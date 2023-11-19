https://ukraina.ru/20231119/1051149805.html

Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом

Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом - 19.11.2023 Украина.ру

Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом

Очередной иностранный наёмник ВСУ ликвидирован под Бахмутом (Артёмовском). Об этом сообщают в своих некрологах подельники грузинского легионера

2023-11-19T17:51

2023-11-19T17:51

2023-11-19T17:51

новости

новости украины

грузия

иностранные наемники

всу

потери всу

"грузинский легион"

сво

артёмовск (бахмут)

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043898391_0:27:1827:1055_1920x0_80_0_0_beaf584a6e4da8a8df4cf26bb557f787.jpg

Ника Геленидзе был ликвидирован вслед за своими коллегами из "Грузинского национального легиона". По информации оставшихся в живых грузинских наёмников, уроженец Поти попал под артиллерийский обстрел под Бахмутом.Из сообщений украинских СМИ не ясно, осталось ли что-либо для отправки наёмника на малую родину. Таких сведений нет и по двум другим ликвидированным на этой неделе бывшим коллегам Геленидзе.МИД Грузии подтвердило смерть своего соотечественника. По неофициальным данным, в ходе СВО русские солдаты ликвидировали около полусотни грузинских граждан, защищавших режим Зеленского."Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году при участии бывшего грузинского президента, впоследствии руководителя Одесской области и ныне уголовника Михаила Саакашвили. К участию в "легионе" был привлечён актив грузинских НКО, принявших участие в украинском госперевороте 2014 года. Впоследствии "легион" получил статус в составе ВСУ, в него были рекрутированы отставники с опытом карательных операций в Абхазии.Наёмники "грузинского легиона" отметились крайней жестокостью в расправах над военнопленными. Главарь этого сообщества Мамука Мамулашвили публично заявил, что возмутившие даже западную прессу факты жестоких убийств военнопленных своими подельниками он не считает военными преступлениями. Он также заявил, что отдал приказ в плен не брать.

https://ukraina.ru/20231119/1051149267.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, грузия, иностранные наемники, всу, потери всу, "грузинский легион", сво, артёмовск (бахмут), днр, бывший ссср