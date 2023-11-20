https://ukraina.ru/20231120/1051157663.html
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды - 20.11.2023 Украина.ру
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики
2023-11-20T10:32
2023-11-20T10:32
2023-11-20T10:32
новости
россия
донецкая народная республика
днр
электроэнергия
обесточивание
обстрелы
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В министерстве подчеркнули, что энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега.Оперативно-выездные бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают возвращать свет в дома жителей Республики, обеспечивать электроэнергией социальные и промышленные объекты.
https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, днр, электроэнергия, обесточивание, обстрелы, непогода
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, электроэнергия, обесточивание, обстрелы, непогода
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики