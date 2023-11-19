https://ukraina.ru/20231119/1051148722.html

Началась подготовка к участию Путина в саммите G20

Началась подготовка к участию Путина в саммите G20 - 19.11.2023 Украина.ру

Началась подготовка к участию Путина в саммите G20

Мероприятие состоится в виртуальном формате. О подготовке к нему журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2023-11-19T15:03

2023-11-19T15:03

2023-11-19T15:03

новости

саммит

g20

индия

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Саммит "Большой двадцатки" состоится 22 ноября. Инициатором его стала Индия. Россия ведет подготовку к участию в мероприятии президента Владимира Путина."Ведётся подготовка к участию президента", – заявил Песков, отвечая на вопрос об участии лидера страны в саммите G20.Предыдущий саммит состоялся в сентябре, местом его проведения была Индия. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По окончании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой организовать ещё одну встречу – в онлайн-формате.

https://ukraina.ru/20230608/1047022644.html

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новости, саммит, g20, индия