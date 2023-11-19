NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества - 19.11.2023 Украина.ру
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NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества - 19.11.2023 Украина.ру
NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества
Предполагается, что итоговое решение по этим вопроса будет принято до ухода конгрессменов на каникулы, сообщает NBC News
2023-11-19T19:34
2023-11-19T19:35
новости украины
новости
израиль
военная помощь
сша
конгресс сша
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Пакеты помощи Украине и Израилю, а также изменения иммиграционной системы США Конгресс намерен утвердить до конца года. Ожидается, что законодатели примут решения по этим вопросам до ухода на рождественские каникулы 25 декабря.Финансирование военной поддержки Израиля и Украины будет приниматься отдельно. В первом случае ожидается индивидуальная помощь. В пакет помощи Украине будут включены также расходы на контроль над южной границей США.Руководство Палаты представителей поддержало законопроект, предлагающий найти средства на помощь Израилю за счет сокращения бюджетов нескольких федеральных ведомств, в том числе налогового. Белый дом и демократы в Сенате сочли это предложение нецелесообразным и отклонили его.Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер надеется, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто, проработка спорных вопросов начнется после Дня Благодарения – после 23 ноября.
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новости украины, новости, израиль, военная помощь, сша, конгресс сша
Новости Украины, Новости, Израиль, военная помощь, США, Конгресс США

NBC News: Пакеты помощи Украине и Израилю США утвердят до Рождества

19:34 19.11.2023 (обновлено: 19:35 19.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Израиля и Украины
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Предполагается, что итоговое решение по этим вопроса будет принято до ухода конгрессменов на каникулы, сообщает NBC News
Пакеты помощи Украине и Израилю, а также изменения иммиграционной системы США Конгресс намерен утвердить до конца года. Ожидается, что законодатели примут решения по этим вопросам до ухода на рождественские каникулы 25 декабря.
Финансирование военной поддержки Израиля и Украины будет приниматься отдельно. В первом случае ожидается индивидуальная помощь. В пакет помощи Украине будут включены также расходы на контроль над южной границей США.
Руководство Палаты представителей поддержало законопроект, предлагающий найти средства на помощь Израилю за счет сокращения бюджетов нескольких федеральных ведомств, в том числе налогового. Белый дом и демократы в Сенате сочли это предложение нецелесообразным и отклонили его.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер надеется, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто, проработка спорных вопросов начнется после Дня Благодарения – после 23 ноября.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 12:53
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи УкраинеЗаместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине
 
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