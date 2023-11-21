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Мэр Ивано-Франковска потребовал заменить "глуповатые" крупные тендеры на мелкие

Мэр Ивано-Франковска потребовал заменить "глуповатые" крупные тендеры на мелкие - 21.11.2023 Украина.ру

Мэр Ивано-Франковска потребовал заменить "глуповатые" крупные тендеры на мелкие

Причина таких кардинальных мер – скандал из-за закупки медицинской мебели по значительно завышенным ценам. Об этом пишет украинское издание "Галка"

2023-11-21T15:37

2023-11-21T15:37

2023-11-21T15:37

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков устроил онлайн-взбучку своим заместителям за то, что те выставляли большие тендеры, и поручил им разбивать заказы на более мелкие, чтобы сумма не бросалась в глаза общественности.Переписка попала на фото и оказалась в распоряжении "Галки". В ней говорится о закупке медицинской мебели на 18,8 млн грн для Коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета". Заказ выиграло киевское ООО "Протек солюшнз Украина", оно оказалось единственным участником торгов.“Прошу запретить глуповатые тендеры до 15 декабря, – пишет Марцинкив. – Объявлять на миллионные суммы! Вы как одурели, зима на носу”Новые правила торгов были приняты в октябре 2022 года Кабинетом министров Украины. Они утвердили постановление, согласно которому в условиях военного положения в системе Prozorro возможно проведение процедуры открытых торгов с особенностями: можно заключать договор с единственным участником торгов фактически на любую сумму. Национальное агентство по предотвращению коррупции отметило большое количество коррупционных рисков в реализации этого правительственного постановления.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, ивано-франковская область, торги, тендер, коррупция