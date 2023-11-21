https://ukraina.ru/20231121/1051198524.html

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - 21.11.2023 Украина.ру

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

2023-11-21T15:17

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"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13,7 тысячи человек, порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники", - сказал министр.По его словам, много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.Он подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.

https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html

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всу, потери всу, сергей шойгу, новости, техника