СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве - 19.11.2023 Украина.ру
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СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве
СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве - 19.11.2023 Украина.ру
СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы России в Москве. Инцидент произошёл 18 ноября находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора"
2023-11-19T15:54
2023-11-19T15:54
новости
ск рф
москва
поклонная гора
вечный огонь
история
мемориал
александр бастрыкин
следователи
следственный комитет рф
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Уголовное дело возбуждено следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве. Фигурант - 49-летний фигурант пока что находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)."По данным следствия, 18 ноября 2023 года, находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора" в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбросал венки и попытался затушить жидкостью из бутылки пламя Вечного огня", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что подозреваемый допрошен. Глава Следкома поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. "Ход и результаты расследования, а также исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК РФ.
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новости, ск рф, москва, поклонная гора, вечный огонь, история, мемориал, александр бастрыкин, следователи, следственный комитет рф, следствие, криминал, уголовное дело, нацизм, пьянство, символы
Новости, СК РФ, Москва, Поклонная гора, Вечный огонь, История, мемориал, Александр Бастрыкин, следователи, Следственный Комитет РФ, следствие, криминал, уголовное дело, нацизм, пьянство, символы

СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве

15:54 19.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной Войны Давиденко Иван Иванович
Ветеран Великой Отечественной Войны Давиденко Иван Иванович - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы России в Москве. Инцидент произошёл 18 ноября находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора"
Уголовное дело возбуждено следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве. Фигурант - 49-летний фигурант пока что находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
"По данным следствия, 18 ноября 2023 года, находясь в мемориальном комплексе "Поклонная гора" в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбросал венки и попытался затушить жидкостью из бутылки пламя Вечного огня", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что подозреваемый допрошен. Глава Следкома поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

"Ход и результаты расследования, а также исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК РФ.
Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 12:14
Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной гореВ этот день на Поклонной горе, в известном всей Москве Парке Победы удивительно много было… солдатских пилоток и георгиевских ленточек, хотя на календаре было не 9 мая, а уже 10 сентября.
 
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