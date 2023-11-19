https://ukraina.ru/20231119/1051150663.html

NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества

NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества - 19.11.2023 Украина.ру

NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества

Предполагается, что итоговое решение по этим вопроса будет принято до ухода конгрессменов на каникулы, сообщает NBC News

2023-11-19T19:34

2023-11-19T19:34

2023-11-19T19:35

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Пакеты помощи Украине и Израилю, а также изменения иммиграционной системы США Конгресс намерен утвердить до конца года. Ожидается, что законодатели примут решения по этим вопросам до ухода на рождественские каникулы 25 декабря.Финансирование военной поддержки Израиля и Украины будет приниматься отдельно. В первом случае ожидается индивидуальная помощь. В пакет помощи Украине будут включены также расходы на контроль над южной границей США.Руководство Палаты представителей поддержало законопроект, предлагающий найти средства на помощь Израилю за счет сокращения бюджетов нескольких федеральных ведомств, в том числе налогового. Белый дом и демократы в Сенате сочли это предложение нецелесообразным и отклонили его.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер надеется, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто, проработка спорных вопросов начнется после Дня Благодарения – после 23 ноября.

https://ukraina.ru/20231117/1051114096.html

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новости украины, новости, израиль, военная помощь, сша, конгресс сша