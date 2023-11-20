Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией - 20.11.2023 Украина.ру
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Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией
Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией - 20.11.2023 Украина.ру
Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией
Четыре пограничных перехода власти Финляндии уже закрыли 18 ноября, теперь рассматривается возможность закрытия четырех оставшихся, которые находятся на севере страны
2023-11-20T12:34
2023-11-20T12:34
новости
финляндия
россия
граница
кпп
закрытие
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Четыре оставшиеся КПП на границе с Россией Финляндия готова закрыть в ночь на 22 ноября. Об этом сообщила газета IltaLehti.Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.В посольстве России в Хельсинки РИА Новости заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Российским гражданам, владеющим имуществом в Финляндии, отсутствие возможности въехать в страну грозит изъятием недвижимости. Финское правительство планирует до 2027 года разрешить изъятие собственности у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.Как сообщало издание Украина.ру, Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
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новости, финляндия, россия, граница, кпп, закрытие
Новости, Финляндия, Россия, граница, КПП, закрытие

Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией

12:34 20.11.2023
 
© Погрануправление ФСБ РФРоссийско-финская граница
Российско-финская граница
© Погрануправление ФСБ РФ
Читать в
Четыре пограничных перехода власти Финляндии уже закрыли 18 ноября, теперь рассматривается возможность закрытия четырех оставшихся, которые находятся на севере страны
Четыре оставшиеся КПП на границе с Россией Финляндия готова закрыть в ночь на 22 ноября. Об этом сообщила газета IltaLehti.
Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.
В посольстве России в Хельсинки РИА Новости заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.
Российским гражданам, владеющим имуществом в Финляндии, отсутствие возможности въехать в страну грозит изъятием недвижимости. Финское правительство планирует до 2027 года разрешить изъятие собственности у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
Как сообщало издание Украина.ру, Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
 
НовостиФинляндияРоссияграницаКППзакрытие
 
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