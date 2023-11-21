Гепатит А добрался до Киевской области - 21.11.2023 Украина.ру
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Гепатит А добрался до Киевской области
Гепатит А добрался до Киевской области - 21.11.2023 Украина.ру
Гепатит А добрался до Киевской области
В городе Бровары Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Пациенткой инфекционного отделения стала сотрудница столичного областного спортивного колледжа передает издание "Трибуна-Бровары"
2023-11-21T00:15
2023-11-21T00:15
новости
украина
гепатит
инфекция
бровары
киевская область
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По словам директора Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины" Елены Левченко, скорее всего заражение произошло контактно-бытовым путём, поскольку возможность заражения через продукты и воду якобы исключена. Всего в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с больной. Отмечается также, что сегодня вакцина от вирусного гепатита есть только в Винницкой области.Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
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новости, украина, гепатит, инфекция, бровары, киевская область
Новости, Украина, гепатит, инфекция, Бровары, Киевская область

Гепатит А добрался до Киевской области

00:15 21.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Mr. Jackie chanБровары
Бровары - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© commons.wikimedia.org / Mr. Jackie chan
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В городе Бровары Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Пациенткой инфекционного отделения стала сотрудница столичного областного спортивного колледжа передает издание "Трибуна-Бровары"
По словам директора Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины" Елены Левченко, скорее всего заражение произошло контактно-бытовым путём, поскольку возможность заражения через продукты и воду якобы исключена.
Всего в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с больной. Отмечается также, что сегодня вакцина от вирусного гепатита есть только в Винницкой области.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
 
НовостиУкраинагепатитинфекцияБроварыКиевская область
 
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