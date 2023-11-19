Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине - 19.11.2023 Украина.ру
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Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине
Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине - 19.11.2023 Украина.ру
Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине
На Украину прибыл сирота из Мариуполя Богдан Ермохин, судьбой которого занимались чиновники в России и на Украине
2023-11-19T18:30
2023-11-19T18:30
эксклюзив
хроники
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О том, что Ермохин отправился на воссоединение с двоюродной сестрой, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова."Неоднократно писала о Богдане Ермохине, которого в 2022 году безнадзорным в Мариуполе обнаружили наши военные, а потом мальчик с его согласия был устроен под опеку в российскую семью. Знаю, что за его судьбой следят многие. Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток", - написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.Она отметила, что для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи россияне последовательно взаимодействовали с украинской стороной."Детали прорабатывали вместе с моей коллегой – Уполномочённым по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию", - указала детский омбудсмен.Кроме того, по её словам, традиционно помогли Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. Также Львова-Белова поблагодарила за участие в процессе воссоединения и гуманитарного диалога кардинала Маттео Дзуппи и представителей Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.Она передала слова приёмной матери Богдана."Моя задача была заботиться, кормить, одевать, обувать и любить – дарить любовь. Они все (дети - Ред.) свои, все родные", – рассказала та.Также детский омбудсмен поздравила самого Ермохина, которому 19 ноября исполнилось 18 лет. Львова-Белова пожелала ему "успехов и верных людей рядом".Российский омбудсмен Москалькова отметила, что к ней обращался за содействием её украинский коллега Дмитрий Лубинец."Надеемся, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении наших детей и взрослых со своими родными в России", - также заявила Москалькова.О возвращении Ермохина, умолчав о роли россиян, сообщила и украинская сторона."Это произошло в рамках реализации утверждённого плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.По его словам, Ерхоин ранее обратился лично к президенту Украины Зеленскому с просьбой помочь ему выехать на Украину."Мы были в постоянной коммуникации с Богданом и он уже на Украине, рядом со своей сестрой", - отметил Ермак.Он отметил "слаженную работу команды Офиса [президента] и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца"."Благодарим наших партнёром из государства Катар и международной организации ЮНИСЕФ", - написал Ермак в своём телеграм-канале.О роли россиян, а также Ватикана Ермак умолчал.Украинский омбудсмен Лубинец всё же упомянул российских коллег."Возвращение произошло во взаимодействии с государством Катар, Юнисеф, посольством Украины в Белоруссии по результатам переговоров с российской стороной. Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса благотворительный фонд Orphans Feeding Foundation, в частности соосновательницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГПСУ за содействие в работе", - написал Лубинец в своём телеграм-канале.При этом он также не рассказал о роли Ватикана.Что касается самого Ермохина, то его выступление у себя в телеграм-канале разместила Львова-Белова."Хочу сказать "Спасибо!" всем, кто помог. Они здесь (в России — Ред.) меня любили. Всё было хорошо. Но вот так я захотел. Спасибо всем большое. До встречи", - заявил Ермохин накануне вечером в Москве.Таким образом Россия помогает желающим отправиться на Украину детям воссоединиться с семьями.Примечательно, что на Украине действует военное положение, из-за чего мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Тем временем всё громче раздаются голоса военных, требующих снизить возрастную планку для мобилизации."Нам нужно проводить мобилизацию более широкую. И причём мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов &lt;...&gt; Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны! Они подходят? Подходят! Они что: не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рождён для войны", - заявил в интервью Наталье Мосейчук командир роты 3-й ошбр Пётр Горбатенко, известный под позывным "Ролло".Популярные на Украине телеграм-каналы сообщают о том, что власти планируют ужесточать мобилизацию. И это при том, что мобилизационный потенциал страны — не бесконечен."На Украине продолжается "охота" за гражданами призывного возраста. Военкомы гребут всех подряд, включая больных и увечных граждан, стараясь выполнить план, но в ВСУ таким положением дел не сказать, чтобы очень довольны. Дело в том, что "добровольцы" в Украине уже давно перевелись (кто-то погиб, кто-то стал инвалидом из-за ранения, а кто-то получил психические травмы), и сейчас командиры ВСУ получают плохо мотивированных и недоученных гражданских, не только неспособных выполнить боевые задачи, но и ставящих под угрозу своих товарищей по оружию. В то же время мобилизационный ресурс в Украине фактически на исходе — на длительные боевые действия военнообязанных в стране не хватит. Украинские эксперты отмечают, что общий мобилизационный ресурс в стране — около 1,8 млн человек (при конкретной тотальной мобилизации). При этом уже сейчас в украинской армии порядка миллиона человек и еще 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, которые тоже в своем роде мобилизованные — полиция, СБУ, госслужащие, МЧС и так далее. То есть, мобилизационный ресурс Украины может быть исчерпан уже в начале/середине 2024 года", - писал 18 ноября телеграм-канал "Резидент".Одновременно страну пытаются покинуть мужчины, которые не желают быть мобилизованными и принимать участие в боевых действиях.Так, в начале сентября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, по её подсчётам, с 24 февраля 2022 года было бболее 20 тыс. неуспешных попыток пересечь границу."Больше всего случаев фиксируется при попытке пересечь границу в зелёном участке, то есть за пределами пунктов пропуска. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы. С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей.При этом больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксировали на границе с Румынией и Молдавией.Точное количество всех успешных побегов из страны, включая выезд по системе "Шлях" ("Путь" - Ред.), которая даёт право выехать волонтёрам, и невозвращение после этого, в ГПСУ не назвали.
https://ukraina.ru/20231119/1051147767.html
https://ukraina.ru/20231119/1051145456.html
https://ukraina.ru/20231118/1051143469.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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5
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине

18:30 19.11.2023
 
© Фото : Мария Львова-Белова / TelegramБогдан Ермохин с двоюродной сестрой
Богдан Ермохин с двоюродной сестрой - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Мария Львова-Белова / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украину прибыл сирота из Мариуполя Богдан Ермохин, судьбой которого занимались чиновники в России и на Украине
О том, что Ермохин отправился на воссоединение с двоюродной сестрой, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Неоднократно писала о Богдане Ермохине, которого в 2022 году безнадзорным в Мариуполе обнаружили наши военные, а потом мальчик с его согласия был устроен под опеку в российскую семью. Знаю, что за его судьбой следят многие. Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток", - написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
Она отметила, что для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи россияне последовательно взаимодействовали с украинской стороной.
"Детали прорабатывали вместе с моей коллегой – Уполномочённым по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию", - указала детский омбудсмен.
Кроме того, по её словам, традиционно помогли Международный Комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. Также Львова-Белова поблагодарила за участие в процессе воссоединения и гуманитарного диалога кардинала Маттео Дзуппи и представителей Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.
Она передала слова приёмной матери Богдана.
"Моя задача была заботиться, кормить, одевать, обувать и любить – дарить любовь. Они все (дети - Ред.) свои, все родные", – рассказала та.
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
13:32
Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноябряПрибывшие на Украину иностранные наёмники иногда бегут из страны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также детский омбудсмен поздравила самого Ермохина, которому 19 ноября исполнилось 18 лет. Львова-Белова пожелала ему "успехов и верных людей рядом".
Российский омбудсмен Москалькова отметила, что к ней обращался за содействием её украинский коллега Дмитрий Лубинец.
"Надеемся, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении наших детей и взрослых со своими родными в России", - также заявила Москалькова.
О возвращении Ермохина, умолчав о роли россиян, сообщила и украинская сторона.
"Это произошло в рамках реализации утверждённого плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Ерхоин ранее обратился лично к президенту Украины Зеленскому с просьбой помочь ему выехать на Украину.
"Мы были в постоянной коммуникации с Богданом и он уже на Украине, рядом со своей сестрой", - отметил Ермак.
Он отметил "слаженную работу команды Офиса [президента] и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца".
"Благодарим наших партнёром из государства Катар и международной организации ЮНИСЕФ", - написал Ермак в своём телеграм-канале.
О роли россиян, а также Ватикана Ермак умолчал.
