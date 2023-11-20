https://ukraina.ru/20231120/1051166306.html

Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины

Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины - 20.11.2023 Украина.ру

Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины

В Аргентине прошли президентские выборы. Победил эксцентричный политик Хавьер Милей. Кроме фантастических идей (отказа от национальной валюты и обязательного образования), Милей обещает выйти из БРИКС, куда страна подала заявку только в августе

2023-11-20T15:28

2023-11-20T15:28

2023-11-20T15:29

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брикс

олег ясинский

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Чем чреват резкий разворот вправо Аргентины, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Журналист Тарик Незалежко:Украинизация Аргентины. Если Вам показалось, что на видео запечатлён пьяный в дрызг фанат Аллы Пугачевой, который растолкав охрану вылез на сцену во время концерта, то Вы....не правы. На самом деле на кадрах новый президент Аргентины. Встречайте, в Аргентине на выборах президента победил либертарианец Хавьер Милей. Милей выступает за: Долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения. За отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Выступает против вступления Аргентины в БРИКС. Не имею никаких сомнений, что данный персонаж будет так же успешен на посту президента, как и его аналоги Зеленский, Пашинян, Санду и т.д.Журналист Олег Ясинский:Идея демократии превращена неолиберальным капитализмом в мировую тиранию человеческой пошлости и идиотизма. Новым президентом Аргентины только что был демократически избран Хавьер Милей - человек, предлагавший свободную торговлю детьми, сторонник уничтожения государства, отмены социальной защиты и любых проявлений гражданской солидарности. Его обещания - освободить осужденных за преступления против человечности палачей аргентинской военной диктатуры, не допустить вступления Аргентины в БРИКС, разрыв отношений с "коммунистическими" Россией, Китаем и Бразилией и полная ориентация страны на США и Израиль, как "идеал свободы". Предлагаемая миру системой модель демократии - это милеизация планеты. Вся власть люмпенам! - уточнил бы какой-нибудь новый антиМаркс. Если бы аргентинцы были динозаврами, они проголосовали бы за метеорит.Политолог Максим Жаров:Весьма примечателен тот факт, что только что избранного президента Аргентины суперпопулиста Хавьера Милея поздравил с победой Дональд Трамп. Американский истеблишмент клонирует "Трампов" по всему миру, создавая и расширяя с помощью такого рода политиков-эксцентриков зону нестабильности. В которой каждую отдельно взятую страну легче контролировать извне. Однако тем и хороши политики-эксцентрики, что они не терпят эксклюзивного контроля за своим политическим поведением на посту главного по данной стране. Поэтому, как это ни парадоксально прозвучит, Хавьер Милей может быть полезен в качестве президента Аргентины и России тоже. Надо просто подождать, пока он "перебесится" в своём показном либертарианстве первую половину своего президентского срока.Политолог Сергей Марков:Аргентина. Новый президент Милей настолько радикален, что многие в России не верят даже, что у него такая радикальная программа. Так мы вам добавим. Он сам ещё радикальнее. Милей не женат, нет детей, не общается с родителями. Он живёт с 5ю большими собаками, мастифами. Единственный человек, кто ему близок - его сестра. Он католик, но очень сильно ругает Папу Римского. Он очень изучает Тору и хочет принять иудаизм. Его удерживает только требование ничего не делать в Шабад. Он психопат, ну или прикидывается. Стиль Жириновского. Кроме описанного выше треша, он хочет разрешить любое оружие и запретить любые аборты. Это аргентинский Жириновский. Милей теперь побьёт в пиаре Зеленского. Все трое самовлюблённые гениальные пиарщики авантюристы. Милей - Жириновский - Зеленский.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Действительно, в ближайшие месяцы за Аргентиной будет наблюдать весь мир: получится у Милея или нет? И на фоне его обещаний сменить песо на доллар, разогнав свой ЦБ и дав Америке полный карт-бланш, та могла бы сотворить сейчас "маленькое экономическое чудо" — сделать из Аргентины конфетку, превратить в витрину проамериканского экономического либерализма.Но пойдёт ли на это администрация США, как никогда нуждающаяся в притоке денег? Готовы ли вложиться в Аргентину глобалистские элиты и транснациональные компании? Или они и там продолжат делать то, чем занимались всегда — созданием хаоса и выкачиванием дармовых ресурсов, — дёргая за нитки местного демагога с "путевкой в жизнь" от HSBC?Тут впору вспомнить притчу из одного американского фильма — грубую, но жизненную. Когда-то, давным-давно, женщина собирала хворост и нашла ядовитую змею, замёрзшую в снегу. Она взяла змею домой и выходила её. И вот однажды змея укусила её в щеку. Умирая, женщина спросила змею: "Зачем ты это сделала?". И змея ответила: "Послушай. Ты же знала, что я змея".Общественный деятель Татьяна Поп:А тем временем, друзья, в Латинской Америке появился свой Зеленский. На видео вы видите победившего на выборах нового президента Аргентины Хавьера Милей. Он уже пообещал не вести страну в БРИКС, поссориться с Китаем и Россией, дружить со "свободным" миром, а также разогнать местный Центробанк и ввести доллар США вместо национальной валюты.Знакомые симптомы, правда? Нюанс в том, что, если бы Вова такое пообещал в 19 году, офигели бы даже голосовавшие за него украинские хипстеры. Их аргентинские побратимы, видимо, не в курсе, чем заканчивается голосование по приколу. А зря. Напомню, еще не так давно Аргентина была первой ассоциацией к слову дефолт – так "удачно" страну реформировали по лекалам МВФ и того самого "свободного" мира. Теперь, похоже, решили повторить. Можно констатировать – на несколько лет эта страна из наших проектов выпадет, тут очко в пользу Штатов. Впрочем, общий расклад на Глобальном Юге это вряд ли изменит, а он в целом далеко не в пользу увядающего гегемона.Политолог Малек Дудаков:Правый поворот Аргентины. Во втором туре президентских выборов победил правый популист Хавьер Милей - он набрал 55% голосов, на голову обойдя левых перонистов. Теперь у Аргентины появился свой Трамп и Больсонаро у власти - в момент глубокого экономического кризиса. Милей предлагал шоковую терапию для Аргентины - приватизацию экономики, урезание всех госрасходов на 15-20%, ликвидацию центробанка и отказ от песо, перейдя на доллар. Аргентинская экономика переживает тяжёлый период после дефолта 2020 года, с инфляцией выше 140%. Поэтому аргентинцы в итоге и пустились во все тяжкие. После победы Милея аргентинский песо стремительно обвалился на сером рынке. Если официальный курс к доллару составляет 350 песо, то в реальности его можно купить за 950-1000 песо. Разница почти трёхкратная. Во внешней политике Милей поддерживал отказ от кооперации с Китаем, Россией и Бразилией - в пользу США. Хотя Бразилия - главный торговый партнёр Аргентины, а Китай - ключевой инвестор. Американские хэдж-фонды могут стать главными бенефициарами его победы - задёшево скупив аргентинскую собственность. Членство Аргентины в БРИКС теперь тоже под вопросом. Но для проведения всех реформ Милею нужно как-то идти на уступки другим силам в парламенте. Его партия имеет лишь 8 мест из 72 в Сенате Аргентины, и меньше 40 из 257 в нижней палате. Очевидные союзники для Милея - правоцентристы, но они не спешат поддерживать все его радикальные начинания. Так что вполне может оказаться, что амбициозный план Милея по построению анархо-капитализма в одной отдельно взятой стране в итоге закончится ничем.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20230906/1049192767.html

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