Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Мероприятие состоится в виртуальном формате. О подготовке к нему журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Саммит "Большой двадцатки" состоится 22 ноября. Инициатором его стала Индия. Россия ведет подготовку к участию в мероприятии президента Владимира Путина.
"Ведётся подготовка к участию президента", – заявил Песков, отвечая на вопрос об участии лидера страны в саммите G20.
Предыдущий саммит состоялся в сентябре, местом его проведения была Индия. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По окончании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой организовать ещё одну встречу – в онлайн-формате.