Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке

Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин Три человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин