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NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества - 19.11.2023 Украина.ру
NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
Предполагается, что итоговое решение по этим вопроса будет принято до ухода конгрессменов на каникулы, сообщает NBC News
2023-11-19T19:34
2023-11-19T19:34
2023-11-19T19:35
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Пакеты помощи Украине и Израилю, а также изменения иммиграционной системы США Конгресс намерен утвердить до конца года. Ожидается, что законодатели примут решения по этим вопросам до ухода на рождественские каникулы 25 декабря.Финансирование военной поддержки Израиля и Украины будет приниматься отдельно. В первом случае ожидается индивидуальная помощь. В пакет помощи Украине будут включены также расходы на контроль над южной границей США.Руководство Палаты представителей поддержало законопроект, предлагающий найти средства на помощь Израилю за счет сокращения бюджетов нескольких федеральных ведомств, в том числе налогового. Белый дом и демократы в Сенате сочли это предложение нецелесообразным и отклонили его.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер надеется, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто, проработка спорных вопросов начнется после Дня Благодарения – после 23 ноября.
https://ukraina.ru/20231117/1051114096.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости украины, новости, израиль, военная помощь, сша, конгресс сша
Новости Украины, Новости, Израиль, военная помощь, США, Конгресс США
NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
19:34 19.11.2023 (обновлено: 19:35 19.11.2023)
Предполагается, что итоговое решение по этим вопроса будет принято до ухода конгрессменов на каникулы, сообщает NBC News
Пакеты помощи Украине и Израилю, а также изменения иммиграционной системы США Конгресс намерен утвердить до конца года. Ожидается, что законодатели примут решения по этим вопросам до ухода на рождественские каникулы 25 декабря.
Финансирование военной поддержки Израиля и Украины будет приниматься отдельно. В первом случае ожидается индивидуальная помощь. В пакет помощи Украине будут включены также расходы на контроль над южной границей США.
Руководство Палаты представителей поддержало законопроект, предлагающий найти средства на помощь Израилю за счет сокращения бюджетов нескольких федеральных ведомств, в том числе налогового. Белый дом и демократы в Сенате сочли это предложение нецелесообразным и отклонили его.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер надеется, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто, проработка спорных вопросов начнется после Дня Благодарения – после 23 ноября.