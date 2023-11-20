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В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды

В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды - 20.11.2023 Украина.ру

В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды

В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики

2023-11-20T10:32

2023-11-20T10:32

2023-11-20T10:32

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В министерстве подчеркнули, что энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега.Оперативно-выездные бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают возвращать свет в дома жителей Республики, обеспечивать электроэнергией социальные и промышленные объекты.

https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html

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новости, россия, донецкая народная республика, днр, электроэнергия, обесточивание, обстрелы, непогода