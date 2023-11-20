Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
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Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
2023-11-20T08:50
2023-11-20T08:51
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"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он.По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".Однако участие Британии в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства, которых уже более 30 тысяч человек.По словам дипломата, подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям."Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. &lt;...&gt; Регулярно напоминаем англичанам, что... направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил он.
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британия, наемники, зарубежье, мид рф, новости, украина
Британия, наемники, Зарубежье, МИД РФ, Новости, Украина

Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине

08:50 20.11.2023 (обновлено: 08:51 20.11.2023)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он.
По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".
Однако участие Британии в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства, которых уже более 30 тысяч человек.
"Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны", - сказал он.
По словам дипломата, подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.
"Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. <...> Регулярно напоминаем англичанам, что... направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил он.
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