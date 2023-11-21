Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - 21.11.2023 Украина.ру
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Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - 21.11.2023 Украина.ру
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны
2023-11-21T14:17
2023-11-21T15:17
всу
потери всу
сергей шойгу
новости
техника
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"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13,7 тысячи человек, порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники", - сказал министр.По его словам, много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.Он подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.
https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html
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всу, потери всу, сергей шойгу, новости, техника
ВСУ, потери ВСУ, Сергей Шойгу, Новости, техника

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

14:17 21.11.2023 (обновлено: 15:17 21.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны
"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13,7 тысячи человек, порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники", - сказал министр.
По его словам, много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
09:00
Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября
 
ВСУпотери ВСУСергей ШойгуНовоститехника
 
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