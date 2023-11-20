https://ukraina.ru/20231120/1051155411.html
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине - 20.11.2023 Украина.ру
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
2023-11-20T08:50
2023-11-20T08:50
2023-11-20T08:51
британия
наемники
зарубежье
мид рф
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_7ab83ac311dc30385faacaa9f454c96b.jpg.webp
"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он.По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".Однако участие Британии в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства, которых уже более 30 тысяч человек.По словам дипломата, подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям."Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. <...> Регулярно напоминаем англичанам, что... направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил он.
https://ukraina.ru/20231119/1051149805.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_c58a168e028c38ac2fceca8d65a8529d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
британия, наемники, зарубежье, мид рф, новости, украина
Британия, наемники, Зарубежье, МИД РФ, Новости, Украина
Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
08:50 20.11.2023 (обновлено: 08:51 20.11.2023)
Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он.
По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".
Однако участие Британии в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства, которых уже более 30 тысяч человек.
"Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны", - сказал он.
По словам дипломата, подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.
"Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. <...> Регулярно напоминаем англичанам, что... направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил он.