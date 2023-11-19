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СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве

СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве - 19.11.2023 Украина.ру

СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы России в Москве. Инцидент произошёл 18 ноября находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора"

2023-11-19T15:54

2023-11-19T15:54

2023-11-19T15:54

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Уголовное дело возбуждено следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве. Фигурант - 49-летний фигурант пока что находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)."По данным следствия, 18 ноября 2023 года, находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора" в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбросал венки и попытался затушить жидкостью из бутылки пламя Вечного огня", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что подозреваемый допрошен. Глава Следкома поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. "Ход и результаты расследования, а также исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК РФ.

https://ukraina.ru/20230912/1049352415.html

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