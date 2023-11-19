https://ukraina.ru/20231119/1051148489.html

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли - 19.11.2023 Украина.ру

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли

Еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами, сообщает In Poland

2023-11-19T14:21

2023-11-19T14:21

2023-11-19T14:21

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В воскресенье, 19 ноября, около 4:30 утра в Польше у деревни Верешин, что расположена недалеко от границы с Украиной, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.В автобусе ехали 10 человек – все граждане Украины. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ukraina.ru/20210322/1030898636.html

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новости, новости украины, польша, автобус, дтп