Гепатит А добрался до Киевской области
В городе Бровары Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Пациенткой инфекционного отделения стала сотрудница столичного областного спортивного колледжа передает издание "Трибуна-Бровары"
По словам директора Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины" Елены Левченко, скорее всего заражение произошло контактно-бытовым путём, поскольку возможность заражения через продукты и воду якобы исключена.
Всего в группу риска вошли 84 человека, которые контактировали с больной. Отмечается также, что сегодня вакцина от вирусного гепатита есть только в Винницкой области.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.