Украинский омбудсмен Лубинец всё же упомянул российских коллег.
"Возвращение произошло во взаимодействии с государством Катар, Юнисеф, посольством Украины в Белоруссии по результатам переговоров с российской стороной. Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса благотворительный фонд Orphans Feeding Foundation, в частности соосновательницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГПСУ за содействие в работе", - написал Лубинец в своём телеграм-канале.
При этом он также не рассказал о роли Ватикана.
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
09:44
Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноябряВ Подмосковье был сбит украинский беспилотник. Президент США Джо Байден объяснил, что благодаря украинским военным не погибают американские военные
Что касается самого Ермохина, то его выступление у себя в телеграм-канале разместила Львова-Белова.
"Хочу сказать "Спасибо!" всем, кто помог. Они здесь (в России — Ред.) меня любили. Всё было хорошо. Но вот так я захотел. Спасибо всем большое. До встречи", - заявил Ермохин накануне вечером в Москве.
Таким образом Россия помогает желающим отправиться на Украину детям воссоединиться с семьями.
Примечательно, что на Украине действует военное положение, из-за чего мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Тем временем всё громче раздаются голоса военных, требующих снизить возрастную планку для мобилизации.
"Нам нужно проводить мобилизацию более широкую. И причём мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов <...> Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны! Они подходят? Подходят! Они что: не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рождён для войны", - заявил в интервью Наталье Мосейчук командир роты 3-й ошбр Пётр Горбатенко, известный под позывным "Ролло".
Популярные на Украине телеграм-каналы сообщают о том, что власти планируют ужесточать мобилизацию. И это при том, что мобилизационный потенциал страны — не бесконечен.
"На Украине продолжается "охота" за гражданами призывного возраста. Военкомы гребут всех подряд, включая больных и увечных граждан, стараясь выполнить план, но в ВСУ таким положением дел не сказать, чтобы очень довольны. Дело в том, что "добровольцы" в Украине уже давно перевелись (кто-то погиб, кто-то стал инвалидом из-за ранения, а кто-то получил психические травмы), и сейчас командиры ВСУ получают плохо мотивированных и недоученных гражданских, не только неспособных выполнить боевые задачи, но и ставящих под угрозу своих товарищей по оружию. В то же время мобилизационный ресурс в Украине фактически на исходе — на длительные боевые действия военнообязанных в стране не хватит. Украинские эксперты отмечают, что общий мобилизационный ресурс в стране — около 1,8 млн человек (при конкретной тотальной мобилизации). При этом уже сейчас в украинской армии порядка миллиона человек и еще 500 тысяч в различных силовых государственных структурах, которые тоже в своем роде мобилизованные — полиция, СБУ, госслужащие, МЧС и так далее. То есть, мобилизационный ресурс Украины может быть исчерпан уже в начале/середине 2024 года", - писал 18 ноября телеграм-канал "Резидент".
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 18:35
Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на УкраинеУкраинские СМИ сообщили о возможной заморозке конфликта на Украине президентом страны Владимиром Зеленским
Одновременно страну пытаются покинуть мужчины, которые не желают быть мобилизованными и принимать участие в боевых действиях.
Так, в начале сентября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, по её подсчётам, с 24 февраля 2022 года было бболее 20 тыс. неуспешных попыток пересечь границу.
"Больше всего случаев фиксируется при попытке пересечь границу в зелёном участке, то есть за пределами пунктов пропуска. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы. С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей.
При этом больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксировали на границе с Румынией и Молдавией.
Точное количество всех успешных побегов из страны, включая выезд по системе "Шлях" ("Путь" - Ред.), которая даёт право выехать волонтёрам, и невозвращение после этого, в ГПСУ не назвали.
 
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18:32Финляндия начала строить забор на границе с Россией
18:30Случай с Ермохиным. Итоги 19 ноября на Украине
17:58Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС
17:51Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом
17:22Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
16:25"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
16:20Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
16:17"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
15:54СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве
15:03Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
14:30Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию
14:21В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
13:48Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
13:43СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
13:32Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
13:13ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора
12:46ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
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