ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области - 19.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области - 19.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
Повреждено около десятка строений, сообщает Телеграм-канал правительства Курской области
2023-11-19T20:07
2023-11-19T20:08
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Днём воскресенья, 19 ноября, со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Село расположено в 140 м от границы с Сумской областью Украины."Всего насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.
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Новости, Новости Украины, Курская область, ВСУ

ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

20:07 19.11.2023 (обновлено: 20:08 19.11.2023)
 
© Правительство Курской областиВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
© Правительство Курской области
Читать в
Повреждено около десятка строений, сообщает Телеграм-канал правительства Курской области
Днём воскресенья, 19 ноября, со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Село расположено в 140 м от границы с Сумской областью Украины.
"Всего насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.
09:56
ВСУ обстреляли российский посёлок РовенькиПосёлок Ровеньки обстрелян ВСУ. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
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Заголовок открываемого материала
20:07ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
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