Председатель Госдумы Володин прибыл в Китай с официальным визитом

Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине – это не победа в войне. Победа на Украине – это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко