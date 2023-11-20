Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины - 20.11.2023 Украина.ру
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Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины
Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины - 20.11.2023 Украина.ру
Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины
В Аргентине прошли президентские выборы. Победил эксцентричный политик Хавьер Милей. Кроме фантастических идей (отказа от национальной валюты и обязательного образования), Милей обещает выйти из БРИКС, куда страна подала заявку только в августе
2023-11-20T15:28
2023-11-20T15:29
эксклюзив
зарубежье
аргентина
соцсети
россия
выборы
президентские выборы
латинская америка
брикс
олег ясинский
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Чем чреват резкий разворот вправо Аргентины, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Журналист Тарик Незалежко:Украинизация Аргентины. Если Вам показалось, что на видео запечатлён пьяный в дрызг фанат Аллы Пугачевой, который растолкав охрану вылез на сцену во время концерта, то Вы....не правы. На самом деле на кадрах новый президент Аргентины. Встречайте, в Аргентине на выборах президента победил либертарианец Хавьер Милей. Милей выступает за: Долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения. За отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Выступает против вступления Аргентины в БРИКС. Не имею никаких сомнений, что данный персонаж будет так же успешен на посту президента, как и его аналоги Зеленский, Пашинян, Санду и т.д.Журналист Олег Ясинский:Идея демократии превращена неолиберальным капитализмом в мировую тиранию человеческой пошлости и идиотизма. Новым президентом Аргентины только что был демократически избран Хавьер Милей - человек, предлагавший свободную торговлю детьми, сторонник уничтожения государства, отмены социальной защиты и любых проявлений гражданской солидарности. Его обещания - освободить осужденных за преступления против человечности палачей аргентинской военной диктатуры, не допустить вступления Аргентины в БРИКС, разрыв отношений с "коммунистическими" Россией, Китаем и Бразилией и полная ориентация страны на США и Израиль, как "идеал свободы". Предлагаемая миру системой модель демократии - это милеизация планеты. Вся власть люмпенам! - уточнил бы какой-нибудь новый антиМаркс. Если бы аргентинцы были динозаврами, они проголосовали бы за метеорит.Политолог Максим Жаров:Весьма примечателен тот факт, что только что избранного президента Аргентины суперпопулиста Хавьера Милея поздравил с победой Дональд Трамп. Американский истеблишмент клонирует "Трампов" по всему миру, создавая и расширяя с помощью такого рода политиков-эксцентриков зону нестабильности. В которой каждую отдельно взятую страну легче контролировать извне. Однако тем и хороши политики-эксцентрики, что они не терпят эксклюзивного контроля за своим политическим поведением на посту главного по данной стране. Поэтому, как это ни парадоксально прозвучит, Хавьер Милей может быть полезен в качестве президента Аргентины и России тоже. Надо просто подождать, пока он "перебесится" в своём показном либертарианстве первую половину своего президентского срока.Политолог Сергей Марков:Аргентина. Новый президент Милей настолько радикален, что многие в России не верят даже, что у него такая радикальная программа. Так мы вам добавим. Он сам ещё радикальнее. Милей не женат, нет детей, не общается с родителями. Он живёт с 5ю большими собаками, мастифами. Единственный человек, кто ему близок - его сестра. Он католик, но очень сильно ругает Папу Римского. Он очень изучает Тору и хочет принять иудаизм. Его удерживает только требование ничего не делать в Шабад. Он психопат, ну или прикидывается. Стиль Жириновского. Кроме описанного выше треша, он хочет разрешить любое оружие и запретить любые аборты. Это аргентинский Жириновский. Милей теперь побьёт в пиаре Зеленского. Все трое самовлюблённые гениальные пиарщики авантюристы. Милей - Жириновский - Зеленский.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Действительно, в ближайшие месяцы за Аргентиной будет наблюдать весь мир: получится у Милея или нет? И на фоне его обещаний сменить песо на доллар, разогнав свой ЦБ и дав Америке полный карт-бланш, та могла бы сотворить сейчас "маленькое экономическое чудо" — сделать из Аргентины конфетку, превратить в витрину проамериканского экономического либерализма.