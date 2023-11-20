В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды - 20.11.2023 Украина.ру
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В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды - 20.11.2023 Украина.ру
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики
2023-11-20T10:32
2023-11-20T10:32
новости
россия
донецкая народная республика
днр
электроэнергия
обесточивание
обстрелы
непогода
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В министерстве подчеркнули, что энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега.Оперативно-выездные бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают возвращать свет в дома жителей Республики, обеспечивать электроэнергией социальные и промышленные объекты.
https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, электроэнергия, обесточивание, обстрелы, непогода
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, электроэнергия, обесточивание, обстрелы, непогода

В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды

10:32 20.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики

"По состоянию на 7:00 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 400 трансформаторных подстанций, 19231 бытовой абонент", - сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега.
Оперативно-выездные бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают возвращать свет в дома жителей Республики, обеспечивать электроэнергией социальные и промышленные объекты.
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 12:32
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в ДонецкеВСУ сбросили в Донецке боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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