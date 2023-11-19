https://ukraina.ru/20231119/1051151192.html
Стали известны условия повторения Майдана на Украине
Стали известны условия повторения Майдана на Украине - 19.11.2023 Украина.ру
Стали известны условия повторения Майдана на Украине
В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что у РФ якобы есть план устроить "Майдан-3" на Украине и поменять руководство страны. Украинское издание "Страна" поговорило с экспертами, насколько в действительности возможен такой сценарий
2023-11-19T20:45
2023-11-19T20:45
2023-11-19T20:50
новости
новости украины
майдан
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103246/89/1032468924_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_adb421902a8f0f3339a0c3ae705f6033.jpg
Заявления Зеленского, опубликованные Bloomberg, ожидаемо обратили на себя внимание в связи с приближающейся 10-й годовщиной Евромайдана – 21 ноября 2013 года. При этом мнения на этот счет разделились. Некоторым не понравилась сама формулировка президента, которую можно трактовать, что Майданы на Украине организовывала Москва (раз в планах указан "Майдан 3")."Ни первый, ни второй Майдан (то есть Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан - Ред.) не были каким-то технологиями России, потому что это был народный протест против как раз пророссийского режима Януковича. Поэтому и третий Майдан не может называться технологией России", – написал сказал журналист, участник протестов 2013-14 годов Юрий Бутусов. Бутусов призвал Зеленского извиниться за свое заявление.Издание "Страна" считает, что любые протесты, если они рассчитаны на успех, должны опираться на значительную народную поддержку. Но в нынешней ситуации на людей накладывает отпечаток военное положение. "Действует военное положение, во время которого протесты запрещены. Так что не думаю, что с плакатами с опасными для власти призывами кто-то выйдет", – комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что в обществе царят в отношении власти противоречивые чувства. С одной стороны, люди не критикуют публично власть, потому что идут военные действия, но "процветает кухонное диссидентство".По его мнению, таким образом Зеленский заявлением о якобы подготовке "Майдана-3" мог сыграть на опережение.С другой стороны – уровень поддержки президента остается достаточным высоким, хотя критические настроения растут.Бортник также допускает, что проблемы с западным финансированием, как и вообще рост скептических настроений в элитах Запада по поводу перспектив войны могли дать почву Зеленскому на прогноз о свержении.По его словам, акцент на своем свержении Зеленский делает намеренно, он подчеркивает, что с другим президентом в военном конфликте проиграет не только Украина, но и Запад.Если не учитывать большую политику, то продолжение военных действий может привести к ухудшению экономической ситуации, а это может спровоцировать массовое недовольство населения.Кроме того, уже давно в политических кругах существует конспирологическая теория. Согласно ей, заявления Запада о сокращении помощи – это лишь способ дать понять Зеленскому, что ему пора уходить. Либо через поражение на выборах, либо просто через отставку и передачу власти другим людям. Также много говорят и о противоречиях между военным и политическим руководством Украины, проявлением которой стала статья Залужного в журнале Economist и резкая реакция на нее со стороны Офиса президента. Все это дает почву для прогнозов о чуть ли не возможности военного переворота.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103246/89/1032468924_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6ef3dbf5251bfefaa91d5eced1213078.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, майдан, владимир зеленский
Стали известны условия повторения Майдана на Украине
20:45 19.11.2023 (обновлено: 20:50 19.11.2023)
В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что у РФ якобы есть план устроить "Майдан-3" на Украине и поменять руководство страны. Украинское издание "Страна" поговорило с экспертами, насколько в действительности возможен такой сценарий
Заявления Зеленского, опубликованные Bloomberg, ожидаемо обратили на себя внимание в связи с приближающейся 10-й годовщиной Евромайдана – 21 ноября 2013 года. При этом мнения на этот счет разделились. Некоторым не понравилась сама формулировка президента, которую можно трактовать, что Майданы на Украине организовывала Москва (раз в планах указан "Майдан 3").
"Майдан никогда не был и не будет российской технологией", –заявил активный участник Евромайдана, а сегодня народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.
"Ни первый, ни второй Майдан (то есть Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан - Ред.) не были каким-то технологиями России, потому что это был народный протест против как раз пророссийского режима Януковича. Поэтому и третий Майдан не может называться технологией России", – написал сказал журналист, участник протестов 2013-14 годов Юрий Бутусов. Бутусов призвал Зеленского извиниться за свое заявление.
Издание "Страна" считает, что любые протесты, если они рассчитаны на успех, должны опираться на значительную народную поддержку. Но в нынешней ситуации на людей накладывает отпечаток военное положение.
"Действует военное положение, во время которого протесты запрещены. Так что не думаю, что с плакатами с опасными для власти призывами кто-то выйдет", – комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".
В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что в обществе царят в отношении власти противоречивые чувства. С одной стороны, люди не критикуют публично власть, потому что идут военные действия, но "процветает кухонное диссидентство".
"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", - комментирует эксперт.
По его мнению, таким образом Зеленский заявлением о якобы подготовке "Майдана-3" мог сыграть на опережение.
С другой стороны – уровень поддержки президента остается достаточным высоким, хотя критические настроения растут.
Бортник также допускает, что проблемы с западным финансированием, как и вообще рост скептических настроений в элитах Запада по поводу перспектив войны могли дать почву Зеленскому на прогноз о свержении.
"Президент дает понять, что только сохранение помощи Запада, а еще лучше ее расширение – позволит избежать такой ситуации. Это заявление можно считать "продолжением" сказанной тоже Bloomberg фразы, что без поддержки мы – то есть Украина –
отступим. А немногим ранее в другом интервью он сказал, что если Запад не будет помогать, Киев проиграет войну. Иначе говоря, это попытка оказать давление на западных союзников", - говорит Бортник.
По его словам, акцент на своем свержении Зеленский делает намеренно, он подчеркивает, что с другим президентом в военном конфликте проиграет не только Украина, но и Запад.
Если не учитывать большую политику, то продолжение военных действий может привести к ухудшению экономической ситуации, а это может спровоцировать массовое недовольство населения.
Кроме того, уже давно в политических кругах существует конспирологическая теория. Согласно ей, заявления Запада о сокращении помощи – это лишь способ дать понять Зеленскому, что ему пора уходить. Либо через поражение на выборах, либо просто через отставку и передачу власти другим людям.
"Есть и ответвление этой теории – что у Запада нет пока четкого понимания, что Зеленский должен уйти, однако такое понимание у Вашингтона усиленно пытаются сформировать внутренние враги украинского президента и их лоббисты в США. Их тезис такой: "Зеленский коррумпирован и неэффективен, а потому поменяйте его на нас, и мы сможет запустить экономику и меньше зависеть от западной помощи", – пишет "Страна".
Также много говорят и о противоречиях между военным и политическим руководством Украины, проявлением которой стала статья Залужного в журнале Economist и резкая реакция на нее со стороны Офиса президента. Все это дает почву для прогнозов о чуть ли не возможности военного переворота.