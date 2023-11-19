https://ukraina.ru/20231119/1051148600.html

Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию

Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию - 19.11.2023 Украина.ру

Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию

Полицейские и оперативники СБУ в Винницкой области задержали с поличным группу организаторов канала по переправке уклонистов в Молдавию. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2023-11-19T14:30

2023-11-19T14:30

2023-11-19T14:30

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По словам представителя следственного управления полиции в Винницкой области Евгения Кроновца, 35-летний винничанин и его 38-летний сообщник, ранее судимый житель Винницкого района, искали желающих незаконно сбежать с Украины."Младший мужчина занимался поиском "клиентов" и организовывал переправку. Старший – координировал маршрут, условия, подбирал проводников, которые должны были перевести "ухилянтив" в соседнее государство. Свои услуги мужчины оценили в 7000 долларов", - сказано в официальном сообщении.Организаторов схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО задержали 13 ноября "сразу после того, как фигуранты получили часть денег от "клиента" – 2000 долларов США и 3400 евро". В спецоперации были задействованы силы спецназа полиции и СБУ. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Винницкая областная прокуратура.

https://ukraina.ru/20231119/1051148110.html

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новости, новости украины, нацполиция, сбу, сво, уклонисты, мобилизация, молдавия, восточное партнерство