Финляндия начала строить забор на границе с Россией
© Погрануправление ФСБ РФРоссийско-финская граница
© Погрануправление ФСБ РФ
Временные заграждения начали возводить на пограничном пункте Вартиус, сообщает Yle
Помощь в строительстве заграждения польским пограничникам оказывают Вооруженные силы.
"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – пояснил начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.
Руководство пограничной службы сообщает, что в субботу убежище запросили 67 человек. Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.