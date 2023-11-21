Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
На Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины
"Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в телеграм-канале САП.
Там уточнили, что деньги топ-чиновнику депутат предлагал "за решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии денег на ремонт зданий университета", в котором народный избранник занимает должность ректора.
"В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику-лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно 10 тысячам долларов", - добавили в ведомстве.
Имя подозреваемого не называют.
По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Андрее Одарченко.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.