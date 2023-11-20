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Кремль отреагировал на заявления нового президента Аргентины о России

Кремль отреагировал на заявления нового президента Аргентины о России - 20.11.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на заявления нового президента Аргентины о России

В Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового президента Аргентины Хавьера Милея, который высказывался за прекращение сотрудничества с Россией. Об этом заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-11-20T13:18

2023-11-20T13:18

2023-11-20T13:18

аргентина

президент

кремль

новости

дмитрий песков

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"Мы, разумеется, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин (Хавьер) Милей делал в ходе избирательной компании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия уважительно относится к выбору народа Аргентины, где прошли выборы президента.По его словам, Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной.Накануне Милей победил на выборах президента. Он не женат и не имеет детей. Лучшими друзьями политика являются его собаки, которых он называет своими детьми и которым он высказал благодарность за победу на праймериз. Все питомцы носят имена известных экономистов. По утверждению автора книги о политике, он также продолжает общаться через ветеринара-медиума с псом Конаном, который умер в 2017 году.Милей пришел в политику недавно, присоединившись к Либертарианской партии в 2019 году. С 2021 года был депутатом. Однако часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист.Милей предлагает радикальные меры — выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года достигла 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

https://ukraina.ru/20230906/1049192767.html

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аргентина, президент, кремль, новости, дмитрий песков