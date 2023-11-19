https://ukraina.ru/20231119/1051151192.html

Стали известны условия повторения Майдана на Украине

Стали известны условия повторения Майдана на Украине - 19.11.2023 Украина.ру

Стали известны условия повторения Майдана на Украине

В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что у РФ якобы есть план устроить "Майдан-3" на Украине и поменять руководство страны. Украинское издание "Страна" поговорило с экспертами, насколько в действительности возможен такой сценарий

2023-11-19T20:45

2023-11-19T20:45

2023-11-19T20:50

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владимир зеленский

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Заявления Зеленского, опубликованные Bloomberg, ожидаемо обратили на себя внимание в связи с приближающейся 10-й годовщиной Евромайдана – 21 ноября 2013 года. При этом мнения на этот счет разделились. Некоторым не понравилась сама формулировка президента, которую можно трактовать, что Майданы на Украине организовывала Москва (раз в планах указан "Майдан 3")."Ни первый, ни второй Майдан (то есть Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан - Ред.) не были каким-то технологиями России, потому что это был народный протест против как раз пророссийского режима Януковича. Поэтому и третий Майдан не может называться технологией России", – написал сказал журналист, участник протестов 2013-14 годов Юрий Бутусов. Бутусов призвал Зеленского извиниться за свое заявление.Издание "Страна" считает, что любые протесты, если они рассчитаны на успех, должны опираться на значительную народную поддержку. Но в нынешней ситуации на людей накладывает отпечаток военное положение. "Действует военное положение, во время которого протесты запрещены. Так что не думаю, что с плакатами с опасными для власти призывами кто-то выйдет", – комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что в обществе царят в отношении власти противоречивые чувства. С одной стороны, люди не критикуют публично власть, потому что идут военные действия, но "процветает кухонное диссидентство".По его мнению, таким образом Зеленский заявлением о якобы подготовке "Майдана-3" мог сыграть на опережение.С другой стороны – уровень поддержки президента остается достаточным высоким, хотя критические настроения растут.Бортник также допускает, что проблемы с западным финансированием, как и вообще рост скептических настроений в элитах Запада по поводу перспектив войны могли дать почву Зеленскому на прогноз о свержении.По его словам, акцент на своем свержении Зеленский делает намеренно, он подчеркивает, что с другим президентом в военном конфликте проиграет не только Украина, но и Запад.Если не учитывать большую политику, то продолжение военных действий может привести к ухудшению экономической ситуации, а это может спровоцировать массовое недовольство населения.Кроме того, уже давно в политических кругах существует конспирологическая теория. Согласно ей, заявления Запада о сокращении помощи – это лишь способ дать понять Зеленскому, что ему пора уходить. Либо через поражение на выборах, либо просто через отставку и передачу власти другим людям. Также много говорят и о противоречиях между военным и политическим руководством Украины, проявлением которой стала статья Залужного в журнале Economist и резкая реакция на нее со стороны Офиса президента. Все это дает почву для прогнозов о чуть ли не возможности военного переворота.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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