https://ukraina.ru/20231121/1051194815.html

Режим ЧС, западные гости, "самоубийство" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

Режим ЧС, западные гости, "самоубийство" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 21 ноября - 21.11.2023 Украина.ру

Режим ЧС, западные гости, "самоубийство" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

Украина.ру, 21.11.2023

2023-11-21T13:00

2023-11-21T13:00

2023-11-21T13:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

владимир зеленский

владимир рогов

переговоры

депутат

фрг

молдавия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7b69bad11e1cd38c276e0728dd3e4bb6.jpg.webp

Украинские военные обстреливают территории РФ, в Брянской области ввели режим ЧС. В Киев приехала президент Молдавии, а также глава Минобороны ФРГ. Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийствомУтром во вторник украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 8.50 по Горловке выпустили еще четыре снаряда калибра 122 миллиметра и в 8.30 - по Донецку два снаряда калибра 155 миллиметров.Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полтора часа обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - перечислили в представительстве.С 10.45 за десять минут украинские военные дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов указанного калибра, в 11.00 выпустили по три снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району республики.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.В селе Курковичи Брянской области после обстрела со стороны Украины ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил глава округа Александр Подольный."Вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня", – рассказал Подольный.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале указывал, что после украинского обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа пострадавших нет, частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки.Во вторник в телеграм-канале Mash появилась информация о повреждении после обстрела Курковичей фельдшерско-акушерского пункта, магазина и сельхозпредприятия.Глава округа отметил, что, помимо перечисленных им, повреждений других зданий на территории села Курковичи не зафиксировано.Он уточнил, что меры ЧС установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим, для оценки повреждений в селе была назначена комиссия."Комиссия отработала, акты составили все по этим вопросам, сейчас готовятся документы для того, чтобы отправить их на комиссию в правительство области. Хозяину будет компенсация на восстановление всего разрушенного и полуразрушенного имущества", - заверил глава округа.Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.Предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Херсонской области, говорится в информационном канале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и Крымом.Ракетную опасность объявили в 11.02 мск.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.Как сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, украинские войска ежедневно наносят до 300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Он добавил, что число "пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек" в неделю.По его словам, обстрелы гражданской инфраструктуры и населения в российских регионах совершаются Вооруженными силами Украины сознательно.Западные гостиВ Офисе президента Украины сообщили, что в Киев прибыла президент Молдавии Майя Санду.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.Утром во вторник с необъявленным визитом в Киев также прибыл глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским, сообщает немецкий новостной портал MDR.По его информации, темами переговоров будут обучение украинских солдат и военная помощь Украине. Запланировано возложение венков на Майдане и посещение учебной базы киевских солдат.Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что прибыл в украинскую столицу. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева."Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны", - заявил шеф Пентагона.Видео его выступления опубликовано на сайте оборонного ведомства США.Ранее Остин в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине.В администрации США при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства."Самоубийство" ЗеленскогоПредседатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Зеленского идти на переговоры с Россией изощренной формой самоубийства."Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства", - сказал Рогов.По его словам, сегодня Зеленский стал для Запада "примером неуправляемого хаоса".По его словам, если переговоры с Украиной и возможны, то только на условиях России, путем реализации задач СВО: денацификация и демилитаризация всего постукраинского пространства, а также признания выбора жителей новых регионов России, который они сделали на референдуме.Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта.При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устоят в стране Майдан, а он потеряет власть."Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть", - сказал Ивлев.По его словам, Зеленский из страха перед будущим отменяет выборы на Украине и лихорадочно цепляется за власть "всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО"."Личная власть для него дороже жизней украинцев", - подчеркнул депутат.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно."С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет.По его словам, Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом"."Переговоры возможны, когда на Украине найдутся здравомыслящие люди, которые заинтересованы в сохранении остатков Украины и жизней украинского народа, чтобы в последующем сделать выводы и никогда впредь к власти не приводить преступников, предателей, коррупционеров и лицедеев", - сказал депутат.

https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html

https://ukraina.ru/20231120/1051163735.html

https://ukraina.ru/20231119/1051147767.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, владимир зеленский, владимир рогов, переговоры, депутат, фрг, молдавия, киев, евромайдан, обстрелы, режим чс