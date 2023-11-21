Председатель Госдумы Володин прибыл в Китай с официальным визитом
08:25 21.11.2023 (обновлено: 08:26 21.11.2023)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин 21 ноября прибыл с официальным визитом в Китай во главе думской делегации
Визит российских законодателей продлится с 21 по 23 ноября. Планируется провести двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами.
Стороны будут обсуждать вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, укрепление взаимодействия законодателей двух стран в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах.
Отмечается, что в состав думской делегации вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов, а также первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Александр Бабаков и координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.
07:56Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине – это не победа в войне. Победа на Украине – это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко