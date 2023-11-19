https://ukraina.ru/20231119/1051150228.html

Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине

Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине - 19.11.2023 Украина.ру

Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине

На Украину прибыл сирота из Мариуполя Богдан Ермохин, судьбой которого занимались чиновники в России и на Украине

2023-11-19T18:30

2023-11-19T18:30

2023-11-19T18:30

эксклюзив

хроники

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О том, что Ермохин отправился на воссоединение с двоюродной сестрой, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова."Неоднократно писала о Богдане Ермохине, которого в 2022 году безнадзорным в Мариуполе обнаружили наши военные, а потом мальчик с его согласия был устроен под опеку в российскую семью. Знаю, что за его судьбой следят многие. Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток", - написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.Она отметила, что для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи россияне последовательно взаимодействовали с украинской стороной."Детали прорабатывали вместе с моей коллегой – Уполномочённым по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию", - указала детский омбудсмен.Кроме того, по её словам, традиционно помогли Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. Также Львова-Белова поблагодарила за участие в процессе воссоединения и гуманитарного диалога кардинала Маттео Дзуппи и представителей Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.Она передала слова приёмной матери Богдана."Моя задача была заботиться, кормить, одевать, обувать и любить – дарить любовь. Они все (дети - Ред.) свои, все родные", – рассказала та.Также детский омбудсмен поздравила самого Ермохина, которому 19 ноября исполнилось 18 лет. Львова-Белова пожелала ему "успехов и верных людей рядом".Российский омбудсмен Москалькова отметила, что к ней обращался за содействием её украинский коллега Дмитрий Лубинец."Надеемся, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении наших детей и взрослых со своими родными в России", - также заявила Москалькова.О возвращении Ермохина, умолчав о роли россиян, сообщила и украинская сторона."Это произошло в рамках реализации утверждённого плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.По его словам, Ерхоин ранее обратился лично к президенту Украины Зеленскому с просьбой помочь ему выехать на Украину."Мы были в постоянной коммуникации с Богданом и он уже на Украине, рядом со своей сестрой", - отметил Ермак.Он отметил "слаженную работу команды Офиса [президента] и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца"."Благодарим наших партнёром из государства Катар и международной организации ЮНИСЕФ", - написал Ермак в своём телеграм-канале.О роли россиян, а также Ватикана Ермак умолчал.Украинский омбудсмен Лубинец всё же упомянул российских коллег."Возвращение произошло во взаимодействии с государством Катар, Юнисеф, посольством Украины в Белоруссии по результатам переговоров с российской стороной. Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса благотворительный фонд Orphans Feeding Foundation, в частности соосновательницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГПСУ за содействие в работе", - написал Лубинец в своём телеграм-канале.При этом он также не рассказал о роли Ватикана.Что касается самого Ермохина, то его выступление у себя в телеграм-канале разместила Львова-Белова."Хочу сказать "Спасибо!" всем, кто помог. Они здесь (в России — Ред.) меня любили. Всё было хорошо. Но вот так я захотел. Спасибо всем большое. До встречи", - заявил Ермохин накануне вечером в Москве.Таким образом Россия помогает желающим отправиться на Украину детям воссоединиться с семьями.Примечательно, что на Украине действует военное положение, из-за чего мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Тем временем всё громче раздаются голоса военных, требующих снизить возрастную планку для мобилизации."Нам нужно проводить мобилизацию более широкую. И причём мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов <...> Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны! Они подходят? Подходят! Они что: не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рождён для войны", - заявил в интервью Наталье Мосейчук командир роты 3-й ошбр Пётр Горбатенко, известный под позывным "Ролло".Популярные на Украине телеграм-каналы сообщают о том, что власти планируют ужесточать мобилизацию. И это при том, что мобилизационный потенциал страны — не бесконечен."На Украине продолжается "охота" за гражданами призывного возраста. Военкомы гребут всех подряд, включая больных и увечных граждан, стараясь выполнить план, но в ВСУ таким положением дел не сказать, чтобы очень довольны. Дело в том, что "добровольцы" в Украине уже давно перевелись (кто-то погиб, кто-то стал инвалидом из-за ранения, а кто-то получил психические травмы), и сейчас командиры ВСУ получают плохо мотивированных и недоученных гражданских, не только неспособных выполнить боевые задачи, но и ставящих под угрозу своих товарищей по оружию. В то же время мобилизационный ресурс в Украине фактически на исходе — на длительные боевые действия военнообязанных в стране не хватит. Украинские эксперты отмечают, что общий мобилизационный ресурс в стране — около 1,8 млн человек (при конкретной тотальной мобилизации). При этом уже сейчас в украинской армии порядка миллиона человек и еще 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, которые тоже в своем роде мобилизованные — полиция, СБУ, госслужащие, МЧС и так далее. То есть, мобилизационный ресурс Украины может быть исчерпан уже в начале/середине 2024 года", - писал 18 ноября телеграм-канал "Резидент".Одновременно страну пытаются покинуть мужчины, которые не желают быть мобилизованными и принимать участие в боевых действиях.Так, в начале сентября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, по её подсчётам, с 24 февраля 2022 года было бболее 20 тыс. неуспешных попыток пересечь границу."Больше всего случаев фиксируется при попытке пересечь границу в зелёном участке, то есть за пределами пунктов пропуска. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы. С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей.При этом больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксировали на границе с Румынией и Молдавией.Точное количество всех успешных побегов из страны, включая выезд по системе "Шлях" ("Путь" - Ред.), которая даёт право выехать волонтёрам, и невозвращение после этого, в ГПСУ не назвали.

https://ukraina.ru/20231119/1051147767.html

https://ukraina.ru/20231119/1051145456.html

https://ukraina.ru/20231118/1051143469.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники