План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года - 21.11.2023 Украина.ру
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План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года - 21.11.2023 Украина.ру
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет отстранить его от поста президента до конца 2023 года, для этого разработали план "Майдан-3", заявил он в интервью британскому таблоиду The Sun
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:45
новости
украина
владимир зеленский
майдан
майдан-3
россия
отстранение
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Президент Украины опасается, что против него будут использованы любые инструменты."Идея состоит в том, чтобы к концу этого года начать новую операцию, у которой даже есть название... Знаете, с этим можно жить", заключил он.Издание Bloomberg уже писало о словах Зеленского, что Россия хочет его сместить. По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".
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новости, украина, владимир зеленский, майдан, майдан-3, россия, отстранение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Майдан, майдан-3, Россия, отстранение

План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года

11:45 21.11.2023
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Andreea Alexandru
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет отстранить его от поста президента до конца 2023 года, для этого разработали план "Майдан-3", заявил он в интервью британскому таблоиду The Sun
"Последняя информация заключается в том, что есть план, которого они очень хотят, и название операции – "Майдан-3". Это значит сменить президента - возможно, не путем убийства", - сказал Зеленский.
Президент Украины опасается, что против него будут использованы любые инструменты.
"Идея состоит в том, чтобы к концу этого года начать новую операцию, у которой даже есть название... Знаете, с этим можно жить", заключил он.
Издание Bloomberg уже писало о словах Зеленского, что Россия хочет его сместить. По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".
В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийМайданмайдан-3Россияотстранение
 
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