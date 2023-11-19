Началась подготовка к участию Путина в саммите G20 - 19.11.2023 Украина.ру
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Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
Началась подготовка к участию Путина в саммите G20 - 19.11.2023 Украина.ру
Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
Мероприятие состоится в виртуальном формате. О подготовке к нему журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-11-19T15:03
2023-11-19T15:03
новости
саммит
g20
индия
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Саммит "Большой двадцатки" состоится 22 ноября. Инициатором его стала Индия. Россия ведет подготовку к участию в мероприятии президента Владимира Путина."Ведётся подготовка к участию президента", – заявил Песков, отвечая на вопрос об участии лидера страны в саммите G20.Предыдущий саммит состоялся в сентябре, местом его проведения была Индия. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По окончании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой организовать ещё одну встречу – в онлайн-формате.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, саммит, g20, индия
Новости, саммит, G20, Индия

Началась подготовка к участию Путина в саммите G20

15:03 19.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Мероприятие состоится в виртуальном формате. О подготовке к нему журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Саммит "Большой двадцатки" состоится 22 ноября. Инициатором его стала Индия. Россия ведет подготовку к участию в мероприятии президента Владимира Путина.
"Ведётся подготовка к участию президента", – заявил Песков, отвечая на вопрос об участии лидера страны в саммите G20.
Предыдущий саммит состоялся в сентябре, местом его проведения была Индия. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По окончании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой организовать ещё одну встречу – в онлайн-формате.
Зеленский
8 июня, 12:01
Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-ДелиИндия как нынешний председатель G20 не приглашала Владимира Зеленского к участию в саммите "двадцатки", который состоится в Нью-Дели в сентябре, заявил на брифинге глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар 8 июня
 
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