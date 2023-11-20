https://ukraina.ru/20231120/1051155411.html

Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине

Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине

Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости

2023-11-20T08:50

2023-11-20T08:50

2023-11-20T08:51

британия

наемники

зарубежье

мид рф

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_7ab83ac311dc30385faacaa9f454c96b.jpg.webp

"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он.По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".Однако участие Британии в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства, которых уже более 30 тысяч человек.По словам дипломата, подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям."Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. <...> Регулярно напоминаем англичанам, что... направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил он.

https://ukraina.ru/20231119/1051149805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, наемники, зарубежье, мид рф, новости, украина