВСУ и выбьет их резервы. Это главное, что можно отметить с точки зрения стратегии российских войск", – сказал Скоробогатый.

https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html

https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html

https://ukraina.ru/20231012/1050104597.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, ллойд остин, всу, авдеевка, артемовск, вс рф, пётр скоробогатый, нато, россия, украина, пентагон, виктор баранец, валерий залужный, владимир зеленский