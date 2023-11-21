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Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции - 21.11.2023 Украина.ру
Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
Словакия может продлить запрет на ввоз агропромышленной продукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не решит проблему переизбытка дешёвых поставок из Украины. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач
2023-11-21T00:31
2023-11-21T00:31
2023-11-21T00:31
новости
украина
сельское хозяйство
сельхозпродукция
словакия
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Для защиты рынков стран Евросоюза, этот вопрос был вынесен на обсуждение, добавил Такач. По его мнению, ЕС необходимо найти общее решение. Напомним, минувшей весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия запретили ввоз на свою территорию украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Решение было согласовано с Еврокомиссией как временная мера, и 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго, но Венгрия, Словакия и Польша на национальном уровне продлили запрет на ввоз агропродукции с Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сельское хозяйство, сельхозпродукция, словакия
Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
Словакия может продлить запрет на ввоз агропромышленной продукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не решит проблему переизбытка дешёвых поставок из Украины. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач
"С большой вероятностью я предложу правительству продлить запрет на импорт (прим. ред. – украинской агропродукции), который в Словакии действует до конца года. Мы не рады делать такие вещи, но Европейская комиссия должна выйти с каким-нибудь решением", – цитирует министра РИА Новости.
Для защиты рынков стран Евросоюза, этот вопрос был вынесен на обсуждение, добавил Такач. По его мнению, ЕС необходимо найти общее решение.
Напомним, минувшей весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия запретили ввоз на свою территорию украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Решение было согласовано с Еврокомиссией как временная мера, и 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго, но Венгрия, Словакия и Польша на национальном уровне продлили запрет на ввоз агропродукции с Украины.