Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами - 21.11.2023 Украина.ру
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Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами - 21.11.2023 Украина.ру
Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
На Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины
2023-11-21T13:53
2023-11-21T13:53
новости
слуга народа
депутат
подкуп
сап
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"Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в телеграм-канале САП.Там уточнили, что деньги топ-чиновнику депутат предлагал "за решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии денег на ремонт зданий университета", в котором народный избранник занимает должность ректора.Имя подозреваемого не называют.По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Андрее Одарченко.*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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новости, слуга народа, депутат, подкуп, сап
Новости, Слуга народа, депутат, подкуп, САП

Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами

13:53 21.11.2023
 
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гривна гривны - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
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На Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины
"Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в телеграм-канале САП.
Там уточнили, что деньги топ-чиновнику депутат предлагал "за решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии денег на ремонт зданий университета", в котором народный избранник занимает должность ректора.
"В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику-лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно 10 тысячам долларов", - добавили в ведомстве.
Имя подозреваемого не называют.
По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Андрее Одарченко.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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12 октября, 10:57
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