https://ukraina.ru/20231119/1051150552.html

Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Финляндия начала строить забор на границе с Россией - 19.11.2023 Украина.ру

Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Временные заграждения начали возводить на пограничном пункте Вартиус, сообщает Yle

2023-11-19T18:32

2023-11-19T18:32

2023-11-19T18:32

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Помощь в строительстве заграждения польским пограничникам оказывают Вооруженные силы.Руководство пограничной службы сообщает, что в субботу убежище запросили 67 человек. Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.

https://ukraina.ru/20231116/1051084947.html

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2023

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новости, финляндия, граница, государственная граница