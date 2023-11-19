В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
© Головне управління ДСНС України у м.КиєвіДТП
© Головне управління ДСНС України у м.Києві
Еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами, сообщает In Poland
В воскресенье, 19 ноября, около 4:30 утра в Польше у деревни Верешин, что расположена недалеко от границы с Украиной, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.
"На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево", – сообщает издание.
В автобусе ехали 10 человек – все граждане Украины. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.