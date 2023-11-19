В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли - 19.11.2023 Украина.ру
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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли - 19.11.2023 Украина.ру
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
Еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами, сообщает In Poland
2023-11-19T14:21
2023-11-19T14:21
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В воскресенье, 19 ноября, около 4:30 утра в Польше у деревни Верешин, что расположена недалеко от границы с Украиной, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.В автобусе ехали 10 человек – все граждане Украины. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Новости, Новости Украины, Польша, автобус, ДТП

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли

14:21 19.11.2023
 
© Головне управління ДСНС України у м.КиєвіДТП
ДТП
© Головне управління ДСНС України у м.Києві
Читать в
Еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами, сообщает In Poland
В воскресенье, 19 ноября, около 4:30 утра в Польше у деревни Верешин, что расположена недалеко от границы с Украиной, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.

"На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево", – сообщает издание.

В автобусе ехали 10 человек – все граждане Украины. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ДТП автобус
22 марта 2021, 09:42
В Польше перевернулся автобус с 10 украинцами, есть жертвыВозле польского города Кашице перевернулся автобус с 10 гражданами Украины, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter 22 марта
 
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