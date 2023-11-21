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Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции

Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции - 21.11.2023 Украина.ру

Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции

Словакия может продлить запрет на ввоз агропромышленной продукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не решит проблему переизбытка дешёвых поставок из Украины. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач

2023-11-21T00:31

2023-11-21T00:31

2023-11-21T00:31

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Для защиты рынков стран Евросоюза, этот вопрос был вынесен на обсуждение, добавил Такач. По его мнению, ЕС необходимо найти общее решение. Напомним, минувшей весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия запретили ввоз на свою территорию украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Решение было согласовано с Еврокомиссией как временная мера, и 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго, но Венгрия, Словакия и Польша на национальном уровне продлили запрет на ввоз агропродукции с Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сельское хозяйство, сельхозпродукция, словакия