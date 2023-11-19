Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию - 19.11.2023 Украина.ру
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Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию
Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию - 19.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию
Полицейские и оперативники СБУ в Винницкой области задержали с поличным группу организаторов канала по переправке уклонистов в Молдавию. Об этом сообщает Нацполиция Украины
2023-11-19T14:30
2023-11-19T14:30
новости
новости украины
нацполиция
сбу
сво
уклонисты
мобилизация
молдавия
восточное партнерство
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По словам представителя следственного управления полиции в Винницкой области Евгения Кроновца, 35-летний винничанин и его 38-летний сообщник, ранее судимый житель Винницкого района, искали желающих незаконно сбежать с Украины."Младший мужчина занимался поиском "клиентов" и организовывал переправку. Старший – координировал маршрут, условия, подбирал проводников, которые должны были перевести "ухилянтив" в соседнее государство. Свои услуги мужчины оценили в 7000 долларов", - сказано в официальном сообщении.Организаторов схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО задержали 13 ноября "сразу после того, как фигуранты получили часть денег от "клиента" – 2000 долларов США и 3400 евро". В спецоперации были задействованы силы спецназа полиции и СБУ. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Винницкая областная прокуратура.
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новости, новости украины, нацполиция, сбу, сво, уклонисты, мобилизация, молдавия, восточное партнерство
Новости, Новости Украины, Нацполиция, СБУ, СВО, уклонисты, мобилизация, Молдавия, Восточное партнерство

Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию

14:30 19.11.2023
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Полицейские и оперативники СБУ в Винницкой области задержали с поличным группу организаторов канала по переправке уклонистов в Молдавию. Об этом сообщает Нацполиция Украины
По словам представителя следственного управления полиции в Винницкой области Евгения Кроновца, 35-летний винничанин и его 38-летний сообщник, ранее судимый житель Винницкого района, искали желающих незаконно сбежать с Украины.
"Младший мужчина занимался поиском "клиентов" и организовывал переправку. Старший – координировал маршрут, условия, подбирал проводников, которые должны были перевести "ухилянтив" в соседнее государство. Свои услуги мужчины оценили в 7000 долларов", - сказано в официальном сообщении.
Организаторов схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО задержали 13 ноября "сразу после того, как фигуранты получили часть денег от "клиента" – 2000 долларов США и 3400 евро". В спецоперации были задействованы силы спецназа полиции и СБУ. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Винницкая областная прокуратура.
13:43
СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в МолдавиюУголовное наказание грозит 25-летнему жителю Ровно и 27-летнему жителю Ровненского района (Западная Украина) за организацию спасения сограждан от отправки в зону СВО. Задержанные украинскими полицейскими и СБУ организовали канал переправки соотечественников призывного возраста в Молдавию
 
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