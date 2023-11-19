Финляндия начала строить забор на границе с Россией - 19.11.2023 Украина.ру
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Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Финляндия начала строить забор на границе с Россией - 19.11.2023 Украина.ру
Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Временные заграждения начали возводить на пограничном пункте Вартиус, сообщает Yle
2023-11-19T18:32
2023-11-19T18:32
новости
финляндия
граница
государственная граница
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Помощь в строительстве заграждения польским пограничникам оказывают Вооруженные силы.Руководство пограничной службы сообщает, что в субботу убежище запросили 67 человек. Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.
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новости, финляндия, граница, государственная граница
Новости, Финляндия, граница, государственная граница

Финляндия начала строить забор на границе с Россией

18:32 19.11.2023
 
© Погрануправление ФСБ РФРоссийско-финская граница
Российско-финская граница
© Погрануправление ФСБ РФ
Читать в
Временные заграждения начали возводить на пограничном пункте Вартиус, сообщает Yle
Помощь в строительстве заграждения польским пограничникам оказывают Вооруженные силы.
"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – пояснил начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.
Руководство пограничной службы сообщает, что в субботу убежище запросили 67 человек. Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.
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