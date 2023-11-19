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ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области - 19.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

Повреждено около десятка строений, сообщает Телеграм-канал правительства Курской области

2023-11-19T20:07

2023-11-19T20:07

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Днём воскресенья, 19 ноября, со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Село расположено в 140 м от границы с Сумской областью Украины."Всего насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.

https://ukraina.ru/20231119/1051145815.html

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