https://ukraina.ru/20231121/1051192206.html
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года - 21.11.2023 Украина.ру
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет отстранить его от поста президента до конца 2023 года, для этого разработали план "Майдан-3", заявил он в интервью британскому таблоиду The Sun
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:45
новости
украина
владимир зеленский
майдан
майдан-3
россия
отстранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_512a2597a6234803498a962e11527d5d.jpg.webp
Президент Украины опасается, что против него будут использованы любые инструменты."Идея состоит в том, чтобы к концу этого года начать новую операцию, у которой даже есть название... Знаете, с этим можно жить", заключил он.Издание Bloomberg уже писало о словах Зеленского, что Россия хочет его сместить. По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_109:0:2724:1961_1920x0_80_0_0_9d3d50eaca93b72576bab9231d0c5107.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, майдан, майдан-3, россия, отстранение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Майдан, майдан-3, Россия, отстранение
План "Майдан-3". Зеленский боится, что его отстранят до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет отстранить его от поста президента до конца 2023 года, для этого разработали план "Майдан-3", заявил он в интервью британскому таблоиду The Sun
"Последняя информация заключается в том, что есть план, которого они очень хотят, и название операции – "Майдан-3". Это значит сменить президента - возможно, не путем убийства", - сказал Зеленский.
Президент Украины опасается, что против него будут использованы любые инструменты.
"Идея состоит в том, чтобы к концу этого года начать новую операцию, у которой даже есть название... Знаете, с этим можно жить", заключил он.
Издание Bloomberg уже писало о словах Зеленского, что Россия хочет его сместить. По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведет к "Майдану-3".
В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами". События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, "нарушением всех устоев международного права".