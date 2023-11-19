Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС - 19.11.2023 Украина.ру
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Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС
Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС - 19.11.2023 Украина.ру
Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС
Причина – не готовность АЭС Словакии функционировать без российского топлива. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар
2023-11-19T17:58
2023-11-19T17:58
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антироссийские санкции
санкции
словакия
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По словам Бланара, Словакия не согласует новый пакет санкций ЕС, если он будет включать ограничение поставок ядерного топлива из России.О недопустимости запрета поставок российского атомного топлива в октябре говорил и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Подобная же точка зрения и у Венгрии, ее во вторник озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Согласование очередных санкционных предложений против России началось в пятницу на заседании COREPER. Ожидается, что они начнут действовать к концу года. Будет расширен список персональных ограничений, а также введут новые экспортные запреты, в том числе в отношении алмазов.
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ЕС, Новости, Россия, антироссийские санкции, санкции, Словакия, Венгрия

Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС

17:58 19.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Причина – не готовность АЭС Словакии функционировать без российского топлива. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар
По словам Бланара, Словакия не согласует новый пакет санкций ЕС, если он будет включать ограничение поставок ядерного топлива из России.

"Наша красная линия заключается в том, что там не должно быть ядерного топлива. Пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы, чтобы работать с другим топливом", – сказал Бланар.

О недопустимости запрета поставок российского атомного топлива в октябре говорил и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Подобная же точка зрения и у Венгрии, ее во вторник озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Согласование очередных санкционных предложений против России началось в пятницу на заседании COREPER. Ожидается, что они начнут действовать к концу года. Будет расширен список персональных ограничений, а также введут новые экспортные запреты, в том числе в отношении алмазов.
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