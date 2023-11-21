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Гепатит А добрался до Киевской области

Гепатит А добрался до Киевской области - 21.11.2023 Украина.ру

Гепатит А добрался до Киевской области

В городе Бровары Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Пациенткой инфекционного отделения стала сотрудница столичного областного спортивного колледжа передает издание "Трибуна-Бровары"

2023-11-21T00:15

2023-11-21T00:15

2023-11-21T00:15

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По словам директора Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины" Елены Левченко, скорее всего заражение произошло контактно-бытовым путём, поскольку возможность заражения через продукты и воду якобы исключена. Всего в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с больной. Отмечается также, что сегодня вакцина от вирусного гепатита есть только в Винницкой области.Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

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новости, украина, гепатит, инфекция, бровары, киевская область