Но пойдёт ли на это администрация США, как никогда нуждающаяся в притоке денег? Готовы ли вложиться в Аргентину глобалистские элиты и транснациональные компании? Или они и там продолжат делать то, чем занимались всегда — созданием хаоса и выкачиванием дармовых ресурсов, — дёргая за нитки местного демагога с "путевкой в жизнь" от HSBC?Тут впору вспомнить притчу из одного американского фильма — грубую, но жизненную. Когда-то, давным-давно, женщина собирала хворост и нашла ядовитую змею, замёрзшую в снегу. Она взяла змею домой и выходила её. И вот однажды змея укусила её в щеку. Умирая, женщина спросила змею: "Зачем ты это сделала?". И змея ответила: "Послушай. Ты же знала, что я змея".Общественный деятель Татьяна Поп:А тем временем, друзья, в Латинской Америке появился свой Зеленский. На видео вы видите победившего на выборах нового президента Аргентины Хавьера Милей. Он уже пообещал не вести страну в БРИКС, поссориться с Китаем и Россией, дружить со "свободным" миром, а также разогнать местный Центробанк и ввести доллар США вместо национальной валюты.Знакомые симптомы, правда? Нюанс в том, что, если бы Вова такое пообещал в 19 году, офигели бы даже голосовавшие за него украинские хипстеры. Их аргентинские побратимы, видимо, не в курсе, чем заканчивается голосование по приколу. А зря. Напомню, еще не так давно Аргентина была первой ассоциацией к слову дефолт – так "удачно" страну реформировали по лекалам МВФ и того самого "свободного" мира. Теперь, похоже, решили повторить. Можно констатировать – на несколько лет эта страна из наших проектов выпадет, тут очко в пользу Штатов. Впрочем, общий расклад на Глобальном Юге это вряд ли изменит, а он в целом далеко не в пользу увядающего гегемона.Политолог Малек Дудаков:Правый поворот Аргентины. Во втором туре президентских выборов победил правый популист Хавьер Милей - он набрал 55% голосов, на голову обойдя левых перонистов. Теперь у Аргентины появился свой Трамп и Больсонаро у власти - в момент глубокого экономического кризиса. Милей предлагал шоковую терапию для Аргентины - приватизацию экономики, урезание всех госрасходов на 15-20%, ликвидацию центробанка и отказ от песо, перейдя на доллар. Аргентинская экономика переживает тяжёлый период после дефолта 2020 года, с инфляцией выше 140%. Поэтому аргентинцы в итоге и пустились во все тяжкие. После победы Милея аргентинский песо стремительно обвалился на сером рынке. Если официальный курс к доллару составляет 350 песо, то в реальности его можно купить за 950-1000 песо. Разница почти трёхкратная. Во внешней политике Милей поддерживал отказ от кооперации с Китаем, Россией и Бразилией - в пользу США. Хотя Бразилия - главный торговый партнёр Аргентины, а Китай - ключевой инвестор. Американские хэдж-фонды могут стать главными бенефициарами его победы - задёшево скупив аргентинскую собственность. Членство Аргентины в БРИКС теперь тоже под вопросом. Но для проведения всех реформ Милею нужно как-то идти на уступки другим силам в парламенте. Его партия имеет лишь 8 мест из 72 в Сенате Аргентины, и меньше 40 из 257 в нижней палате. Очевидные союзники для Милея - правоцентристы, но они не спешат поддерживать все его радикальные начинания. Так что вполне может оказаться, что амбициозный план Милея по построению анархо-капитализма в одной отдельно взятой стране в итоге закончится ничем.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20230906/1049192767.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, зарубежье, аргентина, соцсети, россия, выборы, президентские выборы, латинская америка, брикс, олег ясинский, сергей марков, татьяна поп, малек дудаков, михаил чаплыга, елена панина
Эксклюзив, Зарубежье, Аргентина, соцсети, Россия, выборы, президентские выборы, Латинская Америка, БРИКС, Олег Ясинский, Сергей Марков, Татьяна Поп, Малек Дудаков, Михаил Чаплыга, Елена Панина

Фрик – это вам не клоун. Эксперты о новом президенте Аргентины

15:28 20.11.2023 (обновлено: 15:29 20.11.2023)
 
© AFP2023 / LUIS ROBAYO
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AFP2023 / LUIS ROBAYO
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Аргентине прошли президентские выборы. Победил эксцентричный политик Хавьер Милей. Кроме фантастических идей (отказа от национальной валюты и обязательного образования), Милей обещает выйти из БРИКС, куда страна подала заявку только в августе
Чем чреват резкий разворот вправо Аргентины, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Журналист Тарик Незалежко:
Украинизация Аргентины. Если Вам показалось, что на видео запечатлён пьяный в дрызг фанат Аллы Пугачевой, который растолкав охрану вылез на сцену во время концерта, то Вы....не правы.
