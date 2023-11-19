https://ukraina.ru/20231119/1051149941.html

Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС

Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС - 19.11.2023 Украина.ру

Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС

Причина – не готовность АЭС Словакии функционировать без российского топлива. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар

2023-11-19T17:58

2023-11-19T17:58

2023-11-19T17:58

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По словам Бланара, Словакия не согласует новый пакет санкций ЕС, если он будет включать ограничение поставок ядерного топлива из России.О недопустимости запрета поставок российского атомного топлива в октябре говорил и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Подобная же точка зрения и у Венгрии, ее во вторник озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Согласование очередных санкционных предложений против России началось в пятницу на заседании COREPER. Ожидается, что они начнут действовать к концу года. Будет расширен список персональных ограничений, а также введут новые экспортные запреты, в том числе в отношении алмазов.

https://ukraina.ru/20231119/1051148227.html

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ес, новости, россия, антироссийские санкции, санкции, словакия, венгрия