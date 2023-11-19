Словакия не согласна включать ядерное топливо России в 12-й санкционный пакет ЕС
Причина – не готовность АЭС Словакии функционировать без российского топлива. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар
По словам Бланара, Словакия не согласует новый пакет санкций ЕС, если он будет включать ограничение поставок ядерного топлива из России.
"Наша красная линия заключается в том, что там не должно быть ядерного топлива. Пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы, чтобы работать с другим топливом", – сказал Бланар.
О недопустимости запрета поставок российского атомного топлива в октябре говорил и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Подобная же точка зрения и у Венгрии, ее во вторник озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Согласование очередных санкционных предложений против России началось в пятницу на заседании COREPER. Ожидается, что они начнут действовать к концу года. Будет расширен список персональных ограничений, а также введут новые экспортные запреты, в том числе в отношении алмазов.