На самом деле на кадрах новый президент Аргентины. Встречайте, в Аргентине на выборах президента победил либертарианец Хавьер Милей. Милей выступает за: Долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения. За отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Выступает против вступления Аргентины в БРИКС.
Не имею никаких сомнений, что данный персонаж будет так же успешен на посту президента, как и его аналоги Зеленский, Пашинян, Санду и т.д.
Журналист Олег Ясинский:
Идея демократии превращена неолиберальным капитализмом в мировую тиранию человеческой пошлости и идиотизма.
Новым президентом Аргентины только что был демократически избран Хавьер Милей - человек, предлагавший свободную торговлю детьми, сторонник уничтожения государства, отмены социальной защиты и любых проявлений гражданской солидарности.
Его обещания - освободить осужденных за преступления против человечности палачей аргентинской военной диктатуры, не допустить вступления Аргентины в БРИКС, разрыв отношений с "коммунистическими" Россией, Китаем и Бразилией и полная ориентация страны на США и Израиль, как "идеал свободы".
Предлагаемая миру системой модель демократии - это милеизация планеты. Вся власть люмпенам! - уточнил бы какой-нибудь новый антиМаркс. Если бы аргентинцы были динозаврами, они проголосовали бы за метеорит.
Карлос Макагньо интервью
6 сентября, 05:30
Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в АргентинуЗападная пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт из Аргентины Карлос Макагньо, который в течение многих лет изучает русский язык на "Официальных Курсах Русского Языка" (COR) в Аргентине
Политолог Максим Жаров:
Весьма примечателен тот факт, что только что избранного президента Аргентины суперпопулиста Хавьера Милея поздравил с победой Дональд Трамп. Американский истеблишмент клонирует "Трампов" по всему миру, создавая и расширяя с помощью такого рода политиков-эксцентриков зону нестабильности. В которой каждую отдельно взятую страну легче контролировать извне.
Однако тем и хороши политики-эксцентрики, что они не терпят эксклюзивного контроля за своим политическим поведением на посту главного по данной стране. Поэтому, как это ни парадоксально прозвучит, Хавьер Милей может быть полезен в качестве президента Аргентины и России тоже.
Надо просто подождать, пока он "перебесится" в своём показном либертарианстве первую половину своего президентского срока.
Политолог Сергей Марков:
Аргентина. Новый президент Милей настолько радикален, что многие в России не верят даже, что у него такая радикальная программа. Так мы вам добавим. Он сам ещё радикальнее.
Милей не женат, нет детей, не общается с родителями. Он живёт с 5ю большими собаками, мастифами. Единственный человек, кто ему близок - его сестра. Он католик, но очень сильно ругает Папу Римского. Он очень изучает Тору и хочет принять иудаизм. Его удерживает только требование ничего не делать в Шабад. Он психопат, ну или прикидывается.
Стиль Жириновского. Кроме описанного выше треша, он хочет разрешить любое оружие и запретить любые аборты. Это аргентинский Жириновский. Милей теперь побьёт в пиаре Зеленского. Все трое самовлюблённые гениальные пиарщики авантюристы. Милей - Жириновский - Зеленский.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Действительно, в ближайшие месяцы за Аргентиной будет наблюдать весь мир: получится у Милея или нет? И на фоне его обещаний сменить песо на доллар, разогнав свой ЦБ и дав Америке полный карт-бланш, та могла бы сотворить сейчас "маленькое экономическое чудо" — сделать из Аргентины конфетку, превратить в витрину проамериканского экономического либерализма.
