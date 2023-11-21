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План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года

План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года - 21.11.2023 Украина.ру

План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет отстранить его от поста президента до конца 2023 года, для этого разработали план "Майдан-3", заявил он в интервью британскому таблоиду The Sun

2023-11-21T11:45

2023-11-21T11:45

2023-11-21T11:45

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Президент Украины опасается, что против него будут использованы любые инструменты."Идея состоит в том, чтобы к концу этого года начать новую операцию, у которой даже есть название... Знаете, с этим можно жить", заключил он.Издание Bloomberg уже писало о словах Зеленского, что Россия хочет его сместить. По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".

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новости, украина, владимир зеленский, майдан, майдан-3, россия, отстранение