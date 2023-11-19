Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке - 19.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231119/1051149267.html
Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке - 19.11.2023 Украина.ру
Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
При освобождении Авдеевки от ВСУ у российской армии появились хорошие шансы развить успех. ОБ этом сообщает ТГ-канал "Военная хроника"
2023-11-19T16:20
2023-11-19T16:20
новости
сво
авдеевка
днр
новые регионы рф
всу
потери всу
штурм
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_e2a85babdabca0079a48b10707479144.jpg.webp
"По предварительным данным, штурмовые подразделения 114-й ОМСБр и "Шторма Z" пробили коридор на 430 м вглубь обороны противника и закрепились", - сказано в сообщении ТГ-канала.Продвижение российских штурмовых групп у ресторана "Царская охота" на Авдеевском направлении позволяет контролировать дорогу на южном участке населённого пункта. Таким образом сообщение ВСУ со своим авдеевским гарнизоном ухудшается.В дальнейшем открывается перспектива штурма Авдеевского коксохимического завода. Завершение операции позволит резко снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР.
https://ukraina.ru/20231118/1051143963.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c90990992adc33151fc7a31be17ea061.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, авдеевка, днр, новые регионы рф, всу, потери всу, штурм, контрнаступление
Новости, СВО, Авдеевка, ДНР, Новые регионы РФ, ВСУ, потери ВСУ, штурм, контрнаступление

Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке

16:20 19.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
При освобождении Авдеевки от ВСУ у российской армии появились хорошие шансы развить успех. ОБ этом сообщает ТГ-канал "Военная хроника"
"По предварительным данным, штурмовые подразделения 114-й ОМСБр и "Шторма Z" пробили коридор на 430 м вглубь обороны противника и закрепились", - сказано в сообщении ТГ-канала.
Продвижение российских штурмовых групп у ресторана "Царская охота" на Авдеевском направлении позволяет контролировать дорогу на южном участке населённого пункта. Таким образом сообщение ВСУ со своим авдеевским гарнизоном ухудшается.
В дальнейшем открывается перспектива штурма Авдеевского коксохимического завода. Завершение операции позволит резко снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР.
Госпиталь для больных коронавирусом в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 19:23
Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - ПушилинТри человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиСВОАвдеевкаДНРНовые регионы РФВСУпотери ВСУштурмконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
16:20Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
16:17"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
15:54СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве
15:03Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
14:30Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию
14:21В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
13:48Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
13:43СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
13:32Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
13:13ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора
12:46ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
12:05ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
11:53Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
11:14Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
10:48Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии
10:42Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
10:30Из Пекина — с любовью. О загадочной китайской душе
10:17Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров
10:10"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны
Лента новостейМолния