Но пойдёт ли на это администрация США, как никогда нуждающаяся в притоке денег? Готовы ли вложиться в Аргентину глобалистские элиты и транснациональные компании? Или они и там продолжат делать то, чем занимались всегда — созданием хаоса и выкачиванием дармовых ресурсов, — дёргая за нитки местного демагога с "путевкой в жизнь" от HSBC?
Тут впору вспомнить притчу из одного американского фильма — грубую, но жизненную. Когда-то, давным-давно, женщина собирала хворост и нашла ядовитую змею, замёрзшую в снегу. Она взяла змею домой и выходила её. И вот однажды змея укусила её в щеку. Умирая, женщина спросила змею: "Зачем ты это сделала?". И змея ответила: "Послушай. Ты же знала, что я змея".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
13:18
Кремль отреагировал на заявления нового президента Аргентины о РоссииВ Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового президента Аргентины Хавьера Милея, который высказывался за прекращение сотрудничества с Россией. Об этом заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Общественный деятель Татьяна Поп:
А тем временем, друзья, в Латинской Америке появился свой Зеленский. На видео вы видите победившего на выборах нового президента Аргентины Хавьера Милей. Он уже пообещал не вести страну в БРИКС, поссориться с Китаем и Россией, дружить со "свободным" миром, а также разогнать местный Центробанк и ввести доллар США вместо национальной валюты.
Знакомые симптомы, правда? Нюанс в том, что, если бы Вова такое пообещал в 19 году, офигели бы даже голосовавшие за него украинские хипстеры. Их аргентинские побратимы, видимо, не в курсе, чем заканчивается голосование по приколу. А зря.
Напомню, еще не так давно Аргентина была первой ассоциацией к слову дефолт – так "удачно" страну реформировали по лекалам МВФ и того самого "свободного" мира. Теперь, похоже, решили повторить. Можно констатировать – на несколько лет эта страна из наших проектов выпадет, тут очко в пользу Штатов.
Впрочем, общий расклад на Глобальном Юге это вряд ли изменит, а он в целом далеко не в пользу увядающего гегемона.
Политолог Малек Дудаков:
Правый поворот Аргентины. Во втором туре президентских выборов победил правый популист Хавьер Милей - он набрал 55% голосов, на голову обойдя левых перонистов. Теперь у Аргентины появился свой Трамп и Больсонаро у власти - в момент глубокого экономического кризиса.
Милей предлагал шоковую терапию для Аргентины - приватизацию экономики, урезание всех госрасходов на 15-20%, ликвидацию центробанка и отказ от песо, перейдя на доллар. Аргентинская экономика переживает тяжёлый период после дефолта 2020 года, с инфляцией выше 140%. Поэтому аргентинцы в итоге и пустились во все тяжкие.
После победы Милея аргентинский песо стремительно обвалился на сером рынке. Если официальный курс к доллару составляет 350 песо, то в реальности его можно купить за 950-1000 песо. Разница почти трёхкратная.
Во внешней политике Милей поддерживал отказ от кооперации с Китаем, Россией и Бразилией - в пользу США. Хотя Бразилия - главный торговый партнёр Аргентины, а Китай - ключевой инвестор. Американские хэдж-фонды могут стать главными бенефициарами его победы - задёшево скупив аргентинскую собственность.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 15:55
БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20 Саммит "Большой Двадцатки" в Нью-Дели завершился подписанием итоговой декларации. Под документом поставили подписи все страны, в том числе США и Россия. Совместное коммюнике двадцати крупнейших экономик мира может стать ориентиром для решений на предстоящей Генассамблее ООН
Членство Аргентины в БРИКС теперь тоже под вопросом. Но для проведения всех реформ Милею нужно как-то идти на уступки другим силам в парламенте. Его партия имеет лишь 8 мест из 72 в Сенате Аргентины, и меньше 40 из 257 в нижней палате.
Очевидные союзники для Милея - правоцентристы, но они не спешат поддерживать все его радикальные начинания. Так что вполне может оказаться, что амбициозный план Милея по построению анархо-капитализма в одной отдельно взятой стране в итоге закончится ничем.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЗарубежьеАргентинасоцсетиРоссиявыборыпрезидентские выборыЛатинская АмерикаБРИКСОлег ЯсинскийСергей МарковТатьяна ПопМалек ДудаковМихаил ЧаплыгаЕлена Панина
 
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