Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом - 19.11.2023 Украина.ру
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Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом
Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом - 19.11.2023 Украина.ру
Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом
Очередной иностранный наёмник ВСУ ликвидирован под Бахмутом (Артёмовском). Об этом сообщают в своих некрологах подельники грузинского легионера
2023-11-19T17:51
2023-11-19T17:51
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грузия
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потери всу
"грузинский легион"
сво
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Ника Геленидзе был ликвидирован вслед за своими коллегами из "Грузинского национального легиона". По информации оставшихся в живых грузинских наёмников, уроженец Поти попал под артиллерийский обстрел под Бахмутом.Из сообщений украинских СМИ не ясно, осталось ли что-либо для отправки наёмника на малую родину. Таких сведений нет и по двум другим ликвидированным на этой неделе бывшим коллегам Геленидзе.МИД Грузии подтвердило смерть своего соотечественника. По неофициальным данным, в ходе СВО русские солдаты ликвидировали около полусотни грузинских граждан, защищавших режим Зеленского."Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году при участии бывшего грузинского президента, впоследствии руководителя Одесской области и ныне уголовника Михаила Саакашвили. К участию в "легионе" был привлечён актив грузинских НКО, принявших участие в украинском госперевороте 2014 года. Впоследствии "легион" получил статус в составе ВСУ, в него были рекрутированы отставники с опытом карательных операций в Абхазии.Наёмники "грузинского легиона" отметились крайней жестокостью в расправах над военнопленными. Главарь этого сообщества Мамука Мамулашвили публично заявил, что возмутившие даже западную прессу факты жестоких убийств военнопленных своими подельниками он не считает военными преступлениями. Он также заявил, что отдал приказ в плен не брать.
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новости, новости украины, грузия, иностранные наемники, всу, потери всу, "грузинский легион", сво, артёмовск (бахмут), днр, бывший ссср
Новости, Новости Украины, Грузия, иностранные наемники, ВСУ, потери ВСУ, "Грузинский легион", СВО, Артёмовск (Бахмут), ДНР, бывший СССР

Грузинский наёмник ликвидирован под Бахмутом

17:51 19.11.2023
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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Очередной иностранный наёмник ВСУ ликвидирован под Бахмутом (Артёмовском). Об этом сообщают в своих некрологах подельники грузинского легионера
Ника Геленидзе был ликвидирован вслед за своими коллегами из "Грузинского национального легиона". По информации оставшихся в живых грузинских наёмников, уроженец Поти попал под артиллерийский обстрел под Бахмутом.
Из сообщений украинских СМИ не ясно, осталось ли что-либо для отправки наёмника на малую родину. Таких сведений нет и по двум другим ликвидированным на этой неделе бывшим коллегам Геленидзе.
МИД Грузии подтвердило смерть своего соотечественника. По неофициальным данным, в ходе СВО русские солдаты ликвидировали около полусотни грузинских граждан, защищавших режим Зеленского.
"Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году при участии бывшего грузинского президента, впоследствии руководителя Одесской области и ныне уголовника Михаила Саакашвили. К участию в "легионе" был привлечён актив грузинских НКО, принявших участие в украинском госперевороте 2014 года. Впоследствии "легион" получил статус в составе ВСУ, в него были рекрутированы отставники с опытом карательных операций в Абхазии.
Наёмники "грузинского легиона" отметились крайней жестокостью в расправах над военнопленными. Главарь этого сообщества Мамука Мамулашвили публично заявил, что возмутившие даже западную прессу факты жестоких убийств военнопленных своими подельниками он не считает военными преступлениями. Он также заявил, что отдал приказ в плен не брать.
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Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в АвдеевкеПри освобождении Авдеевки от ВСУ у российской армии появились хорошие шансы развить успех. ОБ этом сообщает ТГ-канал "Военная хроника"
 
НовостиНовости УкраиныГрузияиностранные наемникиВСУпотери ВСУ"Грузинский легион"СВОАртёмовск (Бахмут)ДНРбывший СССР
 
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