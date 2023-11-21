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Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами

Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами - 21.11.2023 Украина.ру

Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнами

На Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:53

новости

слуга народа

депутат

подкуп

сап

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"Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды председателю государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в телеграм-канале САП.Там уточнили, что деньги топ-чиновнику депутат предлагал "за решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии денег на ремонт зданий университета", в котором народный избранник занимает должность ректора.Имя подозреваемого не называют.По информации депутата Рады Алексея Гончаренко*, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Андрее Одарченко.*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231012/1050115725.html

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новости, слуга народа, депутат, подкуп, сап