Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
При освобождении Авдеевки от ВСУ у российской армии появились хорошие шансы развить успех. ОБ этом сообщает ТГ-канал "Военная хроника"
"По предварительным данным, штурмовые подразделения 114-й ОМСБр и "Шторма Z" пробили коридор на 430 м вглубь обороны противника и закрепились", - сказано в сообщении ТГ-канала.
Продвижение российских штурмовых групп у ресторана "Царская охота" на Авдеевском направлении позволяет контролировать дорогу на южном участке населённого пункта. Таким образом сообщение ВСУ со своим авдеевским гарнизоном ухудшается.
В дальнейшем открывается перспектива штурма Авдеевского коксохимического завода. Завершение операции позволит резко снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР.